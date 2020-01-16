 Рада приняла закон о среднем образовании

За соответствующее решение проголосовали 327 народных депутатов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Закон принят в целом", - сказал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.
Закон регулирует вопросы доступности и обеспечения равного доступа детей к полному общему среднему образованию. В частности: доступности для лиц с особыми образовательными потребностями, а также территориальной доступности учреждений общего среднего образования, обязанности органов власти обеспечивать соответствующую доступность; качества полного общего среднего образования и обеспечения академической доброчестности в сфере общего среднего образования; языка образования в учреждениях общего среднего образования, сертификации педагогов ресурсного (информационного, научно-методического, материально-технического) обеспечения учреждений; основ осуществления институционального аудита; самоуправления в учебном заведении, в частности ученического и родительского; прав и обязанностей участников образовательного процесса; разграничения полномочий органов исполнительной власти и местного самоуправления в сфере общего среднего образования и т.п.
Законом определяется, что языком образования является государственный язык, а также регулируется вопрос обучения на языках коренных народов и национальных меньшинств.
Среди прочего закон утверждает обязательную Государственную итоговую аттестацию (ГИА) за каждый уровень полного общего среднего образования по государственному языку, математике и другим предметам, определенных центральным органом исполнительной власти в сфере образования и науки, кроме случаев, определенных законодательством.
Также вводятся понятия институциональный аудит учреждений среднего образования, сертификация учителей, в то же время закон оставляет такую процедуру, как аттестация педагогических работников.
Определяются функции, права и обязанности руководителей учреждений среднего общего образования, порядок конкурса на должность директора школы.
Согласно закону заведение общего среднего образования имеет самостоятельный баланс, расчетные и другие счета в финансовых учреждениях и банках государственного сектора.
Предусмотрено, что наполняемость классов в государственных и коммунальных школах не может составлять менее 5 учеников. Для классов начальной школы предельная наполняемость должна составлять 24 ученика, для базовой и профильной школы - 30 учащихся.
Законом вводится понятие "индивидуальная образовательная траектория" ученика, которая реализуется на основании индивидуальной программы развития, индивидуального учебного плана.
Также вводится понятие педагогической интернатуры для учителей, не имеющих опыта работы. Педагогическая интернатура предусматривает сопровождение и поддержку более опытного педагога, различные формы профессионального развития. За выполнение обязанностей педагога-наставника назначается доплата в предельном размере 20% его должностного оклада.
Согласно закону норма педагогической деятельности учителя на одну тарифную ставку составляет 18 учебных часов в неделю.
Закрепляются доплаты: за классное руководство в 1-11 (12) классах - 20-25% к тарифной ставке; проверка учебных работ учащихся - 10-20%; заведование мастерскими, кабинетами информатики - 15-20%; комнатами хранения оружия, стрелковыми тирами, паспортизованными музеями - 10-15%; структурными подразделениями учебных заведений - 25%.
За заведование учебными (учебно-методическими) кабинетами, ресурсными комнатами, лабораториями, спортивными залами или площадками, учебно-опытными участками доплата составит 10-15%, библиотекой (медиатекой) или библиотечную работу или работу с библиотечным фондом учебников - 5-15%; за работу в инклюзивных классах (группах) - 20%; обслуживание компьютерной техники - 10-15%; проведения внеклассной работы с учащимися - 10-40%.
Другие виды доплат могут устанавливаться основателем учебного заведения.
За почетные, ученые, спортивные звания, научные степени педагогическим работникам устанавливаются доплаты в размере 15-30% должностного оклада в порядке, определенном законодательством.
За педагогические звания и за работу в специальных учебных заведениях (классах, группах) педагогическим работникам в порядке, определенном законодательством, устанавливаются повышение должностного оклада на 10-30%.
Размеры тарифных ставок педагогических работников государственных и коммунальных учебных заведений устанавливаются Кабинетом министров.
Законом определены типы заведений специализированного образования: художественный лицей; спортивный лицей; военный (военно-морской, военно-спортивный) лицей, лицей с усиленной военно-физической подготовкой; научный лицей - заведение специализированного образования, что обеспечивает получение базового и \ или профильного среднего образования научного профиля; профессиональный колледж (колледж) спортивного профиля - заведение специализированного образования спортивного профиля; художественный колледж - учреждение специализированного образования, обеспечивающего получение профессионального перед высшим художественного образования одновременно с получением базового и профильного среднего образования.
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( не с
той ноги стал , или перед любовницей х.. не стал ))
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НУ ХОТЬ ПОСМЕЕМСЯ ??.
