 Арахамия о "записях Гончарука": Просто нарезка каких-то фраз, чтобы создать сенсацию

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом он заявил в эфире телеканала "НАШ".
"Это просто нарезка каких-то фраз разных людей в разное время, чтобы создать сенсацию. ... Как я понимаю, это была склейка стратегической сессии по финстабильности, которая длилась три часа", - отметил Арахамия.
Он считает, что записи опубликовал один из участников этой стратегической сессии.
Арахамия также рассказал, что во время вчерашнего заседания фракции депутаты Александр Дубинский и Максим Бужанский предлагали провести "сигнальное" голосование по объявлению недоверия Гончарук, но эту инициативу поддержали только 10 человек и, по словам главы фракции, "все голоса связаны с одной и той же группой".
Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании Кабмина, как обмануть президента Владимира Зеленского относительно экономической ситуации в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.
В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.
Позже появились вторая и третья части записи.
По словам нардепа от "Слуги народа" Ирины Верещук, партия провела сигнальное голосование по отставке Гончарука.
а как на волонтеров "нарезки" озвучивать так нормально... даже нашефсё поверило )))))
P.S. Міг би не казати- й так видно, що ти провідний фахівець зі сморіду.
Ми так і зрозуміли Але ж і так усі знали, що:
сформував уряд "профанів" і "дебілів" той, у якого "в голові - пусте місце".
Тут тільки підтвердили.
Від себе я би додав, що і таких самих зелених слуг
"Мои коллеги выражали возмущение такими высказывания господина премьера Гончарука. Мы не будем утверждать, потому что этот голос лишь похож на премьера Гончарука. И ставили вопрос о его возможной отставке. Мы даже голосовали. То есть это было сигнальное голосование", - сказала Верещук.
Источник:https://censor.net.ua/n3170177
Не кляніть Гончарука, поставте себе на його місце!
Вам потрібно пояснити складні речі дубаку, у якого немає мінімальної загальної ерудиції, щоб зрозуміти хоч щось з того, що йому намагаються пояснити!
Уявіть собі, що у вас начальник з інтелектом прибиральниці, а ви маєте йому донести суть того, що ви робите. І при цьому цей начальник мстивий самодур з непомірно високою думкою .шпро себе.
Гончаруку не позаздриш.
У приЗЕдента ,,пусто в голове" или ЕЕ ВООБЩЕ НЕТУ с такой кадровой политикой.
зеленого"голубого воришку"
А єврейське тріо Бужанський-Дубинський-Куницький, напевно, так не вважають, якщо вирішують щодо Гончарука "дать п#зды сразу, или еще в начале августа надо было дать и забыть".
P.S. Хочу побачити стрім, як зелені одне одному "п#зду" будуть давати.
В пользу версии говорит то, что мы не узнали ничего нового.
Действительно, в бюджете дыра в сотню миллиардов. Экономист из Гончарука действительно никакой.
Ну, и то, что Зеленский имеет примитивное представление об экономике страны - не новость. На этом фоне вероятность того, что разговор такая действительно имел место быть - очень высокая.
В чём проблема?
А по инфантильному зебилу в мехах на самокате не катит?🤔🤔🤔
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то вони так балакають - бєссмислєннимі незакінченними фразами
Это скорее большой сюрпрайз отнюдь не для "порохоботов". Как раз "порохоботы" еще до выборов призывали выборцев Зюзи подумать и не делать опромктчивого шага.
Сейчас это сюрприз именно для тех ожидавших чудес на ровном месте избирателей Зюзи.
Как гласит народная мудрость - "бачили очі, що купували"
..знають ГНИДИ що кінець цього ШАБАШУ олігархів і їх посіпак підлабузників ТАКИ мусить ЗАВЕРШИТИСЬ арештом цих ЗЛОДІЇВ і їх підлабузників ... УБЛЮДКІВ злодійського ПЛЕМЕНІ ...ВСІХ хто вніс, підтримав в аграрному комітеті... + 240 істот що проголосували в першому читанні . .ПРОТИ волі Народу ( 73 %) БЕЗ Референдуму...цю АФЕРУ з СвЗемлею України - визнати ТЕРОРИСТАМИ ХХ1 століття і відповідно ВНЕСТИ в ЧЕРНИЙ список СМЕРТЕЛЬНИХ ворогів України ДОВІЧНО ....для подальших логічних ДІЙ .. самий мирний ПРИМУСОВО відібрати Громадянство України і відправити на іст. землі .. і там НЕХАЙ пропонують ВКРАСТИ землі Дому ізріілевого .. УБЛЮДКІВ- посіпак, підлабузників ЗЛОЧИНЦІВ = держслужбовців адміністрацій ,.журналістів , політологів , агітаторів , тролів що готові за срібники Рідну маму продати - в ОКРЕМИЙ ЧЕРНИЙ список на Суд
Есть 3- института по проведению экспериз. Тут хватит НДЭКЦ (областных), и "Бокариуса не нужно".
Это не походку признавать .... По видео. Кстати не имел права ее проводить.
Шарик - ты дурак.
В пользу версии говорит то, что мы не узнали ничего нового.
Действительно, в бюджете дыра в сотню миллиардов. Экономист из Гончарука действительно никакой.
Ну, и то, что Зеленский имеет примитивное представление об экономике страны - не новость. На этом фоне вероятность того, что разговор такая действительно имел место быть - очень высокая.