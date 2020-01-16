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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Кабмин (11502) экономика (3539) Гончарук_Алексей (472)

 Гончарук о развитии экономики Украины: "Мы хорошо понимаем, что делать, у нас есть план"

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Кабинет Министров Украины имеет стратегию развития экономики.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил на презентации Стратегии развития финансового сектора до 2025 года в Киеве.

"Мы хорошо понимаем, что делать. У нас есть план. И о его небольшой части мы будем сегодня говорить очень детально и профессионально", - сказал Гончарук.

По его словам, у правительства в финсекторе есть две приоритетные задачи: дешевые кредиты, первым шагом к которым будет запуск кредитной программы для малого бизнеса с 1 февраля, и расширение доступности финансовых услуг, что позволит увеличить этот рынок.

"Увеличить рынок, привлечь максимальное количество людей - это задача №2", - подчеркнул Гончарук.

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Источник: https://censor.net.ua/n3170200
 
 
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да хоть три плана, важно по какой задней траектории поедет самокат
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План, я так розумію, міловановскій? Нє? 😏
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Исходя из того кто у нас президент, план "николаевский" из города корабелов! Хотя может "корабли" в кабмине уже дешевле?
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А "плана" сколько? Мешков пять? Маловато... Вы его за месяц скурите, а "Ьоазень" ведь, "коксом" делиться не станет...
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То есть он говорит о программе социально-экономического развития страны? Так а че такая секретность? - расскажите людям, что вы собираетесь делать в ближайший год хотя бы? чума ***..я
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ще трошки підвищать собі зарплатку-а там і за нас візьмуться..
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Интересненько! Тут заявляет, что у них есть план развития экономики, в "сливе", что нет такого плана. Где Гончарук искренен?
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Григорий Шверк
2 ч. ·
Уважаемый Владимир Александрович!
А вы можете позвонить Ивану Геннадьевичу, чтобы он забрал у этого чёрта оборудование для прослушки?
А то стыдно уже.
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Если есть План , ждем результата , времени в Обрез . Если всполнить про все Планы с 91 года то у некоторых уже и Жизни не хватило.
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Следи лучше за своим ******. И не забудь запастись валежником
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Слідкуй за Базаром , коли Недостатність Мізків , так і Скажи люди поправлять і Пояснять.
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Ага министр агралной политики подогнал ящик плана
Гончарук о развитии экономики в Украине: "Мы хорошо понимаем, что делать, у нас есть план" - Цензор.НЕТ 3450
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У нас есть план........
Я так понимаю - у вас МЕШКИ «плана»........
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И это не просто план, а офигенно забористый ганджубас!
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Гончарук, ты учти - за тобой следят не 8% петиков или рыгов, а минимум 73% украинцев. Поэтому спрос будет соответствующим, убежать как Яценюку или отморозиться как Гройсману не получится.
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Не важно - какие слова зеб вставляет в пост, суть не в них, ему важно произнести фразу "убежать как Яценюку или отморозиться как Гройсману "...
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дешевые кредиты, первым шагом к которым будет запуск кредитной программы для малого бизнеса с 1 февраля" - вы идиоты? будете стимулировать импорт? У нас же малый бизнес - это в 90% случаев купил в китае за 2 бакса - продал в Украине за 20.

