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 Политика Украины, Экономика
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Все про:экономика (3539) Маркарова (110) Гончарук_Алексей (472)

 Сейчас есть все, чтобы экономика Украины стремительно росла в ближайшие несколько лет, - Гончарук

Макроэкономическая ситуация позволяет экономике Украины стремительно расти в ближайшие несколько лет.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом на презентации Стратегии развития финансового сектора до 2025 года в Киеве заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

"По нашим оценкам, макроэкономическая ситуация очень благоприятная для роста. У нас есть сейчас все, чтобы стремительно расти в ближайшие несколько лет", - сказал он.

Как отметила министр финансов Оксана Маркарова, поставленная ранее цель 5-7% роста экономики ежегодно является достижимой.

"Мы в начале формирования нашего правительства сказали, что наша цель - 5-7% роста ВВП ежегодно, 40% - за пять лет. Это амбициозная цель, но достижимая цель", - подчеркнула министр.

Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Кабинет Министров Украины имеет стратегию развития экономики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Против меня и правительства развернули массированные медиа атаки. Это свидетельствует, что мы на правильном пути, - Гончарук. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3170201
 
 
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Не ну он в принципе прав, есть всё но ни кто не ожидал, что к власти придут долбодятлы и с успехом просрут всё, что с таким трудом сделала Украина за прошедшие пять лет.
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Видимо есть две Украины. В одной гончарук с зеленским, в другой все остальные Зараз є все, щоб економіка України стрімко зростала в найближчі кілька років, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4803
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Є все. Тільки якір потрібно викинути. Зелений.
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это уже даже не смешно...над дураками смеяться грех...
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Але чомусь на плівках сам ж признається, що темпи росту ВВП в 4 кварталі 2019 скоротилися з 4,6 до всього 2%...
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Ухайдоканная вами зелёными экономика будет расти ещё или ещё ухайдакиваться ?)))
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У нас 28 лет независимости есть всЁ для роста и развитя, но мы почему то в ЖОПЕ! интересно почему?!
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Щойно проголосували закон про лібералізацію грального бізнесу. Слуги видали 231 голос. Ну шо, лохи, нєсітє ваші дєнєжкі. Готуйте гроби вашим діткам.
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Так уже давно несут в космолоты и прочее говно. Кто-то заставляет туда нести денежки?
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Пока не наведут порядок в полиции, сбу прокуратуре и судах, НИКАКИЕ реформы не помогут.
У нас ментовской беспредел в стране. В таких условиях экономика не может развиваться !
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Погремушка. Пустопорожние обещания. Где дела? Я вижу только рост цен. Сейчас есть все, чтобы экономика Украины стремительно росла в ближайшие несколько лет, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1000
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Гривна выросла,коммунальные тарифы снизились.Вы на правильном пути господин премьер-министр.
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"А много ль корова дает молока? Да мы молока не видали пока"©
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При Ющі було 7-8% росту за рік, а ще найбільші в історії золотвалютні резерви і по 10-11 млрд. баксів іноземних інвестицій щороку (зараз в 4-5 разів менше). І навіть у світову економічну кризу гривня впала усього лиш з 5 до 8... І по півмільйона нових машин в рік купували, і 1000 баксів зарплати в Києві можна було легко мати...

Чого не вистачало нашому мудрому наріду, що він зека обрав???
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Давйте ВВП на хлеб Намажем , сытый Голодному не Товарищ.
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жить в незалэжной - несбыточная мрия каждого африканца и нецивилизованного европейца
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