EN|RU|UK
Темы дня: Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Записи Трубы Газовая война Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
  25313  93
Все про:армия (7622) Зеленский (4268) призыв (519) указ (399)

 Зеленский подписал указ о призыве в 2020 году на срочную службу с 18 лет

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередных призывах граждан Украины на срочную военную службу в 2020 году".

Соответствующий указ №13/2020 размещен на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу: в апреле-июне 2020 года; в октябре-декабре 2020 года", - говорится в тексте указа.

Также Зеленский постановил уволить в запас из Вооруженных Сил Украины, Государственной специальной службы транспорта, других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований, а именно военнослужащих срочной службы, которые имеют степень высшего образования специалист или магистр и выслуживших установленные сроки срочной военной службы, а также других военнослужащих срочной службы, выслуживших установленные сроки срочной военной службы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Осенний призыв в армию завершен: 9 тыс. человек будут проходить службу в ВСУ

Источник: https://censor.net.ua/n3170229
 
 
 Топ комментарии
 
Зеленский подписал указ о призыве в 2020 году на срочную службу с 18 лет - Цензор.НЕТ 1422Щяс ровные пацыки и их родители, голосовавшие за слуг запрыгали от щястья.
 показать весь комментарий
 
Хоть бы постеснялся.... это..... же смешно.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Для того і вибирали, щоб посміятись.
 показать весь комментарий
 
 
ты в армии не служил... такой приказ подписывается главнокомандующим дважды в год
 показать весь комментарий
 
 
Я служив, міністр оборони підписував а не дезертир.
 показать весь комментарий
 
 
таки да. Дмитрий Федорович Устинов... мямля, но именно он подписывал...
 показать весь комментарий
 
 
Дезертир підписує наказ про проходження військової служби....квартал 95
 показать весь комментарий
 
 
Зеленский подписал указ о призыве в 2020 году на срочную службу с 18 лет - Цензор.НЕТ 1422Щяс ровные пацыки и их родители, голосовавшие за слуг запрыгали от щястья.
 показать весь комментарий
 
 
Естественно, ведь теперь можно четыре раза не являться по повестке и тебе за это ничего не будет и даже можно стать за это Верховным главнокомандующим...
 показать весь комментарий
 
 
на чонкина похож... и по уму и внешне...
 показать весь комментарий
 
 
ані уже сфармуліровалі відпавідь шо парашенка їх золотих хлопчиків призивав на бімбакс умірать за соєвії інтересы
 показать весь комментарий
 
 
Зюзи не понимают, что есть еще и долг и право защищать родину. Для них Украина не родина
 показать весь комментарий
 
 
грамматей),ти навчися писати,а тоді в пабліки лізь,хоча,воно й не дивно-тільки такі могли за соєвого топити
 показать весь комментарий
 
 
Грамматей - это мелкий чиновник в Древней Греции.
 показать весь комментарий
 
О, ищьо один учитель явилса. Скажы, "учитель", ты гиографию в школе харашо учил?
 показать весь комментарий
 
Пора бы и повестки не переименовать например, в Уведомление, тогда бы Верховный главнокомандующий мог, глядя честным взором, заявить, что Уведомлений не получал, с Богданом ведь прокатило, что он никогда не работал в Офисе президента...
 показать весь комментарий
 
 
Я думаю він все правильно робить - треба витісняти всіх порохоботів з армії і зробити повну ротацію, країну повинні боронити виключно прихильники Володимира Олександровича. Геть порохоботів з передової!
 показать весь комментарий
 
 
так нужно в растове набирать мальчиков шоп сей план по созданию голубого братства воплотился в жизнь
 показать весь комментарий
 
 
Ты что рехнулся? Порохоботив з армии? А кто ж служить будет, если станет брать пример с нашего говнокамандующего?
 показать весь комментарий
 
 
Вот именно. Это встреча 2020 года в армии.

Зеленський підписав указ про призов у ​​2020 році на строкову службу з 18 років - Цензор.НЕТ 6742
 показать весь комментарий
 
Хлопчик проснулся и стал капризничать.
 показать весь комментарий
 
 
школьники же так топили за зелю))) ну вот и благодарочка для них)) с поезда и в Нацгвардию!
 показать весь комментарий
 
 
Професійна армія має стати школою лідерства і свободи. Армія повинна бути престижною службою, де отримані навички і знання будуть успішно застосовані і в реальному секторі економіки. Бюджет на армію має перестати бути «годівницею» для «кабінетних генералів», а повинен забезпечити гідні умови служби і розвиток солдата.
Из программы Зеленского.
 показать весь комментарий
 
