 Против меня и правительства развернули массированные медиа атаки. Это свидетельствует, что мы на правильном пути, - Гончарук. ВИДЕО

Об этом говорится в обращении премьер-министра Алексея Гончарука, передает Цензор.НЕТ.
"С самого начала против команды Президента и Правительства работают много людей, которым хотелось, чтобы нам ничего не удалось. Чтобы Украине не удалось. Обращаюсь к тем, кто борется против нас: Вам нас не испугать! Мы будем еще настойчивее искоренять коррупцию и перекрывать потоки. Главная цель работы нашей команды - перезагрузить страну, сломать старую систему и построить новую, без "схематозов" и договорняков. Наша команда работает над тем, чтобы каждый украинец почувствовал реальные изменения. Борьба продолжается и я уверен в нашей победе!" - заявил Гончарук.
"И немного хороших новостей. Укрепился обменный курс и увеличились до 7-летнего максимума накопления международных резервов, составляющие 25 млрд долларов. Приток прямых иностранных инвестиций в страну вырос до 2,5 млрд долларов. Резко снизилась инфляция до 4,1%. Если это не хорошие новости для страны, то я полный "профан" в экономике!" - заверил премьер-министр.
"В последнее время против меня лично и против правительства развернули массированные медиа атаки в социальных сетях и средствах массовой информации. Это свидетельствует, что наша команда на правильном пути", - акцентировал Гончарук.
Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому экономическую ситуацию в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским. В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.
...знають ГНИДИ що кінець цього ШАБАШУ олігархів і їх посіпак підлабузників ТАКИ мусить ЗАВЕРШИТИСЬ арештом цих ЗЛОДІЇВ і їх підлабузників ... УБЛЮДКІВ злодійського ПЛЕМЕНІ ...ВСІХ хто вніс, підтримав в аграрному комітеті... + 240 істот що проголосували в першому читанні . .ПРОТИ волі Народу ( 73 %) БЕЗ Референдуму...цю АФЕРУ з СвЗемлею України - визнати ТЕРОРИСТАМИ ХХ1 століття і відповідно ВНЕСТИ в ЧЕРНИЙ список СМЕРТЕЛЬНИХ ворогів України ДОВІЧНО ....для подальших логічних ДІЙ .. самий мирний ПРИМУСОВО відібрати Громадянство України і відправити на іст. землі .. і там НЕХАЙ пропонують ВКРАСТИ землі Дому ізріілевого .. УБЛЮДКІВ- посіпак, підлабузників ЗЛОЧИНЦІВ = держслужбовців адміністрацій ,.журналістів , політологів , агітаторів , тролів що готові за срібники Рідну маму продати - в ОКРЕМИЙ ЧЕРНИЙ список на Суд
А атаку устроил беня каломойский, ему хочется иметь ещё более лояльное правительство.
Народу это похрен, так как среди зелёной команды абсолютно все идиоты и менять одних идиотов на других, нет никакого смысла.
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чиновники почувствовали - оті обіцяні вчителям штири кілоєвро їм всипали
І продовження: "Ми нічого не знаємо і не вміємо, тому перелякані з самого початку. Але Бєня наполягає, щоб ми робили те, що він скаже. А Бєню ми боїмося сильніше, ніж "мудрий нарід"
А то, что он пытается что-то понять - так это ХОРОШО, а не плохо, мать вашу!
Але шкода державі від дій Гончарука і Ко величезна. Аграрії недоотримали з експорту продукції сотні мільонів доларів і в багатьох не зійшлись кінці з кінцями. Про ці досягнення нам каже пан Гончарук???
всем и так ясно, шо зеленский это не гуру экономики
Не та война,что в дЫрЕ,а та,что внутри страны за корыто.