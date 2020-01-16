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 12-летний мальчик получил осколочные ранения лица на оккупированной Луганщине, - отчет СММ ОБСЕ

12-летний мальчик пострадал от взрыва неустановленного взрывного устройства на оккупированной Луганщине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

"12 января из н.п. Миусинск (неподконтрольный правительству, 62 км к юго-западу от Луганска) к ним доставили 12-летнего мальчика с осколочными ранениями лица (в том числе глаза)", - сообщается в отчете.

Отмечается, что ребенок получил ранения в результате срабатывания неизвестного устройства.

Женщина, представившаяся матерью мальчика, рассказала наблюдателям, что 12 января недалеко от их дома в западной части оккупированного Миусинска (приблизительно в 2 км к северо-западу от полигона) ее сын нашел похожий на трубку предмет длиной 10 см и принес его домой, где тот позже взорвался.

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Источник: https://censor.net.ua/n3170184
 
 
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Тот случай, когда русский мир звали родители, а осколки лица получил ребенок. Дякую, дуже дякую!
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А у "мамаши" ума не хватило отобрать "похожий на трубку предмет"? Ведь не в Австралии живут, где войны, практически, не велись (исключая обстрел какого-то северного порта японцами, во Вторую Мировую)?... Или у "донбасситов" нет привычки интересоваться, чем их дети играют?
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