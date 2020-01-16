 Сегодня МВД презентует результаты работы чат-бота "Стоп наркотик"

Об этом говорится в сообщении на сайте МВД, передает Цензор.НЕТ
Спикеры - заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили, в.и.о руководителя Департамента по противодействию наркопреступности Нацполиции Сергей Федченко и разработчики чат-бота "Стоп наркотик" - декан факультета Вячеслав Марков, курсанты Денис Дацюк и Владислав Лактионов.
Начало в 14:00, по адресу ул. Академика Богомольца, 10
Людина, яка не вміє грамотно писати, не має жодного права повчати інших. Та й взагалі, як на мене, такі люди взагалі не повинні висловлюватися на політичні та гострі соціальні теми...
P.S. Ти все-таки українськомовний дядько, як можеш підтримувати російськомовного неукраїнця Зе??
іді воруй дурачок
Сейчас вот легализовали ларьки-казино, следующие проститутки, потом и наркотики!
Вы там осторожней, чтоб и наркодельцам не пришлось выплачивать компенсации за моральный и экономический ущерб из государственной казны! Она не резиновая!
Презентацию проводит чат-бот "Спикер", слушают чат-боты ...
Шо? Правда?