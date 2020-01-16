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 Управление госохраны заявляет о непричастности к публикации "записей Гончарука"

Управление государственной охраны Украины опровергает появившуюся в СМИ информацию о своей причастности к публикации "записей Гончарука".

Об этом УГО сообщает на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Информация о "сливе" аудиозаписи с якобы совещания премьер-министра Украины Управлением государственной охраны Украины, а также об осуществлении охранным ведомством прослушивания высших должностных лиц не соответствует действительности!", - говорится в сообщении.

В УГО подчеркнули, что они "осуществляют полный комплекс регулярных технических мероприятий, направленных на предупреждение любого прослушивания должностных лиц, относительно которых осуществляется государственная охрана".

"Обращаемся к представителям СМИ с просьбой не использовать в своих сообщениях недостоверную и непроверенную манипулятивную информацию из сомнительных источников, которая дискредитирует военнослужащих Управления государственной охраны Украины", - подчеркнули в УГО.

Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании Кабмина, как обмануть президента Владимира Зеленского относительно экономической ситуации в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.

В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.

Позже появились вторая и третья части записи.

По словам нардепа от "Слуги народа" Ирины Верещук, партия провела сигнальное голосование по отставке Гончарука.

Премьер-министр записал видеообращение, в котором заявил, что против него и правительства развернули массированные медиа атаки.

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Управление госохраны заявляет о непричастности к публикации записей Гончарука 01

Источник: https://censor.net.ua/n3170206
 
 
 Топ комментарии
 
І шо ж там за "державна таємниця"? Шо в голові у гідранта пусте місце? Управление госохраны заявляет о непричастности к публикации "записей Гончарука" - Цензор.НЕТ 624
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Управління Державної охорони потрібно розформувати, бо вони не можуть забезпечити захист інформації яка містить державну таємницю! Їх потрібно назвати бодігарди бо на більше вони не здатні, в них немає мізків! СБУ потрібно ліквідувати, бо такий витік інформації це катастрофа! Вже зрозуміло що заміна керівника не допомогла перезапустити СБУ, вони як були дебілами та агентами ворожих спецслужб, так і лишились ними!
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І шо ж там за "державна таємниця"? Шо в голові у гідранта пусте місце? Управление госохраны заявляет о непричастности к публикации "записей Гончарука" - Цензор.НЕТ 624
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Державна таємниця це інформація заступника керівника НБУ Рожкової про очікування курсу гривні на 3 роки вперед! На підставі цієї інформації валютні спекулянти будуть планувати свої подальші дії! Державна таємниця що Рожкова непрофесіонал і не розуміє ситуації, як і все керівництво НБУ!
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В НБУ, звичайно не ангелочки, але аж ніяк не дурники...
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Те що зелена команда стовідсотково складається із дебілів не є державною таємницею.
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Як раз записи показали що Зеленський не дебіл і не задовільняється простими поясненнями непрофесіоналів з НБУ, а вимагає чіткого бачення ситуації та плану подальших дій на 3 роки вперед!
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Управління держ.охорони не виконує функцій з захисту інформації. Ці функції належать до обов'язків Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації.
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Управління державної охорони забезпечує відсутність прослушки в кабінетах Кабміну!!!! І це провал роботи Держохорони! А Держспецзв'язку займається захистом інформації яка передається по державним каналам зв'язку! Я бачу Ви взагалі не розумієте хто за що відповідає! Тут була нарада не по телефону а явочним порядком, тобто захист інформації мала забезпечити Держохорона. Відібрати у всіх учасників всі засоби зв'язку та диктофони перед нарадою, перевірити приміщення на наявність записувальної апаратури, увімкнути генератори білого шуму, для унеможливлення технічного запису розмов!
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половину министров выгнать к чертям. зачем они просирают бюджетные деньги?Понаплодили министров для галочки.
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Начинается , Все белые и Пушистые. Ну кто же признается , - Только терористы признаются и берут на себя ответственность , Мы же не такие.
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во фсем виноват таинствееный джокер - у него цих записей, ну, просто завались, вот и шлет кому попало Управление госохраны заявляет о непричастности к публикации "записей Гончарука" - Цензор.НЕТ 1151
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И записей не было.
И Гончарука не было.
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Це знову клятий Порошенко, уся вазелінова рать це підтвердить...
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все вказує на те,що запис організувала Рожкова..
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Те, що в таких питаннях на перший погляд здається простим, простим не може бути апріорі...
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Тю, все гораздо проще. Кто-то из присутствующих включил диктофон на телефоне и положил его на стол.
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Слив прослушки премьер-министра - не компромат. Если это все, что смогли на него накопать, то это говорит, что на него ничего нет.-Борислав Береза.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/blogs/borislav-bereza/sliv-proslushki-premer-ministra-ne-kompromat-esli-eto-vse-chto-smogli-na-nego-nakopat-to-eto-govorit-chto-na-nego-nichego-net-1483046.html
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Конечно не компромат, это компромат на Зелемойского с заявлениями свидетелей, которым пришлось иметь тесные контакты с Зелемойским.
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Однако госохране ничто не мешает точно также думать о великом лидере современности.
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сколько лукашистов ты "победил" у себя на родина, шкура ? Какого подберёзовика ты тут трёшся ? Ты мусор-провокатор на подаяниях фсб, которое вас уже давно имеет во все щели .
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Малоросс, а зебилы чем-то отличаются от лукашистов?
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..есос , иди на@ер в свою бульбашию и там советы свои мусорские раздавай .
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Лишнехромосомное, открой хоть раз в жизни толковый словарь и узнай - Что означает слово совет.
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Лишнехромосомное, ты уж дуди в одну дырку с малороссами, ведь по последним сведениям я - Паяркав.
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Серйозно? Управління держохорони заявляє про непричетність до публікації "записів Гончарука" - Цензор.НЕТ 2821

