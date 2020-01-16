 Третья часть "записей Гончарука": "Зеленскому надо сказать: смотри, Вова, то, что сейчас курс меньше, значит, что оливье в следующем году не будет дороже". ВИДЕО

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Youtube.

В беседе обсуждали ревальвация гривны и экономическую стратегию развития Украины, где прозвучало предложение "а давайте будем что-то производить!".

"Леш, в следующем году, если приватизация включается нормально и, условно говоря, у нас такая ситуация, когда люди начинают внедрять ресурсы, чтобы что-то строить... Давайте тогда искать. Не искать, а задачу ставить... Условно там. Если наша задача, кроме того, чтобы сельское хозяйство что-то производило, нам всегда надо привлекать тех, кто будет строить что-то. Ну короче понятно. На самом деле мы когда были последний раз, все эти факторы назвали. И газ - и населению хорошо. И зарплаты. Сейчас надо систематизировать", – сообщала якобы Рожкова.

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Также голос похожий на главу Кабмина сообщал, что нужно представить президенту Зеленскому реалистичный прогноз в стране на следующие три года.

"Мне кажется, главный вопрос – реалистичный и там долгосрочный прогноз. Реалистичный. Мы понимаем, что все там на самом деле к осени получим. Может быть, до лета. Концессия... То же самое. У нас есть более-менее реалистичный прогноз. То, что мы должны представить президенту и сказать: на наш взгляд, в следующие три года ситуация в стране будет следующим образом. И вот там более-менее детально... Исходя из этого маневра нам надо слабые стороны. Кто проигрывает? Это два момента, как мы спасаем", – говорится на записи.

"Смотрите. Скажу с человеческого языка на... Ему (Зеленскому – Ред.) надо сказать: смотри, Вова, то, что сейчас курс меньше, значит, что оливье в следующем году на следующем новогоднем столе", – говорил якобы премьер.

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Его мысль продолжил Сологуб: "не будет дороже, чем в этом!". Однако Маркарова ему возразила: "Не факт!".

Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании Кабмина, как обмануть президента Владимира Зеленского относительно экономической ситуации в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.

В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.