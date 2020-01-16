 Рябошапка предлагает увеличить нормы площади для заключенных под стражу с 2,5 кв. м на человека до 4 кв. м, - Офис Генпрокурора

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Отмечается, что указанные документы не соответствуют европейским нормам и не учитывают практику Европейского суда по правам человека.

В частности, Офис Генерального прокурора предлагает увеличить нормы площади для заключенных под стражу с 2,5 кв. м на человека до 4 кв. м. Также требует решения вопрос обеспечения соблюдения прав осужденных на труд и его надлежащей оплаты.

"Кроме того, необходимо обратить внимание на проблему исполнения судебных решений, по которым назначено наказание в виде ареста или лишения свободы лицам, которые на момент вступления решения суда в законную силу не состояли под стражей. Так, за несколько последних лет в государстве своевременно не выполнено более 800 приговоров судов в отношении 838 человек", - говорится в сообщении.

Также требует изменений, дополнений и конкретизации план реформирования пенитенциарной системы, который необходимо привести в соответствие с международными стандартами перечня прав заключенных и гарантий их защиты.

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