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 Политика Украины
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Все про:ВР (24287) азартные игры (61)

 Рада приняла в первом чтении законопроект о легализации азартных игр

Верховная Рада поддержала в повторном первом чтении законопроект №2285-Д "О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

За проголосовали 260 народных депутатов.

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Напомним, 19 декабря Верховная Рада во время голосования в первом чтении провалила законопроект №2285-Д "О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр".

После этого правительство исключило возможность распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей.

Источник: https://censor.net.ua/n3170203
 
 
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Ну наконец-то! Вот он план! Щас ишшо землю роздеребанят и план перевыполнен!!
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Рід Порошенків документально фіксується в Саф'янах Ізмаїльського повіту Бесарабської губернії вже в переписі 1835 року, де Порошенки записані міщанами малоросійської громади[1].
Батько, Олексій Іванович народився у селі Саф'яни Ізмаїльського жудеця Королівства Румунія в родині румунського громадянина Івана Євдокимовича Порошенка. Закінчив 7-річну школу в Саф'янах і середню школу в Ізмаїлі, вступив до Львівського сільськогосподарського інституту. У період навчання одружився 1956 з Євгенією Сергіївною Григорчук (у шлюбі - Порошенко) (1937-2004)..
.
А как там с 3енелейсским ?

////......
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Что один еврей, что второй.... Результат зеьеное стремительно превращается в сревое, только еще тупее...
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Так шо, зря громили игровые забегаловки? Не хорошо,не хорошо, ребята.
Придется возместить этим частным предпринимателям понесенные ими убытки с фонда зарплаты учителей!
А то, сами понимаете, это плохо повлияет на инвестиционный фон в стране!
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Ясно, що громили даремно. Навіть більше скажу- тепер навіть вокзальних наперсточриків "вєрчю-кручю" чіпати буде якось некомільфо.
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Понятное дело. Иметь многосоттысячные зарплаты и нет казино. Не порядок. Нужно же где то развлекаться....
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Я так Розу ію, що високопо тавлені наперсточники легалізували всіх інших. Як братів по аферах. 🤔
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Все разрешить , что не запрещено Законом Умные люди разберутся как вести Бизнес.
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Давно пора сделать казино легальными. Но - с жесткими требованиями и соответствиями. Меньше лудоманов от этого не станет, но хоть бюджет дополучит средства.
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Этот закон о легализации игорного бизнеса из серии - А теперь, танцуют Все !!! А Мы тупо стоим в недоумении, улыбаемся и машем ...
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краще нехай легально платять апаратки налоги,чим під кришею мусорів
а ті хто там іграють,то їх проблеми,і тих хто таких дебілів нарожав
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кароче, в пдкидного теперь можно открыто играть в здании цирка так же, как искать дев для культурного времяпровождения с табу в интернет-онлайне Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про легалізацію азартних ігор - Цензор.НЕТ 958
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браво! не останавливайтесь на достигнутом, уроды! легализуйте тяжелые наркотики, секс с несовершеннолетними, рабство.....
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Юлія Тимошенко: Я була тим прем'єр-міністром, за якого гральні заклади в Україні були заборонені. Тому що лудоманія - це хвороба, яка витягує з кишень останні копійки, руйнує родини, доводить людей до божевілля та самогубств.
Сьогодні Верховна Рада намагається знову запустити цю чуму в нашу країну, розглядаючи закон про гральний бізнес.
Ви хочете 4 мільярди гривень залучити в бюджет. Ви розумієте, що українці для цього мусять програти 40 мільярдів???
Це неприпустимий для України закон. Батьківщина буде голосувати проти.
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