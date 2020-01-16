 Третья часть "записей Гончарука": "Зеленскому надо сказать: смотри, Вова, то, что сейчас курс меньше, значит, что оливье в следующем году не будет дороже". ВИДЕО

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Youtube.
В беседе обсуждали ревальвация гривны и экономическую стратегию развития Украины, где прозвучало предложение "а давайте будем что-то производить!".
"Леш, в следующем году, если приватизация включается нормально и, условно говоря, у нас такая ситуация, когда люди начинают внедрять ресурсы, чтобы что-то строить... Давайте тогда искать. Не искать, а задачу ставить... Условно там. Если наша задача, кроме того, чтобы сельское хозяйство что-то производило, нам всегда надо привлекать тех, кто будет строить что-то. Ну короче понятно. На самом деле мы когда были последний раз, все эти факторы назвали. И газ - и населению хорошо. И зарплаты. Сейчас надо систематизировать", – сообщала якобы Рожкова.
Также голос похожий на главу Кабмина сообщал, что нужно представить президенту Зеленскому реалистичный прогноз в стране на следующие три года.
"Мне кажется, главный вопрос – реалистичный и там долгосрочный прогноз. Реалистичный. Мы понимаем, что все там на самом деле к осени получим. Может быть, до лета. Концессия... То же самое. У нас есть более-менее реалистичный прогноз. То, что мы должны представить президенту и сказать: на наш взгляд, в следующие три года ситуация в стране будет следующим образом. И вот там более-менее детально... Исходя из этого маневра нам надо слабые стороны. Кто проигрывает? Это два момента, как мы спасаем", – говорится на записи.
"Смотрите. Скажу с человеческого языка на... Ему (Зеленскому – Ред.) надо сказать: смотри, Вова, то, что сейчас курс меньше, значит, что оливье в следующем году на следующем новогоднем столе", – говорил якобы премьер.
Его мысль продолжил Сологуб: "не будет дороже, чем в этом!". Однако Маркарова ему возразила: "Не факт!".
Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании Кабмина, как обмануть президента Владимира Зеленского относительно экономической ситуации в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.
В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.
Боже, за кого вони нас мають??? За худобу, яка тільки про повні ясла думає?
Патрійоти
Що буде з шаурмою
і вівсом для Віслюка?
- Ну, если, бл-ль, пиз-ец, то ну его на х-й!
- Правильно, дядя Вася! Не будем без перчаток работать!
Они же поверили и прибежали выгонять Гончарука.
Это как гуляют по инету телефонные разговоры Коломойши, с кем только не лень. Беня сволочь? Бесспорно, но не дурак
Быдло у власти!
Чого ви взагалі хочете від Держави ?
- "Во-вторых, понимать, что государству ничего нельзя объяснить и его невозможно ни в чем убедить. Его можно только вынудить или заставить принять сложившееся положение дел. Средством, которое действительно работает, является не "национальный лидер" и вообще не политическое действие. Имена лидеров, приведших в итоге Англию и США к процветанию, по большей части неизвестны - и это не имена политиков, а имена предпринимателей и "ватажков" различных ситуативных объединений."
- "Соответственно, нельзя относиться к государству как к решению проблем. Государство - это всегда враг. "Внелегалы подрывали самые основы меркантилистского порядка, поскольку были конкурентоспособны, действовали агрессивно и рассматривали власти как своих врагов", - объясняет глава Института свободы и демократии. Многие представители властей, по его словам, пребывали в уверенности, что эти новые американцы вопиющим образом нарушают законы и заслуживают наказания, вот только наказать их было непросто. Даже когда Джордж Вашингтон, отец Соединенных Штатов, попытался выселить наглецов, самочинно поселившихся на его земле в Вирджинии, юрист предупредил его, что, "если суд примет его сторону и разрешит выселить захватчиков, они, скорее всего, сожгут его амбары и изгороди"
Єрнандо де Сото : развитые страны - те, где победила "теневая экономика"
https://operkor.wordpress.com/2017/01/13/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8-%D1%8D%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE-%D0%B4%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B/
Зато есть официальное подтверждение самого факта этой встречи - на странице в ФейсБуке Нацбанка.
Там это мероприятие описывается как встречи в формате "за чашкой кофе", которые носят «исключительно координационный характер и являются площадкой для диалога, а не для принятия решений».
На встрече 16 декабря, как сообщал НБУ, речь шла об укреплении курса гривни и его влиянии на инфляцию и экономический рост.
Прилагалось и фото:
Aleksandra Abdeeva
Цены стабильно растут и уже давно превысили европейские
Зразу бити зібралися Гончарука, потім відправити у відставку.
Рабська сутність зелених.
Але є і позитив, навіть уже самі зелені говорять про те що Зеленский - недолугий. Доречі, то за що їх звільняти? За правду?
Что-то давно уже не слышу я голос того Голоса и голосистого нашего почти-президента. Соскучился.
А ведь как ни как -- вторая по численности фракция в Раде.
То ли дело при порошенко - коррупционные скандалы с укроборонпромом, котлы, роттердамские схемы, падение гривны и захват в плен моряков. Вот где ньюсмейкеры-тяжеловесы!
К команде Зе есть много претензий, конечно, главная из которых адресована рябошапке, авакову , САП и НАБУ. Но эти претензии ничто по сравнению с аналогичными претензиями к команде порошенко-гройсман.
Чего у вас истерика?
Хотя спасибо и на том, что многим открыли глаза на "эффективных" менеджеров-технокрадов типа Гончарука )))
У приЗЕдента ,,пусто в голове" или ее вообще нету с такой кадровой политикой.