 
серьезно? Была программа у вовки? Та не... та не гони... вовка и программа, это как вовка - составитель эпитафии по коломойскому...
 показать весь комментарий
 
малоденьких ..., - на фронт гонить....!!!
наживается на войне как Барыга.....
ай-ай-ай....., а мамочки за него голосовали.... Зеленский подписал указ о призыве в 2020 году на срочную службу с 18 лет - Цензор.НЕТ 2002
за дезертирчиков своих....
 показать весь комментарий
 
 
Раньше что то никого не смущало когда 18-ти летних сопляков в армию забирали. Да и вроде как Петя из контрактной армии опять начал делать призывную. Другое дело что как то впадло защищать ету страну которая срать хотела на людей и ихние права. Зеленський підписав указ про призов у ​​2020 році на строкову службу з 18 років - Цензор.НЕТ 644
 показать весь комментарий
 
 
хи-хи... - не логично...
страна состоит из всех нас...- значит сами срем друг на друга...
кого винить?
ну присоединит нас Раша..., так мы и там продолжим уже в большем количестве срать друг на друга, но уже однимнаротом с московитами... Зеленський підписав указ про призов у ​​2020 році на строкову службу з 18 років - Цензор.НЕТ 9043
В Канаду всем бежать надо, но там жить не рядом - потому что если рядом, то и там продолжим срать друг на друга...
 показать весь комментарий
 
 
А в Расее не будут спрашивать хочешь ты в армию или нет
 показать весь комментарий
 
 
Шановні призивники, коли прийде Вам повістка поступайте так, як поступив би Презедент України! Зеленский подписал указ о призыве в 2020 году на срочную службу с 18 лет - Цензор.НЕТ 5207
 показать весь комментарий
 
 
Зачем в стране где устали воевать и защищать, призыв в армию? Парашу драять и дачи генералам строить?
 показать весь комментарий
 
 
Какой-такой призыв? Мир же надвигается. Как асфальтный каток.
 показать весь комментарий
 
 
Ждем записей совещания у ЗЕленого министра обороны и СНБО воюющей Украины.

Вот, где смешно должно быть.
 показать весь комментарий
 
 
Классно сразу после школы в армию! ЗАМЕЧАТЕЛЬНО! ПРИЛЕСТНО! ХА ХА ХА!!
 показать весь комментарий
 
 
прям никогда такого не было. писец, какие бокланы на форуме сидят
 показать весь комментарий
 
 
когда то было и рабство и клеймо на лбу, так что может и нам ввести просто потому что когда было?!!
 показать весь комментарий
 
 
Ну трусливая крыса . Само скрывалось от призыва у мамы под юбкой а вы идите служите
 показать весь комментарий
 
 
Я ничего не перепутал?
Лицо, уклонившееся от призыва в ВСУ, подписывает приказ о призыве "срочников"?
Тварь зеленая, хот вдумайся в данный сюрреализм.
 показать весь комментарий
 
 
идите служить, защищать землю олигархов и ТНК, можете даже умереть с честью за Монсанто!
 показать весь комментарий
 
 
Почему обязательно за Монсанто? Дю Понт еще есть...
 показать весь комментарий
 
 
От этого Указа любой уклонист отмазывается очень просто - пишет заяву в военкомат с коротким содержанием:
Верховному Главнокомандующему
Рапорт
Я не лох!
 показать весь комментарий
 
 
Говнокомандуючий Нэлох 42, за ручку взявся?
 показать весь комментарий
 
 
быстро побежали на кордон с Польшей

Защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины является конституционной обязанностью украинцев призывного возраста (ст. 65 Конституции и ч. 1 ст. 1 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе»).
 показать весь комментарий
 
Да что ж это сегодня порохоботы такие нарваные? Сегодня что, в рошеновском трольчатнике бригада совсем безмозглых на смену заступила?
 показать весь комментарий
 
 
Да что ж это сегодня зелескоты такие тупые? (с) Зеленський підписав указ про призов у ​​2020 році на строкову службу з 18 років - Цензор.НЕТ 9745
 показать весь комментарий
 
 
Когда до дегенерата дойдет,что так называемые "порохоботы" это обычные граждане Украины,то может удивление его будет меньшим.
 показать весь комментарий
 
 
...как дополнение к закону о среднем образовании? Зеленський підписав указ про призов у ​​2020 році на строкову службу з 18 років - Цензор.НЕТ 6888 Теперь в армию - без экзаменов? Зеленський підписав указ про призов у ​​2020 році на строкову службу з 18 років - Цензор.НЕТ 6888
 показать весь комментарий
 
