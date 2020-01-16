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 Против меня и правительства развернули массированные медиа атаки. Это свидетельствует, что мы на правильном пути, - Гончарук. ВИДЕО

Против команды Президента и Правительства работают много людей.

Об этом говорится в обращении премьер-министра Алексея Гончарука, передает Цензор.НЕТ.

"С самого начала против команды Президента и Правительства работают много людей, которым хотелось, чтобы нам ничего не удалось. Чтобы Украине не удалось. Обращаюсь к тем, кто борется против нас: Вам нас не испугать! Мы будем еще настойчивее искоренять коррупцию и перекрывать потоки. Главная цель работы нашей команды - перезагрузить страну, сломать старую систему и построить новую, без "схематозов" и договорняков. Наша команда работает над тем, чтобы каждый украинец почувствовал реальные изменения. Борьба продолжается и я уверен в нашей победе!" - заявил Гончарук.

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"И немного хороших новостей. Укрепился обменный курс и увеличились до 7-летнего максимума накопления международных резервов, составляющие 25 млрд долларов. Приток прямых иностранных инвестиций в страну вырос до 2,5 млрд долларов. Резко снизилась инфляция до 4,1%. Если это не хорошие новости для страны, то я полный "профан" в экономике!" - заверил премьер-министр.

"В последнее время против меня лично и против правительства развернули массированные медиа атаки в социальных сетях и средствах массовой информации. Это свидетельствует, что наша команда на правильном пути", - акцентировал Гончарук.

Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому экономическую ситуацию в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским. В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.

Против меня и правительства развернули массированные медиа атаки. Это свидетельствует, что мы на правильном пути, - Гончарук 01

Источник: https://censor.net.ua/n3170189
 
   
 Топ комментарии
 
А то что эти атаки исходят от ЗекоМанды его не смущает?
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Зеленые мочат зеленого, значит зеленые на правильном пути, - сказал зеленый Против меня и правительства развернули массированные медиа атаки. Это свидетельствует, что мы на правильном пути, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6176
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Грофсман хоч до Кабміну містом керував, і непогано, а Гончарук лише самокатом. 😁
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...знають ГНИДИ що кінець цього ШАБАШУ олігархів і їх посіпак підлабузників ТАКИ мусить ЗАВЕРШИТИСЬ арештом цих ЗЛОДІЇВ і їх підлабузників ... УБЛЮДКІВ злодійського ПЛЕМЕНІ ...ВСІХ хто вніс, підтримав в аграрному комітеті... + 240 істот що проголосували в першому читанні . .ПРОТИ волі Народу ( 73 %) БЕЗ Референдуму...цю АФЕРУ з СвЗемлею України - визнати ТЕРОРИСТАМИ ХХ1 століття і відповідно ВНЕСТИ в ЧЕРНИЙ список СМЕРТЕЛЬНИХ ворогів України ДОВІЧНО ....для подальших логічних ДІЙ .. самий мирний ПРИМУСОВО відібрати Громадянство України і відправити на іст. землі .. і там НЕХАЙ пропонують ВКРАСТИ землі Дому ізріілевого .. УБЛЮДКІВ- посіпак, підлабузників ЗЛОЧИНЦІВ = держслужбовців адміністрацій ,.журналістів , політологів , агітаторів , тролів що готові за срібники Рідну маму продати - в ОКРЕМИЙ ЧЕРНИЙ список на Суд
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Дурак сам на себя атаки устраивает. Рот нужно захлопнутым держать и делом заниматься а не публику эпатировать.
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так то чем оно занимается и есть дело)))))
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Макроекономічні показники це падіння промвиробництва на 7,5%, зростання негативного зовнішнього торгівельного балансу на 5% за рік. А заміна зовнішніх боргів у валюті (до 10%) на гривневі з валютною дохідністю до 40% подібна на велику аферу. Розкрутилось валютне заробітчанство і найперше воно дає можливість укріпляжу, але це також палка про два кінці на якій далеко не заїдеш.
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кожна жаба своє болото хвалить,комусь вигідно бакс по 50,комусь по 8
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а коли ваш сраний жидяра бєня проти Пороха "розгорнув" ганебну кампанію пліток та брехні - ви ж не були проти?? Коли на сраній жовтій помийці каналі 1+1 поливали брудом всіх, хто намагався хоч щось зробити в цій країні - ви ж не були проти?? Жріть тепер, бланзні прокляті, жріть, та повилазьте вже !!!
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На счёт правильного пути он сильно загнул.
А атаку устроил беня каломойский, ему хочется иметь ещё более лояльное правительство.
Народу это похрен, так как среди зелёной команды абсолютно все идиоты и менять одних идиотов на других, нет никакого смысла.
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Як же у них вкорінились ці трафарети...Навіть копнутий в дупу і вилітаючи на звалище він буде казати - "ми на првильному шляху,нас не злякати"...
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І цей "правильний" шлях тепер "хохли" відчувають в своїх кишенях коли з них вже тепер не крадуть а тягнуть офіційно по "закону" космічні зарплати і премії у свої кишені різного роду аферюги типу "гончаруків"! А "хохли" мовчать - "хохлів" все влаштовує! Десь рік тому поляки взнали що їхні чиновники отримали премії 10 000 - 20 000 злотих по результатах роботи за рік (поляки визнали що результати були дійсно не погані) але вони заставили повернути всі ці премії державі - але то ПОЛЯКИ "хохли" ж дітей своїх з голоду їсти будуть як вже було в історії але будуть мовчати! Немає майбутнього в такої країни на превеликий жаль!!!
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Рекомендую лично тебе и свалить из Украины, т.к. детей своих ели именно такие гамнюки как ты Проти мене та уряду розгорнули масовані медіаатаки. Це свідчить, що ми на правильному шляху, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1226
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"Значит правильно все делаем" Вы, негодяи, Пороха и его команду обсирали все 5 лет, выходит, и он все правильно делал?
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Результат "потужних реформ" Пороха всі побачили на виборах. Якщо в нової влади буде такий же результат - підуть з влади, як і Порох.
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ви казали, що Гончарук - сумне чмо, а він он які смішні анекдоти розповідає!
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Дали мяч-работай, люди вас туда не для самолюбования и обогащения поставили.
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Наша команда работает над тем, чтобы каждый украинец почувствовал реальные изменения. Источник: https://censor.net.ua/n3170189
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чиновники почувствовали - оті обіцяні вчителям штири кілоєвро їм всипали
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А хотя бы коротенькая фраза "Я профан в экономике" это не нарезка была?
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собрались зе-ослы в своем кругу , обозвали главного осла, а виноват Порошенко Проти мене та уряду розгорнули масовані медіаатаки. Це свідчить, що ми на правильному шляху, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7213
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Обращаюсь к тем, кто борется против нас: Вам нас не испугать!Источник: https://censor.net.ua/n3170189