А хто це вас за Пояркова прийняв? Як на мене, то для Пояркова ви дуже спокійний та не балакучий.
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Уже не помню кто из зебов.

"Все на одно лицо" ((c) Морфей. к/ф Матрица)
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Але... а где ответ клована на запрос о приключениях буратины в Омане?
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"осуществляют полный комплекс регулярных технических мероприятий" Источник: https://censor.net.ua/n3170206

"Сложнейший" вопрос . Если ГСО всё "предупреждает", тогда как вы провтыкали прослушку ?
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Сталкивался с работой этого управления в конце правления Януковича.
В кабинете директора 100 процентов имелась прослушка.
Разговоры один на один потом цитировались нам дословно представителями набсовета.
Решили выявить.
Детективное агентство захотело 5200 грн по безналу, а это управление - 4000 грн в конверте.
Шеф почесал репу и решил привлечь управление, вроде ж им больше доверия.
Когда они начали выгружать килограмм 500 разного оборудования, я сразу понял, что будет развод.
Современное оборудование это широкополосная антенна типа ёлочки, генератор и ноутбук.
Это добро на 30 минут оставляют в помещении и идут пить кофе, потом на экране компа видим точки закладки и довбим стены.
Естественно, что своими допотопными узкополосными миноискателями управление не выявило ровным счётом ничего.
За то начали требовать не 4000 грн, а 4000 евро и угрожать директору, его семье и сотрудникам.
Но тут грянула революция и они дрыснули на донбас.
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"Управление государственной охраны Украины опровергает появившуюся в СМИ информацию о своей причастности к публикации "записей Гончарука"

ВОТ КОГО НАДО УВОЛИТЬ НАХРЕН !!!
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Зеленвласть! Вы хоть понимаете, что у нас нет никакой защиты от прослушки ни на каком уровне!?? МЫ КАК ГОЛЫЕ перед всем миром! Вы же присутствуете во всех структурах власти, откуда же такие зашквары? Не справляетесь с работой,- уйдите по собственному желанию! Украина- не лаборатория, а украинцы,- не подопытные животные. Думай-ТЕ!
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Та ну ! Дайте вгадати,хто ж буде звільнений після численних скандалів з прослуховуваннями депутатів,ДБР,кабміну....Начальник УДО Рудь ? СБУ Баканов ? Нє ? Може хоча б мєнта паганенького викинуть,чи прибиральницю ?
Сміх сміхом,але хто з закордонних делегацій захоче вести переговори з українськими посадовцями,обвішеними "жучками" ?
В стопісотий раз обісрались.
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А в списках СН человека-невидимки не было?
Клоуны были, массажисты были, визажистки были, борцы были (дипломатов и экономистов, к сожалению, не было).
Наверняка и для невидимки место нашлось. Вот он незримо и записал все.
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Без бэни не обошлось. Ему хочется денег, вот он и работает. Ну и кто-то из "своих" подсобил. Осталось только разобраться, кто кому "своим" приходится.
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