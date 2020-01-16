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 Арахамия о "записях Гончарука": Просто нарезка каких-то фраз, чтобы создать сенсацию

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал опубликованные в сети аудиозаписи якобы разговора премьер-министра Алексея Гончарука с коллегами по правительству и руководством Нацбанка. Арахамия утверждает, что была "склейка" ряда записей, хотя и не отрицает, что на аудио голос Гончарука.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом он заявил в эфире телеканала "НАШ".

"Это просто нарезка каких-то фраз разных людей в разное время, чтобы создать сенсацию. ... Как я понимаю, это была склейка стратегической сессии по финстабильности, которая длилась три часа", - отметил Арахамия.

Он считает, что записи опубликовал один из участников этой стратегической сессии.

Арахамия также рассказал, что во время вчерашнего заседания фракции депутаты Александр Дубинский и Максим Бужанский предлагали провести "сигнальное" голосование по объявлению недоверия Гончарук, но эту инициативу поддержали только 10 человек и, по словам главы фракции, "все голоса связаны с одной и той же группой".

Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании Кабмина, как обмануть президента Владимира Зеленского относительно экономической ситуации в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.

В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.

Позже появились вторая и третья части записи.

По словам нардепа от "Слуги народа" Ирины Верещук, партия провела сигнальное голосование по отставке Гончарука.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На аудиозаписи совещания в Кабмине голос не мой, - замглавы ОП Ковалив

Источник: https://censor.net.ua/n3170190
 
 
 Топ комментарии
 
аха-ха-ха! что вы говорите ?
а как на волонтеров "нарезки" озвучивать так нормально... даже нашефсё поверило )))))
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И кто там у вас побеждает жабы или гадюки?)))) Ждём первого Зебила который напишет что виноват Порошенко
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😂 Опередил мой коммент, приз Зебила дня твой)))
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А чем им еще заниматься? Они же идиоты. То мастурбируют, то проституток заказывают, то придумывают себе фейковые записи. А Зелин Оман и тайную встречу с путинистами уже не вспоминают, как будто так и надо.
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Они уже очухались .Они там все дебилы,наркоманы,тупые и профаны.Заняли позицию-я нея и хата не моя.Не могут же публично признать,что презик у них слабоват умом.Кстати,самый тупой из всех президентов.
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Слово не ворабей - вылетит не спаймаешь. Ктош этого дурака за язык танул то... Рас клоун - то и выступай в цирке, нечего лезть в премьеры Арахамія про "записи Гончарука": Просто нарізка якихось фраз, щоб створити сенсацію - Цензор.НЕТ 7457
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Чем больше воют пэтыкы, тем точнее было действие!
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😂 Опередил мой коммент, приз Зебила дня твой)))
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Пэтькины катаются от смеха с вас, убожеств, вторые сутки)))))
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Судячи зі сморіду, то є діарея.
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Та ваша диарея уже 8 месяцев как всех достала, обосретесь и давай Пороха обвинять 😁