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или - КАКАЯ РАЗНИЦА ??,
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.Главное проголосовали как ПУКин приказал----ТОЛЬКО НЕ за ПОРОШЕНКО !!.
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.. ТЕПЕРЬ РАЗВЕСЕЛИМСЯ,,
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.???????????????????????????????
К стати, русский не является языком вообще и уж тем более не существует никаких "коренных русских народов", так что и преподавать этим языком нельзя.
А можно перечислить РУССКИЕ народы?
И где их корень?
вот это экономисты! - все таки выполнит Бубочка свое обещание, заставит свой лохторат платить зарплату учителям!
Это время обучения или объем полученных знаний и навыков?
Если не знает таблицу умножения, области Украины и произведения Шевченко - можно ли считать образованным?
Вопросы и вопросы. А законы ответов на эти вопросы не дают.
Совершенно согласна, Квартал - воры как есть.
всупереч ЗУ "Про забезпечення функціонування української мови як державної" знов дозволили цю гидоту щодо навчання мовою нацменшин.
знов замість української України отримаємо руську ненависницьку масу
проголосували його саме вони.
а те,що самі не здатні законопроект написати це вже відомо.
тут що гройсман, що зеленські - всі одне лайно.
Источник: https://censor.net.ua/n3170210
Божечки мои, какие же гроши, 5% доплаты.
А материальную ответственность кто несет за библиотечные материалы и лабораторное оборудование?
А ремонтировать (переплетать книги, например) за чей счет?
Крохоборы чертовы, сучье вы племя, Квартал.
ЗЕ красава, он учит дебилов что не надо доверяться клоунам ибо они злые
Все эти три категории толком так и не будут знать ни украинского, ни русского, никакого другого...
У той час, коли одні вчителі патрулювали вулиці, інші були зайняті моніторингом соцмереж і складанням докладних звітів, батьки дивилися на вчителів через камери (у вухо кожного вчителі був увіткнутий навушник). Там навперебій чулося: "Запитайте Петю, Ваню, Машу. А чому ви це робите вправу, а не те? А крейду візьміть краще зелену. Вона Гриші більше подобається".
Зошитів у дітей не було, ручок теж. Змушувати купувати заборонено, порушує право на безкоштовну освіту.
Марьванна, вміло увернувшись від крейди, яка полетіла в неї, продовжувала урок.
"Гришо, як гарно ти крейдою кидаєшся! Це талант, молодець!" - сказала вона.
Робити зауваження дітям було заборонено. Це порушувало їх душевну рівновагу і заважало розвитку.
"Указом 44554455 забороняється використання крейди на уроках" - проволав гучномовець, що висів у класі.
Це був вже третій указ за останні 25 хвилин.
Марьванна подивилася на свій клас. Парт не було. Це була міра безпеки, ухвалена указом 33443344.
А почалося все з того, що дитина вдарився об куток парти пару років тому. Тому парти зробили круглими. Потім якась дитина вдарився головою об парту - і їх стали робити м'якими. А м'які парти складно мити. Якась дитина замастила рукав сорочки. Ох і сварили тоді вчителів! Потім, щоб не ризикувати, вирішили заборонити всі парти.
Стільців, книг, квітів, стендів теж не було. Ми навіть не підозрюємо, скільки у них небезпеки. Можна впасти зі стільця, квітку розбити і забруднитися. Але стенди і книги - це найнебезпечніше. У них були знання, а знання в готовому вигляді - це опіум для учнів. Знання потрібно здобувати. Але без книг.
Відкрилися двері, і зайшла струнка дама з червоними губами.
"Марьванна, а чому Ви стоїте? Стояти не можна, ви згори дивитесь на учнів. Це завдає їм травму. І указ 2255227 забороняє . Я хотіла сказати: потрібен звіт. Терміново, ще вчора. Про кількість учнів з зеленими очима в 1964 році в нашій школі. Вимагають, самі розумієте"
Двері зачинилися.
Ваня відволікся від цікавої розмови з Мишком.
"Указ номер 77887788 забороняє двері. Вони відволікають дітей від комунікації, що може спричинити проблеми соціалізації"
"Марьванна, Даша засумувала, розвеселіть. Льоню не питайте. Ми були на дні народження сина брата дружини мого друга. Самі розумієте, як це важливо. Урок не встигли вивчити," - не замовкав навушник.
Марьванна стерла з дошки 2+2=4 і мОлОко.
Завтра буде те ж саме, але вже без крейди.
Був травень, одинадцятий А клас пішов на перерву.
Завіса.