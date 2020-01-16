 Арахамия: Большая опасность, если кто-то записывал в кабинете премьера. Там обсуждаются вопросы нацбезопасности

Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента, информирует Цензор.НЕТ.
"Я бы поднял вопрос, если это случилось в Кабинете совещаний премьера, и там кто-то может записывать, то это очень большая опасность. Мы же не знаем, кто записывал, или это частная компания, или какие-то спецслужбы... Я считаю, что это очень опасно, потому что в кабинетах на этих совещаниях многократно обсуждаются вопросы национальной безопасности и являющиеся государственной тайной", - сказал Арахамия.
Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании Кабмина, как обмануть президента Владимира Зеленского относительно экономической ситуации в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.
В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.
Позже появились вторая и третья части записи.
По словам нардепа от "Слуги народа" Ирины Верещук, партия провела сигнальное голосование по отставке Гончарука.
Премьер-министр записал видеообращение, в котором заявил, что против него и правительства развернули массированные медиа атаки.
Самая большая опасность в том, что Арахамия считает открытую работу Правительства опасностью. Он заранее предполагает что будут мутить и заранее боится что эта муть будет выходить в люди.
Это к тому, что Зеленский собрался оупеспейсу строить вместо администраций...
Чего у него всегда на фото рожа дегенерата?
Не буде 14 серій Гончаруко-Барбари. Ініціатори зрозуміли, що це працює проти Зє!
нац безопасность.. это молчать-скрывать о том где и каким ветром носило по пути из Омана
нац. безопасность... это маленькие радости в Буковеле и большие неожиданности в Омане
нац безопасность... это все равно под каким памятником встречаться... (и с кем)
Да и какие секреты могут быть в Кабмине - только диаграммы глубины погружения в жопу страны! Единственный секрет страны в Нацбанке - каким завтра сделают курс доллара, шоб знать - покупать или родину продававать!