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То полиш повітря псувати, от і сморіду поменшає! За п'ять років геть дихати нічим!
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Я 5 лет зраду не высерал на Цензоре чтоб воздух так испортить, может в зеркальце глянуть попробуй - там ответы.
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Попей чайку крепкого -хотя, зебанатам от поноса теперь чаек не поможет...
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аха-ха-ха! что вы говорите ?
а как на волонтеров "нарезки" озвучивать так нормально... даже нашефсё поверило )))))
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И кто там у вас побеждает жабы или гадюки?)))) Ждём первого Зебила который напишет что виноват Порошенко
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Передайте Марине, что Петя не виноват в том, что его прокатили на віборах Хватит чморить мужика
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уже писали, что это порошенковские кадры Рожкова и Маркарова во всем виноваты, гадят зеленым в штаны
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с его слов понятно, шо жалко, шо це не була нарезка купюр в конверте лично для него
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********* включила коллективного дурака.... но осадочек то остался.......
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Щас просто особенный зашквар пошел... А коллективный дурак у них не выключается
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То есть бенябыдло пока еще не прошло? Ну хоть это радует... как говорится из двух зол
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Та в Конце концов у Нас есть каие то Службы Внутреннии или наружные .
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Ну, так и сам оманский ослик в определенном смысле обрезок...
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То что Премьер Министр Украины на официальном совещании Правительства Украины называет Президента Украины "Вова" и дает ему характеристику экономически неграмотного человека, это по мнению Арахамии мелочи.
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Так правдуш сказал! Его фсе "Вовой" "дураком" "клоуном" или еще хуже называют. Что такого?
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А кто врезает в официальные речи Гончарука фразы про власть "вора и мародёра", которая мешает?
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Малоросс, ты бы ещё какую картинку для разнообразия постил, а то газ из паРаши от борца за голоса зелектората - Геруса, по запаху на твои посты смахивает.
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"Скрєпоносєц", для тебе й однієї забагато- дай боже тобі її зрозуміти! Поки що не вийшло.
P.S. Міг би не казати- й так видно, що ти провідний фахівець зі сморіду.
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Лишнехромосомное, ведь эпоха бедности закончилась, так ты бы хоть купил духи "Собачий помёт" и надушил свои посты, чтобы паРашным газом они не пахли.
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Ну, да нарізка Арахамия о "записях Гончарука": Просто нарезка каких-то фраз, чтобы создать сенсацию - Цензор.НЕТ 8657
Ми так і зрозуміли Арахамия о "записях Гончарука": Просто нарезка каких-то фраз, чтобы создать сенсацию - Цензор.НЕТ 6643 Але ж і так усі знали, що:
сформував уряд "профанів" і "дебілів" той, у якого "в голові - пусте місце". Арахамия о "записях Гончарука": Просто нарезка каких-то фраз, чтобы создать сенсацию - Цензор.НЕТ 1831
Тут тільки підтвердили.

