 Гончарук о развитии экономики Украины: "Мы хорошо понимаем, что делать, у нас есть план"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил на презентации Стратегии развития финансового сектора до 2025 года в Киеве.
"Мы хорошо понимаем, что делать. У нас есть план. И о его небольшой части мы будем сегодня говорить очень детально и профессионально", - сказал Гончарук.
По его словам, у правительства в финсекторе есть две приоритетные задачи: дешевые кредиты, первым шагом к которым будет запуск кредитной программы для малого бизнеса с 1 февраля, и расширение доступности финансовых услуг, что позволит увеличить этот рынок.
"Увеличить рынок, привлечь максимальное количество людей - это задача №2", - подчеркнул Гончарук.
2 ч. ·
Уважаемый Владимир Александрович!
А вы можете позвонить Ивану Геннадьевичу, чтобы он забрал у этого чёрта оборудование для прослушки?
А то стыдно уже.
Я так понимаю - у вас МЕШКИ «плана»........
Может стоит подумать над тем, что дешевые кредиты на жилье людям начать выдавать?
СКІльки дадуть..
хоча б мільйонів 200. під 5-7-9 відсотків..
"на розвиток бізнесу"(є у мене виробниче приміщення,збудоване "за бабці Австрії")..
куплю станок (не обовязково робочий)..Запланую випуск(неважливо чого,хоч ракет на Марс)..
кошти,що залишились від кредиту(90 відсотків) покладу "під відсотки" у банк мого знайомого,котрий допоможе їх зняти перед "годиною Ч"...(під 13,5 відсотків)...
Так,підприємство буде планово збитковим,але хіба у виробництві щастя ?
аля фсё пропало,петя наш чемпион
Євген Магда @rozumaha 13 ч
Уявіть, що Ви починаєте рух на електросамокаті, і раптом продовжуєте його на "Зайчику" з додатковими колесами, але без сідла)))
Євген Магда
@rozumaha14 ч
Як думаєте, що сьогодні в чашці прем'єра???
ГОсподін премьер..
Ваши плани нам не подходят/Мвф...
Это и есть план? За пятьдесят лет жизни в этой стране я повидал многое, и меня трудно чем-то шокировать. Но у меня вопрос, за кой ляд они требуют такие зарплаты??? Попить чай в милой беседе можно и за меньшие деньги.