 Украинцы могут выиграть 321 миллион долларов США наравне с американцами

Правила лотереи Powerball

Для выигрыша первого приза Пауэрбол США требуется угадать 5 шаров от 1 до 69 и "Пауэрбол" – дополнительный номер из диапазона 1-25. В лотерее также существуют 9 второстепенных призовых категорий, включая приз в $1 млн долларов за совпадение 5 основных номеров.

Джекпоты Пауэрбол стартуют с $40 млн. Ограничений у приза нет – он увеличивается, пока кому-нибудь не удается правильно предсказать все номера тиража. Эта особенность позволила лотерее разыграть самый крупный джекпот в истории лото в $1,586 миллиарда, а также регулярно проводить тиражи, в которых можно выиграть сотни миллионов долларов.

Играть в Пауэрбол может каждый

Время, когда участие в лотереях было ограничено вашим географическим местоположением давно прошло. Для покупки билетов совершенно необязательно находиться в стране, в которой эта лотерея проводится, или даже вообще куда-либо идти. Благодаря таким сервисам как theLotter.com, купить лотерейные билеты онлайн стало просто и безопасно.

Это легально?

Согласно официальному сайту Powerball.com, "для участия в Powerball необязательно быть гражданином США или резидентом США. Участники из юрисдикций, где билеты Powerball не продаются, могут покупать билеты Powerball у продавца, лицензированного или авторизованного торговой юрисдикцией". Поскольку theLotter.com покупает официальные билеты Powerball у лицензированных розничных продавцов, играть в Powerball на веб-сайте совершенно законно.

Как принять участие в тираже Powerball США из-за границы?

Следующий тираж пройдет в субботу, 18 января, в 22:59 EST (рано утром в воскресенье для стран Европы). Билеты на него можно купить на странице лотереи Powerball на сайте theLotter. После того, как вы выберите ваши номера, представитель сервиса, находящийся в США, приобретет за вас билет и загрузит его копию в ваш аккаунт. Физический билет будет надежно храниться в сейфе. Второстепенные призы поступят на ваш баланс на сайте, как только лотерейный оператор переведет их. В случае выигрыша первого или второго приза вам, возможно, понадобиться, приехать в США, чтобы получить деньги.

За первую неделю 2020 года 4 игрокам удалось стать миллионерами благодаря второму призу лотереи Пауэрбол. Но джекпот лотереи, который уже достиг потрясающей суммы в $321 млн, все ещё не был сорван. Кто знает, может быть вы и есть тот самый первый победитель лотереи в нынешнем году.

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