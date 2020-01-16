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 Предлагали большую зарплату и квартиру в Донецке, если я пойду воевать против Украины, - освобожденный из плена "ДНР" воин Пантюшенко

Украинский воин Богдан Пантюшенко, который был освобожден из плена наемников РФ на Донбассе, рассказал, что террористы предлагали большие зарплаты и жилье пленным взамен на то, что они останутся и будут воевать против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Фактам".

По словам Пантюшенко, его уговаривали остаться, перевезти свою жену на оккупированную территорию и воевать против Украины.

"Предлагали большую зарплату и квартиру в Донецке, если я пойду воевать против своей страны, обещали перевезти сюда мою жену. "Ты подумай, может, это самое серьезное решение в твоей жизни", - заявил мне какой-то их "сотрудник" еще в подвале СБУ и… не пришел за ответом. Вероятно, заранее знал, что может услышать", - расскал освобожденный украинский воин.

Пантюшенко рассказал, что на такие предложения откликались только местные, которые собирались остаться на Донбассе после обмена.

На вопрос журналистки, как он выдержал 5 лет в плену оккупанта, Пантюшенко ответил: "Выдержал, потому знал, за что пошел воевать, - за независимость и суверенитет своей страны".

Напомним, украинский воин Богдан Пантюшенко находился в плену оккупанта 5 лет, с января 2015 года. По версии "следствия", которое якобы провели террористы, он подорвал мост на дороге Донецк - Авдеевка.

В октябре 2019 его "приговорили" к 18 годам заключения.

Позже пропагандистский телеканал "Россия 1" показал сюжет с участием трех украинских военных, находящихся в плену "ДНР", среди которых был и Пантюшенко.

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Источник: https://censor.net.ua/n3170180
 
 
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Занадто добре до нього ставились...
Чи я не все знаю... ?
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тока за последние слова патрыоту надо дать две премии, как у малюськи, а у малюськи отобрать - фамилинй не вышел
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Ну да. Замок высаживают бывших местных сбежавших жителей. Вот те и квартира.
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Запомни парень! Здесь многие из категории порохоскота требовали чтобы ты умер на подвале.
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Интересно сколько падлошенко с дурчиновым взяли лв за слитый Крым и Донбасс
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Коли їм яйця в тиски засунути тоді й узнаємо подробиці
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А скільки бабла взяв Нелох Оманійський за злив України?
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