І продовження: "Ми нічого не знаємо і не вміємо, тому перелякані з самого початку. Але Бєня наполягає, щоб ми робили те, що він скаже. А Бєню ми боїмося сильніше, ніж "мудрий нарід"
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Вы либо больные на голову, либо"космонавты", просто нельзя не видеть что вы злите народ космическими зарплатами и отсуствием реальных шагов по улучшению экономической ситуации в стране. Вы подставляете Президента, 8 месяцев от вас только слышно, мы планируем, мы предполагаем, мы ожидаем, мы прогнозируем- где конкретные результаты?В не думаете что вы начинаете надоедать людям своим обещалками.
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Может ли ВМЕНЯЕМЫЙ человек ожидать от Зели, что тот разбирается в неокейнсианстве?
А то, что он пытается что-то понять - так это ХОРОШО, а не плохо, мать вашу!
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Які схеми ви перекрили? Перелічуй? А ніяких. НУЛЬ схем ви перекрили. Схем на митниці побільшало, бо недовиконання плану по митниці - 40 млрд. гр. за пів року. І найвидатніша схема, це спекуляція по ОВДП під 17% річних!!! Ще влітку позичили 2 млрд. дол. але навіщо? Бо на казначейських рахунках ці гроші продовжували лежати ще цілий місяць незаймані. А відсотки на державний борг капали, по 30 млн. дол. на місяць.... На цій оборутці нацбанк з мінфіном нагрілись біля 300млн. дол. Навіщо Гончаруку зарплатня, якщо є такі гроші???
Але шкода державі від дій Гончарука і Ко величезна. Аграрії недоотримали з експорту продукції сотні мільонів доларів і в багатьох не зійшлись кінці з кінцями. Про ці досягнення нам каже пан Гончарук???
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леша! почему за "рекордно мiцну гривну" можно купить все меньше и меньше товаров???
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Надо как-то отвлечь народ от поездки и встреч Зеленского в Омане, вот нам и сделали нарезку с Гончаруком)
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так гончарук и не сказал ничего криминального
всем и так ясно, шо зеленский это не гуру экономики
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Ты им ссы в глаза, а Гончарук ,,Это божья роса,, Предлагаю вспомнить Зоряна Шкиряка,,Повоняете и заткнетесь,, Это все запущено с позволения Самого, надо отвлечь народ от распродажи земли.
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Гончарук молоток.Раньше его как то не замечал.А теперь,похоже, это лучший из всех премьеров,которых я знаю.А лучших как оказалось не любят папередники-неудачники и аферисты всех мастей(типа Бени).
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Приток прямых иностранных инвестиций в страну вырос до 2,5 млрд долларов.Источник: https://censor.net.ua/n3170189.Коли тільки встигли ці притоки зробити прямими .Маладец !!! Народ як валив за кордон так і звалює, а притоки ,YOПТЕНАХУЙ, прямі с . ка. Підрядні організації в яких велика частина (на ... нного) народу працює нишпорять в пошуках роботи або зовсім развалюються. Контролю за підприємствами ,які віддали під керівництво баригам, немає. Витворяють кожен 'хозяёк' що хоче,як з оплатою так і з забезпеченням робочих безпечними умовами праці.Але уряд контролює кожного робітніка у фуфайці,щоб він (платнік податків) не заборгував країні бо хатку відіжмуть(таке от воно життя) А на підприємствах такий самий демарш проти уряду (саботаж), бо не за того проголосували ми , (не за Вілкула на приклад) ..."от тепер начувайтеся "фуфайки".
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мальдивские мародеры жаждут реванша, бревна в колеса НЕ прекратятся,если пан Баканов и его ведомство будет и дальше делать вид - что все хорошо прекрасная маркиза.
Не та война,что в дЫрЕ,а та,что внутри страны за корыто.
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Получается, что и правительство Пороха (который до сих пор гадит в труселя украинофобам) было всегда на правильном пути, потому что, представители 95 квартала, зрадофилы и рыгоаналы, все 5 лет визжали от злости и кидались в него говном?! Проти мене та уряду розгорнули масовані медіаатаки. Це свідчить, що ми на правильному шляху, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7106
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