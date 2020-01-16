 Зеленский подписал указ о призыве в 2020 году на срочную службу с 18 лет

Соответствующий указ №13/2020 размещен на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
"Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу: в апреле-июне 2020 года; в октябре-декабре 2020 года", - говорится в тексте указа.
Также Зеленский постановил уволить в запас из Вооруженных Сил Украины, Государственной специальной службы транспорта, других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований, а именно военнослужащих срочной службы, которые имеют степень высшего образования специалист или магистр и выслуживших установленные сроки срочной военной службы, а также других военнослужащих срочной службы, выслуживших установленные сроки срочной военной службы.
Из программы Зеленского.
наживается на войне как Барыга.....
ай-ай-ай....., а мамочки за него голосовали....
за дезертирчиков своих....
страна состоит из всех нас...- значит сами срем друг на друга...
кого винить?
ну присоединит нас Раша..., так мы и там продолжим уже в большем количестве срать друг на друга, но уже однимнаротом с московитами...
В Канаду всем бежать надо, но там жить не рядом - потому что если рядом, то и там продолжим срать друг на друга...
Вот, где смешно должно быть.
Лицо, уклонившееся от призыва в ВСУ, подписывает приказ о призыве "срочников"?
Тварь зеленая, хот вдумайся в данный сюрреализм.
Верховному Главнокомандующему
Рапорт
Я не лох!
Защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины является конституционной обязанностью украинцев призывного возраста (ст. 65 Конституции и ч. 1 ст. 1 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе»).
мої вітаннячка!
Ведь говорили уже, что армия в Украине, с таким соседом, ДОЛЖНА БЫТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ!
Эта тварь, сознательно вызывает вопросы и недовольство внутри страны, что бы потом позвать *****.. И будет опять литься кровь!