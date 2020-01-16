EN|RU|UK
Темы дня: Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Записи Трубы Газовая война Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Политика Украины
  894  4
Материалы по теме:
Все про:децентрализация (484) Арахамия (199)

 Законопроект об изменениях в Конституцию по децентрализации сняли с рассмотрения для доработки, - Арахамия

Президент Украины Владимир Зеленский и руководство парламентской фракции "Слуга народа" после переговоров с другими политическими силами приняли решение снять с рассмотрения и доработать с учётом позиций представителей оппозиции и местного самоуправления законопроект № 2598 "О внесении изменений в Конституцию Украины (о децентрализации власти)".

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы общались с нашими коллегами в зале и у них есть замечания по поводу полномочий префектов. Поэтому мы решили сейчас этот вопрос снять с рассмотрения и доработать его вместе с коллегами издругих фракций для того чтобы найти компромиссную позицию, в том числе, поработать с Ассоциацией городов Украины, найти компромиссную ситуацию и после того выносить законопроект в зал", - сказал Арахамия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Изменения Зеленского в Конституцию по децентрализации ограничивают демократические процессы, - посольство Канады

Такое решение, по его словам, было принято после переговоров с главами парламентских фракций и групп, а также консультаций с президентом Украины. Причиной же принятие такого решения стала необходимость утверждения законопроекта №2598 "О внесении изменений в Конституцию Украины (о децентрализации власти)" 300 голосов.

Источник: https://censor.net.ua/n3170222
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ТОлько доработанное полено становится Буратином , но мысленная способность Вызывает Сомнение.
 показать весь комментарий
 
 
Спасибо Канаде и Германии за вовремя отвешенный пендель зеленым.
Иначе бы стадо проголосовало на раз-два по команде своих пастухов.
 показать весь комментарий
 
 
3ачем 3енелейсские летали в 06ман ??
.
Просто..-
.
Останнім бажанням султана Оману на смертному одрі було побачити "найвеличнішого лідера **********"
-
https://www.youtube.com/watch?v=JQvNYp9-Eew

.
.
. . .!!.
.
 показать весь комментарий
 
 
Вы дыбилы - гончарук доказал, какие **** изминения в Конституцию вообще? Тихо уйдите, может вас народ тогда и не тронет.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх