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 Против меня и правительства развернули массированные медиаатаки. Это свидетельствует, что мы на правильном пути, - Гончарук. ВИДЕО

Против команды президента и правительства работают много людей.

Об этом говорится в обращении премьер-министра Алексея Гончарука, передает Цензор.НЕТ.

"С самого начала против команды президента и правительства работают много людей, которым хотелось, чтобы нам ничего не удалось. Чтобы Украине не удалось. Обращаюсь к тем, кто борется против нас: Вам нас не испугать! Мы будем еще настойчивее искоренять коррупцию и перекрывать потоки. Главная цель работы нашей команды - перезагрузить страну, сломать старую систему и построить новую, без "схематозов" и договорняков. Наша команда работает над тем, чтобы каждый украинец почувствовал реальные изменения. Борьба продолжается, и я уверен в нашей победе!" - заявил Гончарук.

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"И немного хороших новостей. Укрепился обменный курс и увеличились до 7-летнего максимума накопления международных резервов, составляющие 25 млрд долларов. Приток прямых иностранных инвестиций в страну вырос до 2,5 млрд долларов. Резко снизилась инфляция до 4,1%. Если это не хорошие новости для страны, то я полный "профан" в экономике!" - заверил премьер-министр.

"В последнее время против меня лично и против правительства развернули массированные медиа атаки в социальных сетях и средствах массовой информации. Это свидетельствует, что наша команда на правильном пути", - акцентировал Гончарук.

Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому экономическую ситуацию в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским. В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.

Против меня и правительства развернули массированные медиаатаки. Это свидетельствует, что мы на правильном пути, - Гончарук 01

Источник: https://censor.net.ua/n3170189
 
   
 Топ комментарии
 
Грофсман хоч до Кабміну містом керував, і непогано, а Гончарук лише самокатом. 😁
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Зеленые мочат зеленого, значит зеленые на правильном пути, - сказал зеленый Против меня и правительства развернули массированные медиа атаки. Это свидетельствует, что мы на правильном пути, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6176
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ой, тільки не треба ".... ми на правильному шляху". ви комусь у горлі сидете і не тому, що комусь якісь схеми руйнуєте чи недодаєте народу, а просто комусь треба на ваше місце і вони готові вас скинути, щоб поставити своїх. і не обов"язково тих, хто на благо країні, людям. головне до потоків.
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