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Все про:США (16040) Трамп (2752) Джулиани (95) Парнас Лев (16)

 "Трамп солгал", - помощник Джулиани Парнас заявил, что президент США знаком с ним и знал о всех его действиях в Украине

Президент США Дональд Трамп был в курсе всех действий в Украине своего адвоката Руди Джулиани и его помощников Льва Парнаса и Игоря Фрумана, которые сейчас находятся под следствием.

Об этом сообщил сам Парнас, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"Он знал о всех моих передвижениях. Я бы ничего не делал без согласия Руди Джулиани или президента США. У меня нет намерений, у меня нет причин говорить с кем-либо из этих чиновников". Зачем окружению Зеленского, или министру внутренних дел Арсену Авакову, или пятому президенту Петру Порошенко встречаться со мной? Кто я такой? Им сказали, чтобы они встретились со мной", - отмечает соратник Джулиани.

"Он солгал", - говорит Парнас, комментируя заявления Трампа о том, что он не знаком с ним и Игорем Фруманом.

В Белом доме пока что никак не отреагировали на озвученное Парнасом.

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Напомним, бизнесмены Игорь Фруман и Лев Парнас были арестованы в США 10 октября. Оба они являются соратниками Рудольфа Джулиани - адвоката американского президента Дональда Трампа.

Ранее в майском интервью бизнесмен Игорь Коломойский заявлял, что "в Украине действуют два афериста, которые находятся под следствием в США. Один, кажется, Лев Парнас, а другой - Игорь - толи Фруман, толи Фурман". Позже адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани сообщил, что указанные люди - граждане США и его клиенты, которым он дал совет предъявить обвинение Коломойскому.

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24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

Источник: https://censor.net.ua/n3170196
 
   
 Топ комментарии
 
Нет, закон - один для всех. Надеюсь, что мы убедимся в этом скоро
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Всему свое время!))
Трамп и ко. лжесвидетельствовали...
Беня крутил фин.аферы...

В итоге сядут все!)))
Включая ЗЕленую куклу дедушки Бени...
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Порохоботы, а как так получилось что Коломойский якобы под следствием в США, но там же арестовывают его оппонентов?
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Нет, закон - один для всех. Надеюсь, что мы убедимся в этом скоро
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Порохоботы, а как так получилось что Коломойский якобы под следствием в США, но там же арестовывают его оппонентов?
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Всему свое время!))
Трамп и ко. лжесвидетельствовали...
Беня крутил фин.аферы...

В итоге сядут все!)))
Включая ЗЕленую куклу дедушки Бени...
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И поверь...будет за шо их садить!)))
Включая предателя Бубку ОМАНСКОГО...Авака Рюкзаковича...Кончиты Вюрст у которой мама любит скорость...и многих многих других СЛУГ!)))
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А Руди , что Думал когда Спалился , что медаль или премию Дадут. Только в нас дают Премию и медаль
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Как скоро? Ты мне сообщиш когда этот момент случится? 😂
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Зато у вас на нарашке нет коррупции, нет митингов и протестов- тихо , как в гробу.
Может, вы уже давно умерли?
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У них коррупция 80 уровня)) страна ушла в сумрак коррупции
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От що буває коли керувати країною ставлять відвертого профана або віслючка...
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Скоро ты за кондитером еще плакать будешь!))))
Президент...откровенный вислюк
Премьер...профан в экономике
Парламент...сборище збочинцев и наркоманов
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