 
мне кажеца штоп стало вообще смешно до рези в животе нада дополнительные налоги ввести на новые абрамсы, апачи и ф16ые. нуашо кварталить так па полной шоп наконец-то пупки свои порвали от смеха клоуны
 показать весь комментарий
 
- Как почётный святой, почётный великомученик, почётный папа римский нашей страны, повелитель термоса и эбонитовых палочек и как четырежды призывник приказываю...
 показать весь комментарий
 
 
А почему Зебил сам не пошел на срочную службу ???
 показать весь комментарий
 
 
Потому что он не зебил, а умнее некоторых, рвущихся отдать долг Родине.
 показать весь комментарий
 
Ха-ха! Доголосувалися! Дообиралися! Маєте те, що заслужили! Вперед і з піснею!
 показать весь комментарий
 
 
А был последнее веремя вроде с 20-ти годиков вроде?
 показать весь комментарий
 
 
добра новина,давно пора "усталих ат вайни" в окопи загнати
 показать весь комментарий
 
 
в нашей хате уже 30 лет сидит враг и смеется с нас .Может . когда то поумнеем .
 показать весь комментарий
 
следующий указ, надеюсь, будет о призыве на срочную осла оманского!
 показать весь комментарий
 
 
радію за юних виборців Зеленсвького
мої вітаннячка!
 показать весь комментарий
 
 
а шо зеленский?все согласно Конституции,а те кто голосовал за него в том числе и за то что бы кто то воевал,а мы тут пивасик попивали от "войны уставали" и шоу смотрели,хапнули сегодня знатно!
 показать весь комментарий
 
 
По крайней мере странно что людей не имеют права ни на что и даже не имеют права защищать свою жизнь и свою частную собственность, заставляют защищать не понятно чьи заводы и чью то землю. И то не защищать а просто тупо сидеть мясом в окопе и принимать удары сжав зубы.
 показать весь комментарий
 
Специально, тварь блюдочная (главнокомандующий нынешний ), откосившая несколько раз от призыва защищать свою страну, это делает!
Ведь говорили уже, что армия в Украине, с таким соседом, ДОЛЖНА БЫТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ!
Эта тварь, сознательно вызывает вопросы и недовольство внутри страны, что бы потом позвать *****.. И будет опять литься кровь!
 показать весь комментарий
 
 
Интересно Мишу Порошенко заберут отдать долг Родине или отпетляет , как главнокоманд .?
 показать весь комментарий
 
вам зебилам, только ЭТО и интересно... что печально...(
 показать весь комментарий
 
 
мне в отличие от тебя сектанта , пофигу !
 показать весь комментарий
 
 
Какой призыв? Мыжипиристалистрилять
 показать весь комментарий
 
 
Ахахахахах Скасую призив! @ 73% @ Призив с 18 лет! 10/10
 показать весь комментарий
 
Почему было принято решение в 20 лет брать в армию, а потому что провели реформу образования ввели 12 лет школы, и следовательно выходило что люди будут школу в 18-19 лет заканчивать т.е. сразу после школы в армию а некоторых (те которые в 7 лет пошли в школу) прямо со школы будут забирать не успеют даже доучится! вот потому и ввели 20 лет!! а теперь вернули опять 18 лет, вот мне интересно что военкомы будут приходить в школу и набирать в армию?! по закону так сказать можно а раз можно то будут делать как говорится ГАРАНТИРУЮ!!
 показать весь комментарий
 
 
полная страна ********* голосовавших за **********, ну теперь умойтесь говном ссуки
 показать весь комментарий
 
 
Все вірно. В країні війна, а хлопці вчаться лише підкатувати джинси, фарбуватись, інстаграмитись і грати в танчики. Росте покоління не чоловіків, а ні на що не здатних субстанцій. Хтось же має їх вчити дисципліні, відповідальності і порядку. Хтось булькне - совок, але обзивайте як хочете, а факт є факт. Країні необхідні захисники, не на словах по сайтам, а в реальності.
 показать весь комментарий
 
 
а ты тех хлопцев растила кормила, ты тем хлопцам джинсы покупала чтобы распоряжаться и решать кому куда идти и чего делать?!!
 показать весь комментарий
 
усих зельоных бонапартов призовут учить уму-розуму: таскать матчасть, бухать на вырученые гроши и посредством цего защищать украйну от агрессорив
 показать весь комментарий
 
уклонисты,пацифисты!РРРаааВняйсь!На Первого,Второго Ррраасчитайсь!Песню запееевай! Зеленський підписав указ про призов у ​​2020 році на строкову службу з 18 років - Цензор.НЕТ 9079
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх