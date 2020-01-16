 Розничная сеть табачных изделий системно уклоняется от налогообложения, - глава налогового комитета Гетманцев

Как передает Цензор.НЕТ, об этом председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев заявил в комментарии 24 каналу.
"Проблема существует, действительно 50% розничного акциза не поступает в местный бюджет и это проблема местных бюджетов. Связано с тем, что розничная сеть табачных изделий уклоняется от налогообложения и делает это системно, и по нашим подсчетам 2 млрд грн не поступает в бюджет в связи с этими правонарушениями, - отметил Гетманцев. - Вопрос "Что делать?" обсуждается в подкомитете, где обсуждается табак и его правовое регулирование, и я уверен, что в ближайшее время, мы об этом говорили на комитете, соответствующие проекты закона будут представлены на комитете и мы их рассмотрим".
Он убежден, что разрешение ситуации с уклонением от уплаты розничного акциза выведет миллиарды гривен из тени, благодаря чему местные громады смогут построить новые школы, детсады, больницы и дороги.
На заседании профильного комитета 3 октября была поддержана внесена народными депутатами Юрченко и Дубинским поправка №8 к этому законопроекту, которым устанавливаются оптово-отпускные и розничные цены на табачные изделия (торговые наценки). https://lb.ua/economics/2019/10/04/438948***********************************.html
Кстати запрет на продажу алкоголя и сигарет рядом со школами от отменили? Рядом со мной две школы, а на расстоянии 40-50 метров расположены 3 МАФа, где торгуют не только пивом и сигаретами, но и водкой и коньяком.
закон, закон.. какой закон?
У вас вся власть в руках
как законодательная так и исполнительная
Крышуете а кто-то виноват