Від себе я би додав, що і таких самих зелених слуг
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Назовите автора эти нарезок и все станет понятно
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Малоросс, а разве не выяснили?

"Мои коллеги выражали возмущение такими высказывания господина премьера Гончарука. Мы не будем утверждать, потому что этот голос лишь похож на премьера Гончарука. И ставили вопрос о его возможной отставке. Мы даже голосовали. То есть это было сигнальное голосование", - сказала Верещук.
Источник:https://censor.net.ua/n3170177
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Какая разница (как говорит Зюзя) кто автор. Главное суть. И она слишком похожа на правду
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Интересно, это на сигнальном голосовании выяснили?
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Вот так сидишь на чужих форумах, а тут бац- и проснулся в другой стране, которая уже в составе нарассеи. Вон путлер уже пытается зацементироваться во власти и присоединить к себе Белорусь , ты , как поняла, не против?
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Лишнехромосомное, проглотившее язык, который у тебя вылез с другой стороны, у нас Арахамии нет.
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Вот именно, что у вас есть один лукашенко во всех ипостасях, поэтому и тихо, как в гробу.
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Бгг) ослофаны создающие вариант бацьки из малограмотного шута кидают предьявы на Белорусь)
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новоруське,зато у тебя уже есть новый сцарь и новая срана.
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Уже провели фоноскопическую экспертизу записей с привлечением британского спеца?
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Тут на Гончарука стрілки переводять а корінь зоа Зєєєля та його тупість!
Не кляніть Гончарука, поставте себе на його місце!
Вам потрібно пояснити складні речі дубаку, у якого немає мінімальної загальної ерудиції, щоб зрозуміти хоч щось з того, що йому намагаються пояснити!
Уявіть собі, що у вас начальник з інтелектом прибиральниці, а ви маєте йому донести суть того, що ви робите. І при цьому цей начальник мстивий самодур з непомірно високою думкою .шпро себе.
Гончаруку не позаздриш.
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вопрос в том, что нужно обяснить дубаку, как такие проффесора єкономики как гончарук и Ко загнали ее в дупу
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Он знал к какому неучу шел, чтобы уничтожить свою репутацию, ради сиюминутной прибыли лично себе... А если не знал про неуча и последствия услужения ему, то он точно такой же.
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Саморе интересное, в этой истории с Гончаруком, что эти ,,проффесора" экономики жалуются на маленкие зарплаты как для таких профессионалов и выписывают себе заоблачные премии за эфективность работы ,,ухайдокав" при этом экономику. И тут стает вопрос:
У приЗЕдента ,,пусто в голове" или ЕЕ ВООБЩЕ НЕТУ с такой кадровой политикой.
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а может Владимирсаныч и летал туда,чтоб прикрыть эту лавочку оффшорную
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Ну да! После его визита тамошний шейх отошел в лучший мир. А вот про лавочку -- не слышал.
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откуда Бот порошеновский мог о таком слышать,ты давай отвыкай жопу чоколадную лизать
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на смену майору мельниченко пришёл классический майор пронин )
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хоть один трезвомыслящий там Арахамия
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Арахамія тверезо мислячий ... Ну, не знаю, він мені нагадує зеленого "голубого воришку"
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Арахамія стверджує, що то була "склейка" ряду записів
А єврейське тріо Бужанський-Дубинський-Куницький, напевно, так не вважають, якщо вирішують щодо Гончарука "дать п#зды сразу, или еще в начале августа надо было дать и забыть".
P.S. Хочу побачити стрім, як зелені одне одному "п#зду" будуть давати.
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Запись аутентичная.
В пользу версии говорит то, что мы не узнали ничего нового.
Действительно, в бюджете дыра в сотню миллиардов. Экономист из Гончарука действительно никакой.
Ну, и то, что Зеленский имеет примитивное представление об экономике страны - не новость. На этом фоне вероятность того, что разговор такая действительно имел место быть - очень высокая.
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Бене не нравится что его с Приватом Гончарук динамит, решил кинуть говнеца на вентилятор.
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Если это стратегическое совещание, уровень кабмина ниже плинтуса.
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У меня Уже попкорм Кочился Докупить отдохнувши. Коли получить Учитель і Пенсіонер По 4 тис .д тоді і можна повірити , Що в нас Все буде добре , - А уже Добре.
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А что не так сказал Гочарук?
В чём проблема?
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Прежде всего надо гнать самого Дубинского.
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А нарезка по делу Шеремета и закрытие волонтеров и атошников норм ??.
А по инфантильному зебилу в мехах на самокате не катит?🤔🤔🤔
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нарезка каких-то фраз
----------------------------------
то вони так балакають - бєссмислєннимі незакінченними фразами
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Просмотрел и даже перечитал весь "аудиокомпромат".)) Вердикт- скорее всего подленные записи рядового совещания. Никакой неприязни, а тем более оскорбления президента со стороны премьера не прослеживается. Немного фамильярно без должной субординации, но не хамски. Тот факт, что экономика это серьёзная наука, а Зеленский не является экономистом, стал сюрпризом пожалуй только для порохоботов.) Признание Гончарука в некомпетенции в экономических вопросах заслуживает внимания президента. Так же порадовал сопровождающий запись печатный текст. Из которого случайно выпадали отчётливо слышные слова, существенно влияющие на суть произносимого. На лицо внутреннее противостояние в неоднородной СН. Запись разговора и её огласка явный внутренний слив. Подхваченный порохобратией и раздутый в очередного слона из мухи.
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"Тот факт, что экономика это серьёзная наука, а Зеленский не является экономистом, стал сюрпризом пожалуй только для порохоботов.)"

