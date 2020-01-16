 Управление госохраны заявляет о непричастности к публикации "записей Гончарука"

Об этом УГО сообщает на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Информация о "сливе" аудиозаписи с якобы совещания премьер-министра Украины Управлением государственной охраны Украины, а также об осуществлении охранным ведомством прослушивания высших должностных лиц не соответствует действительности!", - говорится в сообщении.
В УГО подчеркнули, что они "осуществляют полный комплекс регулярных технических мероприятий, направленных на предупреждение любого прослушивания должностных лиц, относительно которых осуществляется государственная охрана".
"Обращаемся к представителям СМИ с просьбой не использовать в своих сообщениях недостоверную и непроверенную манипулятивную информацию из сомнительных источников, которая дискредитирует военнослужащих Управления государственной охраны Украины", - подчеркнули в УГО.
Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании Кабмина, как обмануть президента Владимира Зеленского относительно экономической ситуации в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.
В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.
Позже появились вторая и третья части записи.
По словам нардепа от "Слуги народа" Ирины Верещук, партия провела сигнальное голосование по отставке Гончарука.
Премьер-министр записал видеообращение, в котором заявил, что против него и правительства развернули массированные медиа атаки.
И Гончарука не было.
не страна, а решето...
Больше читайте тут: https://gordonua.com/blogs/borislav-bereza/sliv-proslushki-premer-ministra-ne-kompromat-esli-eto-vse-chto-smogli-na-nego-nakopat-to-eto-govorit-chto-na-nego-nichego-net-1483046.html
А хто це вас за Пояркова прийняв? Як на мене, то для Пояркова ви дуже спокійний та не балакучий.
"Все на одно лицо" ((c) Морфей. к/ф Матрица)
"Сложнейший" вопрос . Если ГСО всё "предупреждает", тогда как вы провтыкали прослушку ?
В кабинете директора 100 процентов имелась прослушка.
Разговоры один на один потом цитировались нам дословно представителями набсовета.
Решили выявить.
Детективное агентство захотело 5200 грн по безналу, а это управление - 4000 грн в конверте.
Шеф почесал репу и решил привлечь управление, вроде ж им больше доверия.
Когда они начали выгружать килограмм 500 разного оборудования, я сразу понял, что будет развод.
Современное оборудование это широкополосная антенна типа ёлочки, генератор и ноутбук.
Это добро на 30 минут оставляют в помещении и идут пить кофе, потом на экране компа видим точки закладки и довбим стены.
Естественно, что своими допотопными узкополосными миноискателями управление не выявило ровным счётом ничего.
За то начали требовать не 4000 грн, а 4000 евро и угрожать директору, его семье и сотрудникам.
Но тут грянула революция и они дрыснули на донбас.
ВОТ КОГО НАДО УВОЛИТЬ НАХРЕН !!!
Сміх сміхом,але хто з закордонних делегацій захоче вести переговори з українськими посадовцями,обвішеними "жучками" ?
В стопісотий раз обісрались.
Клоуны были, массажисты были, визажистки были, борцы были (дипломатов и экономистов, к сожалению, не было).
Наверняка и для невидимки место нашлось. Вот он незримо и записал все.