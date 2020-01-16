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 Сегодня МВД презентует результаты работы чат-бота "Стоп наркотик"

В четверг, 16 января, состоится презентация результатов работы всеукраинского чат-бота "Стоп наркотик".

Об этом говорится в сообщении на сайте МВД, передает Цензор.НЕТ

Спикеры - заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили, в.и.о руководителя Департамента по противодействию наркопреступности Нацполиции Сергей Федченко и разработчики чат-бота "Стоп наркотик" - декан факультета Вячеслав Марков, курсанты Денис Дацюк и Владислав Лактионов.

Начало в 14:00, по адресу ул. Академика Богомольца, 10

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Чат-бот помог заблокировать более 200 наркоадресов в Telegram, - МВД

Источник: https://censor.net.ua/n3170204
 
 
 Топ комментарии
 
состоится презентация ...
Презентацию проводит чат-бот "Спикер", слушают чат-боты ...
Сьогодні МВС презентує результати роботи чат-бота "Стоп наркотик" - Цензор.НЕТ 2009
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А ти пише грамотніше - не "поймав", а "зловив", не з дієсловами пишеться ОКРЕМО! Про коми мовчу вже...

Людина, яка не вміє грамотно писати, не має жодного права повчати інших. Та й взагалі, як на мене, такі люди взагалі не повинні висловлюватися на політичні та гострі соціальні теми...

P.S. Ти все-таки українськомовний дядько, як можеш підтримувати російськомовного неукраїнця Зе??
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Не переконав! 😁 Про Мвловпнова більш переконливо! А про Самого..!! - то взагалі всі сумніви відпадають. 😁
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ти так дуже нехвилюйся,бачу ти пріход поймав,пиши повільніше і змістовно
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То не купуй кацапських канхвєт, переходи на українські. Там сої немає. Європейці довели. 😁
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вуйку ти мало райони перепутав,у нас так по бичому як твої прародичі нерозмовляють
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То де тя з Твоїми не бичачими родичами сралін приєднав і коли? Дуже вже секретний який ь, Хоча кацапам за кілометр несе. Бо якщо з Західної України і не з Закарпаття, то ніякий не Мвромлав, а Миросьо - Мирослав. А якщо я райони переплутав, то ти мав би бути або зі Сколівсьаого, або з Турків юського, або з Міжгір'я. А там всі добре українську знають. Так що колися шпійон. 😁
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Можеш нічого не казати- твій "запарєбрік" за кілометр видно!
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Ну как дай доказательсва что сoi немае? Чи ты як Педро пирдиш ротом?! Нiкому такого бiльше не кажи вилупок продажний...
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А ти пише грамотніше - не "поймав", а "зловив", не з дієсловами пишеться ОКРЕМО! Про коми мовчу вже...

Людина, яка не вміє грамотно писати, не має жодного права повчати інших. Та й взагалі, як на мене, такі люди взагалі не повинні висловлюватися на політичні та гострі соціальні теми...

P.S. Ти все-таки українськомовний дядько, як можеш підтримувати російськомовного неукраїнця Зе??
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Друже,я живу в тій частині України,яку товарищ сталін приєднав,тому я себе на всї 100% Українцем не вважаю,а про граматику,то я в школі на тройки вчився,головне щоб ти поняло про що Я мав на увазі
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Ну якщо ти на трійки вчився, то кого цікавить думка трійочника? Долю України повинні визначати розумні інтелігентні люди
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Як мінімум, у мене дві вищі освіти (перша - червоний диплом в КНУ Шевченка) і пишу я грамотно...
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я хотів написати про твої освіти,но промовчу,своє грамотно намасти собі на ... і запхай поглибше,так ми і жиемо,куди не плюнь то розумний,а працювати нікому,уже і прибиральниці і ті з вищою освітою
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Якщо ти із "приєднаної сталіним" частини, то зрозумієш - най тя шляк трафит, вар'яте!
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я тобі розумнику з червеним папірьом допоможу,і відповім:"Най тя гута заб"є" ферштейн?
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Ага. Тебе і послухаю. Коли буду тобі в "лічку" писати. В іншому житті. Може. 😁
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якщо чесно,то мені всерівно,хто ти будеш в іншому житті,но кочегаром в чорта,ти будеш точно Сьогодні МВС презентує результати роботи чат-бота "Стоп наркотик" - Цензор.НЕТ 8669
іді воруй дурачок
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Пуйди, поникай, малийко, може дащо уп'єш. Мало-мало палєнки. Но той ни, закуси крумплями і кислими парадичками, то ти попустит. 😂
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Эээ, стопе!
Сейчас вот легализовали ларьки-казино, следующие проститутки, потом и наркотики!
Вы там осторожней, чтоб и наркодельцам не пришлось выплачивать компенсации за моральный и экономический ущерб из государственной казны! Она не резиновая!
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прикольнее было бы, если бы вместо ота стоп-наркотик работал бот стоп-рюкзак
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состоится презентация ...
Презентацию проводит чат-бот "Спикер", слушают чат-боты ...

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Показуха для нелоха. Народ уже в эту мусарские спектакли не верит.
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Ну заблочат они каналы или чаты барыг. В тот же день барыги новые создадут. Бороться нужно с теми кто завозит наркотики в страну и кто их крышует. А крышуют их мусора.
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А потом легализируют в свою пользу как и азартные игры
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