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Все про:налоги (2734) налоговая (812) табак (214) Гетманцев (40)

 Розничная сеть табачных изделий системно уклоняется от налогообложения, - глава налогового комитета Гетманцев

По подсчетам парламентариев, в связи с этими правонарушениями в бюджет не поступает 2 млрд грн ежегодно.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев заявил в комментарии 24 каналу.

"Проблема существует, действительно 50% розничного акциза не поступает в местный бюджет и это проблема местных бюджетов. Связано с тем, что розничная сеть табачных изделий уклоняется от налогообложения и делает это системно, и по нашим подсчетам 2 млрд грн не поступает в бюджет в связи с этими правонарушениями, - отметил Гетманцев. - Вопрос "Что делать?" обсуждается в подкомитете, где обсуждается табак и его правовое регулирование, и я уверен, что в ближайшее время, мы об этом говорили на комитете, соответствующие проекты закона будут представлены на комитете и мы их рассмотрим".

Он убежден, что разрешение ситуации с уклонением от уплаты розничного акциза выведет миллиарды гривен из тени, благодаря чему местные громады смогут построить новые школы, детсады, больницы и дороги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чиновники Государственной налоговой службы способствовали выведению в "тень" более 500 млн гривен ежемесячно, - СБУ

Источник: https://censor.net.ua/n3170225
 
 
 Топ комментарии
 
Гетьманцев напевно не знає, що держава дала розниці 7%рентабельності. При продажі через термінал банк забирає 2.5%. З оставшихся 5 треба купити ліцензію, виплатити зарплату, заплатити за світло та ін. Але , якщо оборот(не прибуток) за рік перевищить 1млн. , то підприємець має ще найняти бухгалтера та перейти на платника ПДВ. Гетьманцев , АУ, спустіться трохи на землю та хоч порахуйте , що Ви вже напринімали.
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Що сталось з Прилуцькою тютюновою? Це я запитую у реформаторів...риторично.
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Совет , Администрируйте всю Табачную Промышленность и установите 1000гр за пачку , - Ничего не получите.
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Що сталось з Прилуцькою тютюновою? Це я запитую у реформаторів...риторично.
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Странно; а вот Ахметов, Коломойский и Порошенко не уклоняются ...
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А ви, долбодятли, ще акцизи підніміть- і буде чотири лярди!
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Тема актуальна, швидкысть коштуэ грошей.
На заседании профильного комитета 3 октября была поддержана внесена народными депутатами Юрченко и Дубинским поправка №8 к этому законопроекту, которым устанавливаются оптово-отпускные и розничные цены на табачные изделия (торговые наценки). https://lb.ua/economics/2019/10/04/438948***********************************.html
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Спиртное и табачные изделия должны продавать только супермаркеты. Их контролировать легче, да и не будут мелочиться зная, что могут потерять лицензию.
Кстати запрет на продажу алкоголя и сигарет рядом со школами от отменили? Рядом со мной две школы, а на расстоянии 40-50 метров расположены 3 МАФа, где торгуют не только пивом и сигаретами, но и водкой и коньяком.
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Совет , Администрируйте всю Табачную Промышленность и установите 1000гр за пачку , - Ничего не получите.
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вот не курю и всем не советую.. бросайте и будет всем счастье
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Это не ваш ли кореш из слуг уклоняется? Ведь он, верно? Фамилию вспомнишь?
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давно пора легализовать продажу козьих ножек с самосадом марки самокрут на самокате
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Власть местных громад вместе с мусорами это и крышуют. Табачные ларьки работают без каких либо касс, даже без терминалов.
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Сомневаюсь, что кто -то крышует убыточный бизнес. Работа без касс и терминалов- скорее способ выжить.
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Гетьманцев напевно не знає, що держава дала розниці 7%рентабельності. При продажі через термінал банк забирає 2.5%. З оставшихся 5 треба купити ліцензію, виплатити зарплату, заплатити за світло та ін. Але , якщо оборот(не прибуток) за рік перевищить 1млн. , то підприємець має ще найняти бухгалтера та перейти на платника ПДВ. Гетьманцев , АУ, спустіться трохи на землю та хоч порахуйте , що Ви вже напринімали.
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Не держава , а депутаты за чемодан денег, отдали мегаполису и табачкам транснациональным
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не лепи нам горбатого
У вас вся власть в руках
как законодательная так и исполнительная
Крышуете а кто-то виноват
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В чем проблема? Берите за яйца "табачного короля" розничных продаж - депутата от Слуги Народа Андрея Холодова, и хорошенько сожмите. Или своих не трогаете!?
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