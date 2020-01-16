 Сегодня МВД презентует результаты работы чат-бота "Стоп наркотик"

Об этом говорится в сообщении на сайте МВД, передает Цензор.НЕТ

Спикеры - заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили, в.и.о руководителя Департамента по противодействию наркопреступности Нацполиции Сергей Федченко и разработчики чат-бота "Стоп наркотик" - декан факультета Вячеслав Марков, курсанты Денис Дацюк и Владислав Лактионов.

Начало в 14:00, по адресу ул. Академика Богомольца, 10

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