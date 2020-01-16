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 Политика Украины
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 Арахамия: Большая опасность, если кто-то записывал в кабинете премьера. Там обсуждаются вопросы нацбезопасности

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия видит опасность в том, что запись пленок с премьером Алексеем Гончаруком можно было осуществить в кабинете, где проводят совещания.

Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента, информирует Цензор.НЕТ.

"Я бы поднял вопрос, если это случилось в Кабинете совещаний премьера, и там кто-то может записывать, то это очень большая опасность. Мы же не знаем, кто записывал, или это частная компания, или какие-то спецслужбы... Я считаю, что это очень опасно, потому что в кабинетах на этих совещаниях многократно обсуждаются вопросы национальной безопасности и являющиеся государственной тайной", - сказал Арахамия.

Смотрите также: "Шуток уже быть не может, человек признает, что у него нет плана", - нардеп Верещук считает, что Гончарук должен подать в отставку. ВИДЕО

Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании Кабмина, как обмануть президента Владимира Зеленского относительно экономической ситуации в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.

В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.

Позже появились вторая и третья части записи.

По словам нардепа от "Слуги народа" Ирины Верещук, партия провела сигнальное голосование по отставке Гончарука.

Премьер-министр записал видеообращение, в котором заявил, что против него и правительства развернули массированные медиа атаки.

Источник: https://censor.net.ua/n3170223
 
 
 Топ комментарии
 
Еще большая опасность, если то, что записали - правда.
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Розголошено державну таємницю: "Бубачка нє вьішел умом"!
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А ещё большая опасность, что хоть какие, но специалисты, дают оценку умственным способностям Зелемойского...
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Еще большая опасность, если то, что записали - правда.
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Тією трубою тільки гівно розмішувати, що, власне, Портнов і робив.
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Самая главная тайна известная всему народу Украины и миру что избрали в очередной раз ублюдочных- подонков.во власть.... причем если раньше была розница и мелкий опт отъявленных негодяев то Зеклованские евреи просто сделали закупку крупный ОПТ и весом НЕТТО БРУТТО...имею ввид вес дебелизма туппости наглости зашквара и прочей лабуде ЭТОЙ типа власти.....
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Порошенко з диктофоном. Місіон імпосібле 😂
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Він таємно гроші з бюджету краде і усім зелібобікам в штани сере.
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дядько дуже ображений на тупий нарід, який його не переобрав..все може бути
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крАвавый мАрадер на крАви Пэтро подчинул жучка в банку с сахаром, попили пацаны кофейку и оказалось шо тупой с дипломом не государственного образца ещё тупее, а ещё тварей очень беспокоит где люди делают закупки и считают боинги с алиэкспресс и прочих магазинов.
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А ещё большая опасность, что хоть какие, но специалисты, дают оценку умственным способностям Зелемойского...
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Да,оказывается Бубочке надо было не анализы сдавать, а ЗНО...
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Ну если анализы не "смог" сдать, то что-там говорить о ЗНО...
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анализы брал повар из мастершефа, так шо не надо киздеть, зелох42 нацюцюрил полную баночку, Зёзик из 95 шапито не даст скиздеть.
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ему нельзя! тонкохрупкая натура -на ЗНО сознание теряет
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самая большая опасность когда идиоты во главе страны сидят
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Розголошено державну таємницю: "Бубачка нє вьішел умом"!
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это "таємниця" только для 73%, и то они не верят, т.к. сами не вышли умом.
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большая опастность это люди с такими вот личиками у власти
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Когда американцы первыми ввели обязательную запись всех переговоров в кабине самолета, летчики подняли вой. Но потом, когда убедились что именно благодаря записи ежегодно спасются тысячи жизней все согласились.

