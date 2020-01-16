 В Нацгвардии создали комитет для поддержки семей погибших воинов

Об этом информирует пресс-служба НГУ, передает Цензор.НЕТ.

"При Ассоциации ветеранов внутренних войск и Национальной гвардии Украины по инициативе членов семей погибших военнослужащих создали Комитет содействия социальной защите членов семей военнослужащих, погибших во время проведения антитеррористической операции, операции Объединенных сил и при исполнении служебных обязанностей", - говорится в сообщении.

В частности, основной целью деятельности комитета будет осуществление мероприятий, направленных на социальную и правовую защиту законных интересов и социальную реабилитацию лиц, членов семей воинов, погибших (пропавших без вести) при проведении АТО/ООС и при исполнении служебных обязанностей.

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Председательствующей комитета избрали мать погибшего воина Нацгвардии Евгения Харченко - Наталью Харченко.

По данным пресс-службы, на сегодняшний день война унесла жизни 229 военнослужащих НГУ, из них - 193 боевые потери. Также были ранены и травмированы 881 военнослужащий, считаются пропавшими без вести 14 военнослужащих.

"Всего же за 28 лет независимости Украины погибло 258 военнослужащих при исполнении служебных обязанностей. В честь погибших военнослужащих уже открыты 218 мест памяти, 4 военнослужащим посмертно присвоено звание Героя Украины", - отмечают в Национальной гвардии.

В свою очередь генерал-лейтенант Ярослав Сподар, заместитель командующего по работе с личным составом выразил надежду, что благодаря этой новосозданной организации и ее секторам в воинских частях и территориальных управлениях будет налажено лучшее взаимодействие, "и наши люди будут знать, где искать помощи и защиту".