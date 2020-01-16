 "Трамп солгал", - помощник Джулиани Парнас заявил, что президент США знаком с ним и знал о всех его действиях в Украине

Об этом сообщил сам Парнас, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
"Он знал о всех моих передвижениях. Я бы ничего не делал без согласия Руди Джулиани или президента США. У меня нет намерений, у меня нет причин говорить с кем-либо из этих чиновников". Зачем окружению Зеленского, или министру внутренних дел Арсену Авакову, или пятому президенту Петру Порошенко встречаться со мной? Кто я такой? Им сказали, чтобы они встретились со мной", - отмечает соратник Джулиани.
"Он солгал", - говорит Парнас, комментируя заявления Трампа о том, что он не знаком с ним и Игорем Фруманом.
В Белом доме пока что никак не отреагировали на озвученное Парнасом.
Напомним, бизнесмены Игорь Фруман и Лев Парнас были арестованы в США 10 октября. Оба они являются соратниками Рудольфа Джулиани - адвоката американского президента Дональда Трампа.
Ранее в майском интервью бизнесмен Игорь Коломойский заявлял, что "в Украине действуют два афериста, которые находятся под следствием в США. Один, кажется, Лев Парнас, а другой - Игорь - толи Фруман, толи Фурман". Позже адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани сообщил, что указанные люди - граждане США и его клиенты, которым он дал совет предъявить обвинение Коломойскому.
24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.
Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.
25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.
Трамп и ко. лжесвидетельствовали...
Беня крутил фин.аферы...
В итоге сядут все!)))
Включая ЗЕленую куклу дедушки Бени...
Включая предателя Бубку ОМАНСКОГО...Авака Рюкзаковича...Кончиты Вюрст у которой мама любит скорость...и многих многих других СЛУГ!)))
Может, вы уже давно умерли?
Президент...откровенный вислюк
Премьер...профан в экономике
Парламент...сборище збочинцев и наркоманов