Самая большая опасность в том, что Арахамия считает открытую работу Правительства опасностью. Он заранее предполагает что будут мутить и заранее боится что эта муть будет выходить в люди.
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Так у рас все так, школа учителя тоже не исалючение
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Ха-ха.-ха. Да в кабинете премьера только бомжи еще не спят. Зеленая слизь развалила всю систему безопасности в государстве, москва теперь знает ВСЁ - все планы, все наши ресурсы, всё абсолютно. А ты переживаешь, что треп Гончарука кто-то писал. Да этот треп 4 спецслужбы разных записали, чисто чтобы поржать.
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Самая большая опасность - не компетентность людей, которые несут ответственность за страну..........
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А еще большая опасность доверить страну долбодятлам!!!
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Не там начинаешь. У нас создание правителей доверено долбодятлам. А вернее долбодятлихам, єто училки.
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скиньтесь и закажите беню ,придурки... а то .пока вы с зелей панически боитесь Порошенко. беня вас жрет с потрохами по очереди
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може акцію - "закажи беню в смартфоні, скинемось по рябчику алехарху на макентош" ?
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Я так понимаю, что в Раде, Кабмине и Национальном банке много специалистов с французской фамилией Де Бил.
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надо опасаться опровержения слов ЗЕ что он не лох. это опровержение дали Гончарук с Рожковой. я в их разговоре понял что ЗЕ в их глазах, самый настоящий лошара, что президент никто и звать его никак. пацану который защищает наш спокойный сон и его *ЗЕ* тоже, он мог сказать * я през. этой страны и я не лох а на прямое унижение: язык в жопе, реакции ноль. так кто рулит Украиной????????????
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Тобто питання автентичності записів у вас сумнівів не викликає? Отже можна зробити висновок, що ви достеменно знаєте про цю розмову та її зміст. Тоді особисто в мене питання "а хто це зробив" з вуст Арахамії викликає сміх
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В Кабинетах такого уровня проводят специальные мероприятия и присваивают категорийность на предмет возможного обсуждения информации содержащей гостайну. Само наличие этих записей в данной комнате - ПОЗОР для служб безопасности.

Это к тому, что Зеленский собрался оупеспейсу строить вместо администраций...
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КАЛ , как и Лолита все пишут . Олиграхи всегда на стреме .
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Опасность для арахамии в том, что народ начал понимать, что нами править тупое, вороватое, безпринципное, безчестное быдло и жлобьё.
Чего у него всегда на фото рожа дегенерата?
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Рожа ... Ну, так це здивування, наклав в штани і невинний погляд "хто це зробив?"
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А где может дегенерат взять другую рожу?
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Нацбезопасность и воровство это разные вещи.
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Поводьтеся по-людські і ні якої небезпеки не буде. Всрався - у відставку, а не триматися за посаду.
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В зв'язку з тим що зебіли бовдури в питаннях національної безпеки, небезпека значно зменшується.
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Только Сивохе не говорите, что в СНБО тоже вопросы нацбезопасности обсуждаются.
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Щас всех писать можно. Технологии позволяют.
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Сам Арахамия определился уже, кто кому служит в этом бурлящем зловонном зеленом болоте , которое уже становится похожим на зловонно бурлящую сливную яму в которую Коломойский подбрасывает кремлевского производства. Хотя... он как та обезьянка с фотошопмема "а причем здесь ЗЕ".
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Слишком мало на лице места без лохматости, чтобы заметить что ему бывает стыдно
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Зверніть увагу, тільки но появилося розуміння того, що шкандаль не про Гончарука, а про Зєєєлю, про його тупість, про не здатність зрозуміти елементарне, про те що кабмін витрачає час намагаючись придумати як пояснити зарозумілому та мстивому довбню елементарні речі, тему зняли.
Не буде 14 серій Гончаруко-Барбари. Ініціатори зрозуміли, що це працює проти Зє!
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Самая большая опасность - то что вы у власти.
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нац безопасность... это за закрытыми дверьми с х.ло теребенькать...
нац безопасность.. это молчать-скрывать о том где и каким ветром носило по пути из Омана
нац. безопасность... это маленькие радости в Буковеле и большие неожиданности в Омане
нац безопасность... это все равно под каким памятником встречаться... (и с кем)
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Арахамия о трёх под слушек у премьера. Это плохо для них, ара хамиях. А для нас-хорошо? Хочу все знать! Браво тем, кто выложил плёнки гончарука. Зеленский опять "съест", как и всегда. А вспомнить, свою предвыборную речуху и другие речевки? Нет??? Понятно...
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Посадить всех на 15 лет за разглашение государственной тайны. ОНИ ГОВОРЯТ ЧТО ЗЕЛЕНСКИЙ ДЕБИЛ а это ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАЙНА!
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це всьо самокат, там в коліщатах жучки і камери а антена з аккумами в борді
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Блин, инфантилы креативные - роверьте самокат Гончарука на наличие жучков. И поставьте ему в кабинет холодильник Днепр советский - шоб потом в него айфоны и ****** складывать во время сходок. А вообще-то из Кабмина и Банковой в Москву еще при КГБ проложена оптическая линия для передачи информации...
Да и какие секреты могут быть в Кабмине - только диаграммы глубины погружения в жопу страны! Единственный секрет страны в Нацбанке - каким завтра сделают курс доллара, шоб знать - покупать или родину продававать!
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Що ж ви, питання нацбезпеки де ні попадя обговорюєте???
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страшную тайну скрывемую от избирателей зе открыли сии записи
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Простой вопрос, сколько гражданств у Арахамии?
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