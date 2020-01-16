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 Deutsche Bahn рассматривает возможность инвестирования в "Укрзализныцю", - немецкий политик

Deutsche Bahn с правительством Украины и крупнейшим украинским ж/д перевозчиком "Укрзализныцей" прорабатывает вопрос стратегического партнерства.

Как передает Цензор.НЕТ со ссілкой на ЦТС, об этом пишет на своей странице в Facebook заместитель директора Берлинского центра изучения Восточной Европы и экс-депутат Бундестага Дмитрий Стратиевский.

По его информации, представители немецкого концерна планируют посетить Киев в ближайшие дни. "Альянс с Deutsche Bahn - это интересно для Украины, в первую очередь, технологиями и инвестициями в обновление инфраструктуры. Несомненно, лидерам немецкого рынка есть чем поделиться с украинскими коллегами. К этому процессу планируют подключиться Deutsche Bank и E.ON", - говорит экс-депутат.

Напомним, в сентябре 2019 года президент Владимир Зеленский поручил Кабмину и МИУ разработать план реструктуризации "Укрзализныци", который предусматривает разделение компании на трех операторов: инфраструктурного, грузового и пассажирского, а также производственный блок.

Позже министр Владислав Криклий обещал определиться с руководством УЗ в ближайшее время.

В самой компании отмечают, что разделение предприятия на трех операторов - грузового, пассажирского и инфраструктурного - планируется завершить до конца 2021 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3170188
 
 
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без лоха и жизнь плоха, еще одним источником металлолома будет больше, инновационные волы перспективней в качестве инвестиций
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У Deutsche Bahn вроде как проблемы были?!
Так вот теперь они поймут, что то была белая полоса )))
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