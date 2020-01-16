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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4268) Кабмин (11502) экономика (3539) Рожкова Екатерина (62) Маркарова (110) Сологуб (7) Гончарук_Алексей (472)

 Третья часть "записей Гончарука": "Зеленскому надо сказать: смотри, Вова, то, что сейчас курс меньше, значит, что оливье в следующем году не будет дороже". ВИДЕО

В сети опубликовали третью часть разговора якобы премьер-министра Алексея Гончарука, министра финансов Оксаны Маркаровой и двух заместителей главы Нацбанка Екатерины Рожковой и Дмитрия Сологуба.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Youtube.

В беседе обсуждали ревальвация гривны и экономическую стратегию развития Украины, где прозвучало предложение "а давайте будем что-то производить!".

"Леш, в следующем году, если приватизация включается нормально и, условно говоря, у нас такая ситуация, когда люди начинают внедрять ресурсы, чтобы что-то строить... Давайте тогда искать. Не искать, а задачу ставить... Условно там. Если наша задача, кроме того, чтобы сельское хозяйство что-то производило, нам всегда надо привлекать тех, кто будет строить что-то. Ну короче понятно. На самом деле мы когда были последний раз, все эти факторы назвали. И газ - и населению хорошо. И зарплаты. Сейчас надо систематизировать", – сообщала якобы Рожкова.

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Также голос похожий на главу Кабмина сообщал, что нужно представить президенту Зеленскому реалистичный прогноз в стране на следующие три года.

"Мне кажется, главный вопрос – реалистичный и там долгосрочный прогноз. Реалистичный. Мы понимаем, что все там на самом деле к осени получим. Может быть, до лета. Концессия... То же самое. У нас есть более-менее реалистичный прогноз. То, что мы должны представить президенту и сказать: на наш взгляд, в следующие три года ситуация в стране будет следующим образом. И вот там более-менее детально... Исходя из этого маневра нам надо слабые стороны. Кто проигрывает? Это два момента, как мы спасаем", – говорится на записи.

"Смотрите. Скажу с человеческого языка на... Ему (Зеленскому – Ред.) надо сказать: смотри, Вова, то, что сейчас курс меньше, значит, что оливье в следующем году на следующем новогоднем столе", – говорил якобы премьер.

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Его мысль продолжил Сологуб: "не будет дороже, чем в этом!". Однако Маркарова ему возразила: "Не факт!".

Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании Кабмина, как обмануть президента Владимира Зеленского относительно экономической ситуации в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.

В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.

