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Все про:выигрыш (15) лотерея (127)

 Украинцы могут выиграть 321 миллион долларов США наравне с американцами

39, 41, 53, 55, 68 и "Пауэрбол" 19 – вот номера, которые могли в минувшую среду принести участникам лотереи Пауэрбол $296 млн. Никому не удалось правильно угадать все 6 шаров. Тем временем, переход джекпота означает, что в эту субботу, 18 января 2020, Пауэрбол разыграет уже $321 миллион.

Украинцы могут выиграть 321 миллион долларов США наравне с американцами 01

Правила лотереи Powerball

Для выигрыша первого приза Пауэрбол США требуется угадать 5 шаров от 1 до 69 и "Пауэрбол" – дополнительный номер из диапазона 1-25. В лотерее также существуют 9 второстепенных призовых категорий, включая приз в $1 млн долларов за совпадение 5 основных номеров.

Джекпоты Пауэрбол стартуют с $40 млн. Ограничений у приза нет – он увеличивается, пока кому-нибудь не удается правильно предсказать все номера тиража. Эта особенность позволила лотерее разыграть самый крупный джекпот в истории лото в $1,586 миллиарда, а также регулярно проводить тиражи, в которых можно выиграть сотни миллионов долларов.

Играть в Пауэрбол может каждый

Время, когда участие в лотереях было ограничено вашим географическим местоположением давно прошло. Для покупки билетов совершенно необязательно находиться в стране, в которой эта лотерея проводится, или даже вообще куда-либо идти. Благодаря таким сервисам как theLotter.com, купить лотерейные билеты онлайн стало просто и безопасно.

Это легально?

Согласно официальному сайту Powerball.com, "для участия в Powerball необязательно быть гражданином США или резидентом США. Участники из юрисдикций, где билеты Powerball не продаются, могут покупать билеты Powerball у продавца, лицензированного или авторизованного торговой юрисдикцией". Поскольку theLotter.com покупает официальные билеты Powerball у лицензированных розничных продавцов, играть в Powerball на веб-сайте совершенно законно.

Как принять участие в тираже Powerball США из-за границы?

Следующий тираж пройдет в субботу, 18 января, в 22:59 EST (рано утром в воскресенье для стран Европы). Билеты на него можно купить на странице лотереи Powerball на сайте theLotter. После того, как вы выберите ваши номера, представитель сервиса, находящийся в США, приобретет за вас билет и загрузит его копию в ваш аккаунт. Физический билет будет надежно храниться в сейфе. Второстепенные призы поступят на ваш баланс на сайте, как только лотерейный оператор переведет их. В случае выигрыша первого или второго приза вам, возможно, понадобиться, приехать в США, чтобы получить деньги.

За первую неделю 2020 года 4 игрокам удалось стать миллионерами благодаря второму призу лотереи Пауэрбол. Но джекпот лотереи, который уже достиг потрясающей суммы в $321 млн, все ещё не был сорван. Кто знает, может быть вы и есть тот самый первый победитель лотереи в нынешнем году.

Новость публикуется на правах рекламы. 

Источник: https://censor.net.ua/n3170214
 
 
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сайт "цензор.нет" опозиционирует себя,как борца с коррупцией и теневыми схемами
а,вот агитация среди читателей покупать лотерейные билеты у левых распространителей это как???)или это инфа на правах рекламы?)
бутусову нужно придерживаться или справедливости или проплат)
а,то какие то двойные ,а то и тройные стандарты


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Офіційно заявляю - якщо виграю джек-пот перешлю 1 млн.дол США особисто Ю.Бутусову. Можете заскрінити мій пост. Українці можуть виграти 321 мільйон доларів США нарівні з американцями - Цензор.НЕТ 7821
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А внимательно прочитать религия не позволяет?

"За первую неделю 2020 года 4 игрокам удалось стать миллионерами благодаря второму призу лотереи Пауэрбол. Но джекпот лотереи, который уже достиг потрясающей суммы в $321 млн, все ещё не был сорван. Кто знает, может быть вы и есть тот самый первый победитель лотереи в нынешнем году.
Новость публикуется на правах рекламы. Источник: https://censor.net.ua/n3170214"
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Так. Добре хоч не про оту хрінь, що нібито перетворює пивне пузирло на кубики пресу Українці можуть виграти 321 мільйон доларів США нарівні з американцями - Цензор.НЕТ 856
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(между прочим, когда было вчера хреновое (на погоду наверное))) настроение пересмотрел видосик со взрывом кака-колы на рашке...и артистическим голосом снимавшего...наржался!!! спасибо! теперь моя настольная ржака!...правда мой Коот пришел в глаза позаглядывал....но то только усилило эффект)))))
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Физически билет будет храниться в надежном сейфе,а в случае выиграша изымется и исчезнет в неизвестном направлении. Налетай,лохи. Вас еще из США не разводили.
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"Типу" "чесний посередник", за ваші бабки.. ню-ню))
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А где в заголовке указание "РЕКЛАМА"?
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'харчовий ланцюжок'Цензора.

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