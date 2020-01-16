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 Сегодня в Украине отмечают День памяти "киборгов"

В Украине сегодня, 16 января, отмечает День памяти защитников Донецкого аэропорта.

Всеукраинский день памяти "киборгов" был установлен по инициативе украинских воинов, которые 242 дня защищали Донецкий аэропорт, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Бои за аэропорт продолжались с 26 мая 2014 года до 22 января 2015 года и закончились после полного разрушения старого и нового терминалов аэропорта. В обороне аэропорта также принимали участие волонтеры и медики.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Стояла задача не эвакуировать, а отбить донецкий аэропорт. Но это был билет в один конец, - легендарный киборг Олег Кузьминых. ВИДЕО

За стойкость украинских защитников назвали "киборгами". Они стали символом мужества и преданности идеалам свободной и независимой Украины.

В Донецком аэропорту и поселке Пески в течение этого периода воевали спецназовцы 3-го отдельного полка, бойцы 79, 80, 81, 95 отдельных аэромобильных и 93 отдельной механизированной бригады, 57 отдельной мотопехотной бригады, 90-го отдельного аэромобильного и 74-го отдельного разведывательного батальонов, бойцы полка "Днепр-1", Добровольческого украинского корпуса (ДУК) и другие.

В период с 18 по 21 января 2015 года в результате подрыва оккупантами терминала ДАП погибли 58 "киборгов", поэтому 21 января было принято решение отвести украинских военнослужащих из нового терминала, который был полностью разрушен и не пригоден для обороны.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Боялись все. Но никто не захандрил и не сдался", - бойцы 3-го отдельного полка спецназа о первом бое за донецкий аэропорт 26 мая 2014 года. ВИДЕО

Защищая Донецкий аэропорт, погибли более 200 украинских защитников, ранены более 500. Многие из них награждены государственными наградами, некоторые — посмертно.

Источник: https://censor.net.ua/n3170194
 
   
 Топ комментарии
 
Вечная память защитникам, выстоявшим против палачей, убийц из пидорашки. Спасибо живым, что дали возможность о вас помнить .
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Вічна пам'ять загиблим..
Вічна слава живим !
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Герої не вмирають не гине справа їх,
бо прапор піднімають руки молодих...
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Вечная память защитникам, выстоявшим против палачей, убийц из *********. Спасибо живым, что дали возможность о вас помнить .
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Вічна пам'ять загиблим..
Вічна слава живим !
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Герої не вмирають не гине справа їх,
бо прапор піднімають руки молодих...
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Слава Героям! И позор весельім пиар асам,которьім воиньі дают возможность голосовать ливером за предателей и бандитов. Ценой своей жизни.
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Кіборги - це Люди, які дали можливість іншим людям не відчути війни. Погано це чи добре?
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Слава и Вечная память ,настоящим Героям Украины!
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Схиляю голову! Вічна пам"ять!
Живим здоров"я і слава!
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Слава Україні Яка родила такіх Синів. Ген Свободи Живий і не Був Витравлений і Згноблений , як комусь і Хотілось. А нащадки Рабства підуть у Забвіння .
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КИБОРГИ- наша национальная гордость! Низкий поклон и вечный покой павшим! Искренняя благодарность и слава выжившим!
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Слава героям! Вічна пам'ять полеглим за незалежність України!
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Ага, День Памяти, а подвиг Киборгов в медиа между тем системно ЗАМАЛЧИВАЕТСЯ !
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Я всегда писал, что солдатская медаль "За ДАП" должна стать в Украине аналогом советской медали "За отвагу". Слава Героям! Украина гордится!
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Самое главное это то, что ОНИ смогли показать силу несломляемого украинского духа!
Ребята, вы навсегда в нашей памяти, наших сердцах!
А живым, долгих лет!

Слава нації!
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От справжні Громадяни, справжні Воїни, справжні Герої !!
Вічна пам"ять та земний уклін тим, хто загинув!!
Шана та подяка всім Кіборгам, які вижили. !! Тримайтесь, хлопці! Колись ця гидота звалить з України !
Тисну Вам руку !!
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Вічна пам'ять полеглим Героям України!!!
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