 Два человека ранены в результате стрельбы в Николаеве, - полиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Стрельба произошла на улице Театральной возле спорткомплекса. По словам правоохранителей, конфликт произошел из-заз личных отношений.

"Договорившись встретиться и поговорить, от одной из сторон конфликта пришло трое молодых людей, с другой — четверо. Впоследствии разговор перерос в ссору, а затем один из участников достал пистолет, предварительно, травматического действия и произвел несколько выстрелов в направлении оппонентов", — говорится в сообщении.

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С места происшествия злоумышленники скрылись на Mercedes Benz A 160. Впоследствии полиция нашла авто вместе с одним из участников событий.

Полицейские изъяли пистолет, предварительно, травматического действия, который злоумышленники успели выбросить в мусорный бак.