Источник: https://censor.net.ua/n3170178
 
 
 Топ комментарии
 
Сука, до слёз, экономисты от бога.
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Та грець з тим олів'є.
Що буде з шаурмою
і вівсом для Віслюка?
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Ему (Зеленскому - Ред.) надо сказать: смотри, Вова, то, что сейчас курс меньше, значит, что оливье в следующем году на следующем новогоднем столе.
Боже, за кого вони нас мають??? За худобу, яка тільки про повні ясла думає?
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Это уровень того *****--а,который сейчас правит страной.
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Ему (Зеленскому - Ред.) надо сказать: смотри, Вова, то, что сейчас курс меньше, значит, что оливье в следующем году на следующем новогоднем столе.
Боже, за кого вони нас мають??? За худобу, яка тільки про повні ясла думає?
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За худобу яка їх обрала. Всі інші не в щот.
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Мудрий наРід довго тужився і таки вичавив з себе наймерзенніших людців за всю історію людства..
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то Бубочка такое тупое шо оно по другому не поймет.
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и что, правильно думают. 73% подтвердили.
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"Ніяких" пишеться разом !!!
Патрійоти
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а чіво ти васкліцатільниї знакі чіріз прабєл напісал? ти што , русскій?
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Як писала Леся Українка: "Щоб не плакать - я сміялась".
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Ощущение, что страной правит регентский совет при скудоумном монархе-недоросли.
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Діти в третьому класі більш ясно висловлюють свої думки, чим ця політична "еліта".
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Стройте дыбу на Майдане. Виселица - это гуманно.
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еврейская конспирология прям таки перевод и толкование с комментариями смотри в Торе и Талмуде... и К.Маркс.... Капитал... да забыл книгу роман "Подпольный огбком (КМУ) действует......
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Та грець з тим олів'є.
Що буде з шаурмою
і вівсом для Віслюка?
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Уровень общения у топ чиновников, как у семинаристов готовящихся к зачёту.
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Похоже антиукраинские силы задействовали план Б.
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Даже шавки считают Шмаркля тупым, как кирпич...
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А хто тоді ті, що за нього голосували? Адже вибирають найрозумнішого між собою.
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либо записи склеены из кусков, либо они реально дебилы. днище полное!
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Если вову свои считают имбецилом,то на самом деле всё еще печальнее.
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Уровень высказываний у "элиты", как в анекдоте о съезде дворников:
- Ну, если, бл-ль, пиз-ец, то ну его на х-й!
- Правильно, дядя Вася! Не будем без перчаток работать!
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Эх, не тому пацану Кабздон пирамидку подарил!
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Это каким лохом надо быть, чтобы верить этим обнародованным "записям" разговоров Гончарука?
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Такими как депутаны Дубинский, Бужанский, Куцницин.
Они же поверили и прибежали выгонять Гончарука.
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они знают что это правда, потому что сами эти пленки и выкладывали
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судя по лайкнувшим у зебилов осталась последняя надежда на "фейк".
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Интересно: сколько нам еще предстоит это им повторять?
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Повторяй это себе вслух - по три раза утром и вечером перед сном, чтобы тебе придурку не забыть! Третя частина "записів Гончарука": "Зеленському треба сказати: дивись, Вово, те, що зараз курс менший, означає, що олів'є наступного року не буде дорожчим" - Цензор.НЕТ 6010
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Я рад, что мне ответил такой умный и приветливый человек, как ты.
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Педро нам барижного поверніть, Педроооо
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І Гонтареву, нам треба курс як мінімум 50грн за $, бо імпортери обідніють
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ну поклавши руку на серце признай шо при ***** такого не було
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Туди воно тільки злітало, а тут воно живе...
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У нас на него иммунитет -- оно тут родилось и выросло.
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+ У нас -- у людей. А вот у государства нашего от его "втручаний" может случиться ............... Всякое может случится -- оно, государство, таких дебилов так близко к себе еще не подпускало.
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так і я про шо. Три дні в Парижі - згорів Нотр-Дам, а тут воно вже скоро рік
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Вопрос , кто их писал ? Я не говорю о смысле сказанного, но их там было четыре человека . Как и кто их записал ? Я не поверю что сами СН записали и потом слили это в прессу .
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Причем, записали несколько месяцев назад, но не возмущались сразу и не обнародовали их, а придерживали "записи" до нужного им момента.
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Ну так сказано же "В сети опубликовали третью часть разговора якобы премьер-министра Алексея Гончарука" Провести экспертизу по идентификации голоса, как 2 пальца об асфальт. А кому нужен весь этот цирк? Посмотрим.... Третя частина "записів Гончарука": "Зеленському треба сказати: дивись, Вово, те, що зараз курс менший, означає, що олів'є наступного року не буде дорожчим" - Цензор.НЕТ 480
Это как гуляют по инету телефонные разговоры Коломойши, с кем только не лень. Беня сволочь? Бесспорно, но не дурак
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Бєня нелоха породив, він його і знищить.
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главное здесь смысл найти)) сплоченная команда работает «условно» в турборежиме как их научили в трускавце)) главное вожака и стадо подготовить и красиво все преподнести про покращення
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Сказали бы уже честно что у Ванги подсмотрели .. информация 200%
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на фоне этого "скандала" интересно стало послушать хотя бы одну запись подобного заседания под руководством гнойсмана
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Скоро куры от смеха подохнут-и не будет ни майонеза,ни оливье.
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Что могу сказать.....

Быдло у власти!
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Вова доведе нарід...що і на НР олів'є не буде Третья часть "записей Гончарука": "Зеленскому надо сказать: смотри, Вова, то, что сейчас курс меньше, значит, что оливье в следующем году не будет дороже" - Цензор.НЕТ 8388
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Я только представляю, как барыга томос обсуждал.
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Министерство офигительных историй.Не могут объяснить нариду почему товары за рубежом дешевле а зарплаты больше.
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некомпетентность зе-команды во всей красе. а вот того кто это записывал надо найти - пусть этот "гюльчатай" покажет личико.
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Ну а чого ви хотіли ? В порівнянні з записами Мельниченко по Кучмі все ще досить інтелігентно. Цікаво хто записи робив ?
Чого ви взагалі хочете від Держави ?