Это скорее большой сюрпрайз отнюдь не для "порохоботов". Как раз "порохоботы" еще до выборов призывали выборцев Зюзи подумать и не делать опромктчивого шага.
Сейчас это сюрприз именно для тех ожидавших чудес на ровном месте избирателей Зюзи.
Как гласит народная мудрость - "бачили очі, що купували"
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Ну так простою нарізкою якихось фраз ви об'явили атовців і волонтерів убивцями Шеремета.
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Да Гончарук, не смотря на свою внешнюю дураковатость, может там самый вменяемый.
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Нас на мякине не проведешь! Арахамія про "записи Гончарука": Просто нарізка якихось фраз, щоб створити сенсацію - Цензор.НЕТ 8360 Все реально. Премьер - "проффи",през- отстой Арахамія про "записи Гончарука": Просто нарізка якихось фраз, щоб створити сенсацію - Цензор.НЕТ 8360
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...Арахамія .. ЧИТАЙ .. мені НЕ важко КОЖНОМУ з Вашої Ко ...донести ПЕРСОНАЛЬНО...

..знають ГНИДИ що кінець цього ШАБАШУ олігархів і їх посіпак підлабузників ТАКИ мусить ЗАВЕРШИТИСЬ арештом цих ЗЛОДІЇВ і їх підлабузників ... УБЛЮДКІВ злодійського ПЛЕМЕНІ ...ВСІХ хто вніс, підтримав в аграрному комітеті... + 240 істот що проголосували в першому читанні . .ПРОТИ волі Народу ( 73 %) БЕЗ Референдуму...цю АФЕРУ з СвЗемлею України - визнати ТЕРОРИСТАМИ ХХ1 століття і відповідно ВНЕСТИ в ЧЕРНИЙ список СМЕРТЕЛЬНИХ ворогів України ДОВІЧНО ....для подальших логічних ДІЙ .. самий мирний ПРИМУСОВО відібрати Громадянство України і відправити на іст. землі .. і там НЕХАЙ пропонують ВКРАСТИ землі Дому ізріілевого .. УБЛЮДКІВ- посіпак, підлабузників ЗЛОЧИНЦІВ = держслужбовців адміністрацій ,.журналістів , політологів , агітаторів , тролів що готові за срібники Рідну маму продати - в ОКРЕМИЙ ЧЕРНИЙ список на Суд
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Зелебобкина ЗэкоМанда не разочаровала....жгите исчё😂
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Арахамия, Вы туповатый политик.
Есть 3- института по проведению экспериз. Тут хватит НДЭКЦ (областных), и "Бокариуса не нужно".
Это не походку признавать .... По видео. Кстати не имел права ее проводить.
Шарик - ты дурак.
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я даже не понял, как эту топором склеенную запись, начали обсуждать всерьез и даже озвучили в новостях? от этой "сенсации" сильно смердит Ылитными прахвесианалами
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Информационная война... "У нас кто только не оказывается под огнем публичной критики. У нас население привыкло смотреть на это все с позиции римского обывателя, идущего на гладиаторские бои. Только поливают друг друга не стрелами, а помоями." - актуальная цитата в связи с фейком/НЕфейком - возможно фамильные ложечки и найдутся, а осадок останется. Вenefitsiar-ы все те же… И еще цитата "способность человека иметь каменную задницу, профессионально выполнять профессиональную бюрократическую работу на хорошем уровне. Это, на самом деле, очень редкое качество, особенно в стране, где традиционно считают, что чиновник должен ковырять в носу." и "уметь жить", т.е. воровать… А честно работающий - дурак и мы его не любим… Потому что мы из совка-колхоза в котором все воровали - как же можно выжить при социализме не воруя"
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Запись аутентичная.
В пользу версии говорит то, что мы не узнали ничего нового.
Действительно, в бюджете дыра в сотню миллиардов. Экономист из Гончарука действительно никакой.
Ну, и то, что Зеленский имеет примитивное представление об экономике страны - не новость. На этом фоне вероятность того, что разговор такая действительно имел место быть - очень высокая.
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