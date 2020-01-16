 Рада приняла в первом чтении законопроект о легализации азартных игр

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
За проголосовали 260 народных депутатов.
Напомним, 19 декабря Верховная Рада во время голосования в первом чтении провалила законопроект №2285-Д "О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр".
После этого правительство исключило возможность распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей.
Батько, Олексій Іванович народився у селі Саф'яни Ізмаїльського жудеця Королівства Румунія в родині румунського громадянина Івана Євдокимовича Порошенка. Закінчив 7-річну школу в Саф'янах і середню школу в Ізмаїлі, вступив до Львівського сільськогосподарського інституту. У період навчання одружився 1956 з Євгенією Сергіївною Григорчук (у шлюбі - Порошенко) (1937-2004)..
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А как там с 3енелейсским ?
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Придется возместить этим частным предпринимателям понесенные ими убытки с фонда зарплаты учителей!
А то, сами понимаете, это плохо повлияет на инвестиционный фон в стране!
а ті хто там іграють,то їх проблеми,і тих хто таких дебілів нарожав
Сьогодні Верховна Рада намагається знову запустити цю чуму в нашу країну, розглядаючи закон про гральний бізнес.
Ви хочете 4 мільярди гривень залучити в бюджет. Ви розумієте, що українці для цього мусять програти 40 мільярдів???
Це неприпустимий для України закон. Батьківщина буде голосувати проти.