- "Во-вторых, понимать, что государству ничего нельзя объяснить и его невозможно ни в чем убедить. Его можно только вынудить или заставить принять сложившееся положение дел. Средством, которое действительно работает, является не "национальный лидер" и вообще не политическое действие. Имена лидеров, приведших в итоге Англию и США к процветанию, по большей части неизвестны - и это не имена политиков, а имена предпринимателей и "ватажков" различных ситуативных объединений."
- "Соответственно, нельзя относиться к государству как к решению проблем. Государство - это всегда враг. "Внелегалы подрывали самые основы меркантилистского порядка, поскольку были конкурентоспособны, действовали агрессивно и рассматривали власти как своих врагов", - объясняет глава Института свободы и демократии. Многие представители властей, по его словам, пребывали в уверенности, что эти новые американцы вопиющим образом нарушают законы и заслуживают наказания, вот только наказать их было непросто. Даже когда Джордж Вашингтон, отец Соединенных Штатов, попытался выселить наглецов, самочинно поселившихся на его земле в Вирджинии, юрист предупредил его, что, "если суд примет его сторону и разрешит выселить захватчиков, они, скорее всего, сожгут его амбары и изгороди"
Єрнандо де Сото : развитые страны - те, где победила "теневая экономика"
https://operkor.wordpress.com/2017/01/13/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8-%D1%8D%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE-%D0%B4%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B/
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Пресс-служба Кабмина пишет, что нет информации о подлинности записи разговора Гончарука о курсе гривны.
Зато есть официальное подтверждение самого факта этой встречи - на странице в ФейсБуке Нацбанка.
Там это мероприятие описывается как встречи в формате "за чашкой кофе", которые носят «исключительно координационный характер и являются площадкой для диалога, а не для принятия решений».
На встрече 16 декабря, как сообщал НБУ, речь шла об укреплении курса гривни и его влиянии на инфляцию и экономический рост.
Прилагалось и фото:

Третя частина "записів Гончарука": "Зеленському треба сказати: дивись, Вово, те, що зараз курс менший, означає, що олів'є наступного року не буде дорожчим" - Цензор.НЕТ 384

Третя частина "записів Гончарука": "Зеленському треба сказати: дивись, Вово, те, що зараз курс менший, означає, що олів'є наступного року не буде дорожчим" - Цензор.НЕТ 3908

Aleksandra Abdeeva



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Как оказалось, низкий курс валюты никак не гарантирует низкие цены.
Цены стабильно растут и уже давно превысили европейские
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при гросе вск как то веселее было и величественнее, а здесь, как видно, без лубриканьтов не разберешься Третя частина "записів Гончарука": "Зеленському треба сказати: дивись, Вово, те, що зараз курс менший, означає, що олів'є наступного року не буде дорожчим" - Цензор.НЕТ 1371
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Ну, прямо 30-ті роки. Прослуховування, пошук неповаги до солнцеликого Зе ...
Зразу бити зібралися Гончарука, потім відправити у відставку.
Рабська сутність зелених.
Але є і позитив, навіть уже самі зелені говорять про те що Зеленский - недолугий. Доречі, то за що їх звільняти? За правду?
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Этот народ никогда не поймёт, что сначала растёт хуцпа а потом цены.
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А какая, интересно, позиция у партии Голос и лично г-на Вакарчука? Третя частина "записів Гончарука": "Зеленському треба сказати: дивись, Вово, те, що зараз курс менший, означає, що олів'є наступного року не буде дорожчим" - Цензор.НЕТ 7336
Что-то давно уже не слышу я голос того Голоса и голосистого нашего почти-президента. Соскучился.
А ведь как ни как -- вторая по численности фракция в Раде.
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Вот это скандалы! Ну просто скандалиссимусы! Кто как меряет инфляцию- кто бургером, кто борщом, а, оказалось, некоторые оливье.Ну и что дальше?
То ли дело при порошенко - коррупционные скандалы с укроборонпромом, котлы, роттердамские схемы, падение гривны и захват в плен моряков. Вот где ньюсмейкеры-тяжеловесы!
К команде Зе есть много претензий, конечно, главная из которых адресована рябошапке, авакову , САП и НАБУ. Но эти претензии ничто по сравнению с аналогичными претензиями к команде порошенко-гройсман.
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Шкандаль за шкандальом. Совпадєніє? Всьо іде за планом *****. Зебіків використали як корисних ідійотів.
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"а вот при порошенко" - прием канешно универсальный для зебила, но тут выглядит особенно жалко))))
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Так что произошло-то?

Чего у вас истерика?
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Верещук уже верещить про сигнальні голосування, бо Беню ніхто в кабміні несприймає до уваги, тепер йому через своїх мойш, треба змінити прем'єра
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та запретите секонд, введите ввозную пошлину от 20$ и живите бахато!!!...самокатчики!!!)))
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мля обычное совещание,ничего такого не услышал
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Главное, как нарезать записи , и как подать , чтобы вышла зрада-зрадная.
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Пропоную на противагу індекса Біг- Мака,ввести в Україні індекс олів'е. А що, класна відмазка...

Хотя спасибо и на том, что многим открыли глаза на "эффективных" менеджеров-технокрадов типа Гончарука )))
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Саморе интересное, в этой истории с Гончаруком, что эти ,,проффесора" экономики жалуются на маленкие зарплаты как для таких профессионалов и выписывают себе заоблачные премии за эфективность работы ,,ухайдокав" при этом экономику. И тут стает вопрос:
У приЗЕдента ,,пусто в голове" или ее вообще нету с такой кадровой политикой.
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