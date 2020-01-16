 Законопроект об изменениях в Конституцию по децентрализации сняли с рассмотрения для доработки, - Арахамия

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы общались с нашими коллегами в зале и у них есть замечания по поводу полномочий префектов. Поэтому мы решили сейчас этот вопрос снять с рассмотрения и доработать его вместе с коллегами издругих фракций для того чтобы найти компромиссную позицию, в том числе, поработать с Ассоциацией городов Украины, найти компромиссную ситуацию и после того выносить законопроект в зал", - сказал Арахамия.

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Такое решение, по его словам, было принято после переговоров с главами парламентских фракций и групп, а также консультаций с президентом Украины. Причиной же принятие такого решения стала необходимость утверждения законопроекта №2598 "О внесении изменений в Конституцию Украины (о децентрализации власти)" 300 голосов.