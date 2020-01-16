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Все про:СИЗО (1135) заключенные (397) Рябошапка Руслан (252) Малюська Денис (26) Офис генерального прокурора (27)

 Рябошапка предлагает увеличить нормы площади для заключенных под стражу с 2,5 кв. м на человека до 4 кв. м, - Офис Генпрокурора

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка обратился к Министру юстиции Украины Денису Малюське с предложением пересмотреть ряд нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность учреждений исполнения наказаний и предварительного заключения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Отмечается, что указанные документы не соответствуют европейским нормам и не учитывают практику Европейского суда по правам человека.

В частности, Офис Генерального прокурора предлагает увеличить нормы площади для заключенных под стражу с 2,5 кв. м на человека до 4 кв. м. Также требует решения вопрос обеспечения соблюдения прав осужденных на труд и его надлежащей оплаты.

"Кроме того, необходимо обратить внимание на проблему исполнения судебных решений, по которым назначено наказание в виде ареста или лишения свободы лицам, которые на момент вступления решения суда в законную силу не состояли под стражей. Так, за несколько последних лет в государстве своевременно не выполнено более 800 приговоров судов в отношении 838 человек", - говорится в сообщении.

Также требует изменений, дополнений и конкретизации план реформирования пенитенциарной системы, который необходимо привести в соответствие с международными стандартами перечня прав заключенных и гарантий их защиты.

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Источник: https://censor.net.ua/n3170221
 
   
 Топ комментарии
 
Готовятся, зебилы к ответственности?
Так тут не про метры, а про длину веревки и кола говорить надо...
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Для своих старается, знает скоро туда перейдут.
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Рябошапка предлагает увеличить нормы площади для заключенных под стражу......

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По просьбе Пети?




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шо знов в'язниці будувати почнуть? де ж стікі площі на всіх набрати?
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Для своих старается, знает скоро туда перейдут.
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Готовятся, зебилы к ответственности?
Так тут не про метры, а про длину веревки и кола говорить надо...
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Это всё,что генпрокурора заботит? А почему это не заботит заведующего зонами? Может рябошабка еще озадачится улучшением половой жизни в колониях?
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А Малюська в своем кабинете на столе в позе лотос прикинул шо и 2,5 кв.м. хватает....
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Но тогда необходимо Выпустить осужденных за торговлю в неустановленном месте , тогда и будит площадь для расширения.
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а приватизировать можно ? или купить землю под СИЗО и переделать его в лунапарк с блэкджеком и шлюхами ? хотя о чем я говорю ? это и сейчас лунапарк с блекджеком и шлюхами, если есть деньги.
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А на большее ума не хватает. Счастье выпало, а как его использовать не знает. Бывает такое.
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Рябошапка предлагает увеличить нормы площади для заключенных под стражу......

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По просьбе Пети?




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Тюрьмы должны быть современными.Законы жёсткими.Дешевле преступника содержать в тюрьме на самообеспечении,чем быть рабом или жертвой преступника.Наши дети и старики должны жить вне криминала.У США много тюрем,много заключённых,есть смерть,есть пожизненное.Но у них интернациональная страна,у них больше проблем ,чем у нас, и они очень жёстко относятся к умыслу!Во многих штатах третье привлечение к ответственности становится пожизненным.
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Может в тюрмах установить ещё и джакузи!! А кто за это всё будет платить????
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Для этого есть Денисова и другие. Где посадки, Рябошапка? Слишком издалека начал
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джакузи, бассейн предлагаю и по интернету в каждую хату чтоб удобнее было релаксить и прямо оттуда руководить пацанами с воли....
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панамка заботится о будущем 95 квартала и правильно делает, осталось проголосовать за бесплатный вайфай в каждую камеру и обязательно кондишен.
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И тюрьме будет комфортнее, чем на воле.
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