Может стоит подумать над тем, что дешевые кредиты на жилье людям начать выдавать?
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кабмин и подумать это не совмещаемые сущности!
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На промышленность но не коломойскому, ахметову, медведчуку и подобной сволочи.
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візьму но я кредит..
СКІльки дадуть..
хоча б мільйонів 200. під 5-7-9 відсотків..
"на розвиток бізнесу"(є у мене виробниче приміщення,збудоване "за бабці Австрії")..
куплю станок (не обовязково робочий)..Запланую випуск(неважливо чого,хоч ракет на Марс)..
кошти,що залишились від кредиту(90 відсотків) покладу "під відсотки" у банк мого знайомого,котрий допоможе їх зняти перед "годиною Ч"...(під 13,5 відсотків)...
Так,підприємство буде планово збитковим,але хіба у виробництві щастя ? Гончарук про розвиток економіки в Україні: "Ми добре розуміємо, що робити, у нас є план" - Цензор.НЕТ 2028
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у Гончарука план, у Милованова марихуанна, у зели кокс, у чубаки шлюхи..... "нормально" движимся....
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Откровенные ребята . Интересно от кого из них первого услышим каминг-аут
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Та переходьте вже на "герича" або ЛСД.
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я одно знаю,что цензор,это доп.зароботок для минстеця(рошеновского) и пища для порохоботов
аля фсё пропало,петя наш чемпион
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Лишнехромосомное, а 21-го разве всех не уволили?
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Самая беззубая, глупая и импотентная реакция, которую только можно было представить. Соплежуйство на грани с дебилизмом ... Ну и шо там у вас с рейтингом теперь Зебуины??? Гончарук про розвиток економіки в Україні: "Ми добре розуміємо, що робити, у нас є план" - Цензор.НЕТ 4190
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Євген Магда @rozumaha 13 ч

Уявіть, що Ви починаєте рух на електросамокаті, і раптом продовжуєте його на "Зайчику" з додатковими колесами, але без сідла)))
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https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_91.html Свідотство ваших талантів!
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Есть ли у меня план? есть ли у меня план? ДА У МЕНЯ ЭТОГО ПЛАНА ЗАВАЛИСЬ ПРОСТО ВАГОНАМИ! Я ОСТАНОВЛЮ ЭТОГО ФОГА!
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Пятая колонна Каломойского в СН, в лице Дубинского,Бужанского,Куницкого и других давно ведут внутреннюю войну в рядах монобольшинства и ситуативно работают на нерушимый блок сепаратистов в лице Вакарчука,Мертвечука,Порошенко и примкнувшей ЮВТ.И пока они ставят брёвна в колёса прогрессу, Украина будет топтаться на месте.
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Слуги УРОДА!!! Только такие ничтожества могли принять Закон о легализации игробизнеса!!!
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... он угощал нас табаком и планом, а напоследок водкой и вином...
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Даже страшно какие это планы судя по действиям.
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У нас есть план. (Чувак на самокате)

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Господин премьер,ваши планы нам подходят.Обещания выполняете,в платежке за декабрь цена на отопление и горячую воду стала меньше.Так что продолжайте в том же духе.Нападки и провокации неудачников-папередников и прочих аферистов,вам только на пользу.
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Господин премьер,ваши планы нам подходят.Обещания выполняете,в платежке за декабрь цена на отопление и горячую воду стала меньше/Народ

ГОсподін премьер..
Ваши плани нам не подходят/Мвф... Гончарук про розвиток економіки в Україні: "Ми добре розуміємо, що робити, у нас є план" - Цензор.НЕТ 3620
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Непоганий, видно, у них план. Фабричний певно)
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"а давайте будем что-то производить!"?
Это и есть план? За пятьдесят лет жизни в этой стране я повидал многое, и меня трудно чем-то шокировать. Но у меня вопрос, за кой ляд они требуют такие зарплаты??? Попить чай в милой беседе можно и за меньшие деньги.
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у їх випадку головне - нє побольше нагрєсть под сєбя, а воврємя с етім смиться
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Переглянувши коментарі, я впевнилась, що не тільки у мене слово "план" при нинішньому керівництві, м"яко кажучи, трохи викривлене.
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Было бы замечательно чтобы их "план" был известен не только им. В чём он заключается? В уменьшении количества пенсионеров, учителей, медиков, вообще населения??? В дальнейшем систематичном продолжении повышении цен и тарифов, в обесценивании последних сбережений украинцев путём искусственного снижения курса валют? В чём ваш план??? В распродаже за бесценок оставшейся гос. собственности, земли вместе с недрами??? А не пошли бы вы подальше, плановики чёртовые!!!
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