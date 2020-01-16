 "Слуга народа" провела сигнальное голосование по отставке Гончарука, - Верещук

Об этом заявила 15 января в эфире "Еспресо.TV" нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук, передает Цензор.НЕТ.
"Мои коллеги выражали возмущение такими высказывания господина премьера Гончарука. Мы не будем утверждать, потому что этот голос лишь похож на премьера Гончарука. И ставили вопрос о его возможной отставке. Мы даже голосовали. То есть это было сигнальное голосование", – сказала Верещук.
Она добавила, что у премьера при этом есть "годовой иммунитет" из-за утверждения плана действий правительства и государственного бюджета.
"Единственный, как я сегодня понимаю, вариант развития событий – это написанное собственноручно заявление господином премьером Гончаруком. Пусть решение принимает президент [Украины Владимир Зеленский]. Я думаю, что это президент должен принять решение", – добавила Верещук.
Журналистка Соня Кошкина написала в Telegram, что, по ее информации, в ходе сигнального голосования во время заседания фракции за отставку премьера высказались 10 депутатов от "Слуги народа". Она добавила, что голосования добился депутат Александр Дубинский, при этом все 10 проголосовавших – "из орбиты" бизнесмена Игоря Коломойского. "Целых десять, ага, "слуг"… только что на фракции поддержали идею отставки. Голосования добился Дубинский, все 10 голосовавших – из орбиты ИВК", – заявила Кошкина.
Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому экономическую ситуацию в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским. В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.
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Чи, наперкір ворогу?.
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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- -https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY
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https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
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https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
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https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
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-https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
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https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
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.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
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"у нас в четвертом квартале просядет экономический рост"
Источник: https://censor.net.ua/n3170150
Главные вопросы кто писал и почему не показывал это сразу, а вбрасывает именно сейчас, устраивая шоу?
До это их не беспокоило мнение премьера о преЗеденте.
Все 5 лет СМИ,принадлежащие олигархам,поливали дерьмом П.О.П. - они привыкли.
Уже 2й год вылизывают дупу вислюка-членограя,не переставая обвинять "папередников".
Ведь ЛОХторат не думает - за него это делает ТВ,радио,газеты,интернет.
Неудивительно что Коломойский и его окружение против. Напоминает оборону Украины в 2014, когда только Коломойский организовал оборону, госпиталь и стал единственным кто назвал ***** врагом Украины.
интересно будет почитать Кошкину, что она будет писать, если дыра в бюджете будет 100млрд. как анонсировали на одной из записей...
Ну хочет Соня в премьерах водителя самоката, что поделать)
Вы должны понять - и люлюно, и пэпыно уже уплыло в небытие. Не вернётся. Грязные они. У них нет морального права мазать в грязи других через ботов, т.к. грязные не имеют такого морального права.
А что думает сам ЗЕ? Или он в очередной раз не может дозвониться до Баканова в Куршавель?
Если у Гончарука проблемы, он не должен на президента кивать. Это он кабмин возглавляет.
Снова премьера выгоняют и он потом возвращается...
Alex N Alex Noyt
Коломойско-путинские пдрсы даже не скрываются, что ставят на прослушку всех кого хотят совершенно спокойно, и нетерпеливо бьют копытами, чтобы поставить свою марионетку на премьера. ШО там "найвеличний"? Как разрулит?