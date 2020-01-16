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 Политика Украины
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Все про:Днепропетровщина (1450) дороги (1880) Голик Юрий (58)

 На Днепропетровщине отремонтируют трассы на Решетиловку, Никополь и Кривой Рог, – советник премьера Голик

В Днепропетровской области в 2020 году будут отремонтированы дороги Днепр-Решетиловка, Днепр-Никополь, Днепр-Кривой Рог и Объездная Днепра.

 Об этом в Facebook сообщил советник премьер-министра Украины Юрий Голик.

На Днепропетровщине отремонтируют трассы на Решетиловку, Никополь и Кривой Рог, – советник премьера Голик 01

Часть дороги Кропивницкий – Кривой Рог, проходящая по Кировоградской области, есть в финансировании по этой области тоже.

"Отличные новости для ставшей мне родной Днепропетровской области", - написал Юрий Голик. По его словам, несколько лет Укравтодор не замечал Днепропетровскую область и финансировал ее по остаточному принципу.

Деньги предусмотрены в стратегии по ремонту дорог, принятой на заседании правительства 15 января. Голик опубликовал карту дорог, которые в соответствии с данной стратегией будут ремонтироваться за счет Дорожного Фонда.

"Это еще не все источники финансирования и не все дороги, которые будут делаться по всей стране в этом году. Будет еще больше. Техническая и процедурная работа над каждой дорогой уже идет полным ходом", - добавил он.

Ранее советник премьер-министра Украины Юрий Голик опубликовал отчет о том, как областные государственные администрации используют деньги Дорожного фонда. Лидеры в использовании средств, выделенных на ремонт и содержание дорог областного и сельского значения, являются Хмельницкая, Сумская, Луганская, Харьковская и Днепропетровская области.

Источник: https://censor.net.ua/n3170224
 
   
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коли вже відремонтують Дніпропетровщину на Дніпровщину?
доки ще ця комуняча херня буде?
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щебень из юар завезут, песок из калифорнии и асфальт по формуле конотоп+
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На Кривой Рог не надо! На Дніпропетровщині відремонтують траси на Решетилівку, Нікополь і Кривий Ріг, - радник прем'єра Голик - Цензор.НЕТ 8457 На Донецк уже как то отремонтировали На Дніпропетровщині відремонтують траси на Решетилівку, Нікополь і Кривий Ріг, - радник прем'єра Голик - Цензор.НЕТ 4666
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этот треп слышу РЕГУЛЯРНО на протяжении последних шести лет.
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Какой трёп ты слышишь? При Гросе построено дорог, как за все годы независимости вместе взятые! А с приходом зелебобиков все стройки встали На Дніпропетровщині відремонтують траси на Решетилівку, Нікополь і Кривий Ріг, - радник прем'єра Голик - Цензор.НЕТ 2341
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