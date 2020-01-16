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Все про:Николаев (1230) Нацполиция (10743) стрельба (2577)

 Два человека ранены в результате стрельбы в Николаеве, - полиция

В среду, 15 января, в Николаеве конфликт между двумя группами молодых людей закончился стрельбой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Стрельба произошла на улице Театральной возле спорткомплекса. По словам правоохранителей, конфликт произошел из-заз личных отношений.

"Договорившись встретиться и поговорить, от одной из сторон конфликта пришло трое молодых людей, с другой — четверо. Впоследствии разговор перерос в ссору, а затем один из участников достал пистолет, предварительно, травматического действия и произвел несколько выстрелов в направлении оппонентов", — говорится в сообщении.

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С места происшествия злоумышленники скрылись на Mercedes Benz A 160. Впоследствии полиция нашла авто вместе с одним из участников событий.

Полицейские изъяли пистолет, предварительно, травматического действия, который злоумышленники успели выбросить в мусорный бак.

Источник: https://censor.net.ua/n3170185
 
 
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Війскомату треба взяти до уваги.
Гарний стрілець буде на передовій.
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В николаеве скоро людей не останется, только быдло и воры
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а почемуразборка проводилась без нацфруктов - гранат?
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