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 "Слуга народа" провела сигнальное голосование по отставке Гончарука, - Верещук

Парламентская фракция "Слуга народа" провела сигнальное голосование по поводу отставки премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Об этом заявила 15 января в эфире "Еспресо.TV" нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук, передает Цензор.НЕТ.

"Мои коллеги выражали возмущение такими высказывания господина премьера Гончарука. Мы не будем утверждать, потому что этот голос лишь похож на премьера Гончарука. И ставили вопрос о его возможной отставке. Мы даже голосовали. То есть это было сигнальное голосование", – сказала Верещук.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Ухайдокали соросята экономику, - продолжение аудиозаписи якобы Гончарука. ВИДЕО

Она добавила, что у премьера при этом есть "годовой иммунитет" из-за утверждения плана действий правительства и государственного бюджета.

"Единственный, как я сегодня понимаю, вариант развития событий – это написанное собственноручно заявление господином премьером Гончаруком. Пусть решение принимает президент [Украины Владимир Зеленский]. Я думаю, что это президент должен принять решение", – добавила Верещук.

Журналистка Соня Кошкина написала в Telegram, что, по ее информации, в ходе сигнального голосования во время заседания фракции за отставку премьера высказались 10 депутатов от "Слуги народа". Она добавила, что голосования добился депутат Александр Дубинский, при этом все 10 проголосовавших – "из орбиты" бизнесмена Игоря Коломойского. "Целых десять, ага, "слуг"… только что на фракции поддержали идею отставки. Голосования добился Дубинский, все 10 голосовавших – из орбиты ИВК", – заявила Кошкина.

Слуга народа провела сигнальное голосование по отставке Гончарука, - Верещук 01
Слуга народа провела сигнальное голосование по отставке Гончарука, - Верещук 02
Слуга народа провела сигнальное голосование по отставке Гончарука, - Верещук 03

Смотрите также: У Зеленского очень примитивное понимание экономических процессов, - возможный разговор Гончарука слили в интернет. ВИДЕО

Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому экономическую ситуацию в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским. В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.

Источник: https://censor.net.ua/n3170177
 
 
 Топ комментарии
 
Да не в Гончаруке дело, весь балаган зеленый пора гнать, пока еще есть откуда.
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А хто Ж ще не збагнув що шмаркля зелена ТУПИЙ СовковиЙ Клоун а його посіпаки ще й скавчать на Гончарука тому що він мокнув бидлоту в лайно "Слуга народу" провела сигнальне голосування щодо відставки Гончарука, - Верещук - Цензор.НЕТ 1125
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Да не в Гончаруке дело, весь балаган зеленый пора гнать, пока еще есть откуда.
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Они даже не понимают. Какое сигнальное голосование? У Гончарука годовой иммунитет и его нельзя отправлять в отставку.
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Мало того, прнщидениют Зєлєнскій НЕ МАЄ ПРАВА приймати рішення по відставці Гончарука, бо Гончарук є главою незалежної від прещидента(за Конституією) гілки влади. Рішення про відставку може приймати лише Верховна Рада і сам Гончарук. А у даному випадку - виключно Гончарук. І нема на те законної ради, є лише незаконні "хотєлки". Хоча Гончарук такий самий профан в економіці, як і Бубочка і для держави та громадян були б чудово, якби пішли обидва, захопивши і всіх депутатів.
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А если бы тебя самого выбрали бы президентов, наконец бы дождались процветающей Украины, причем на следующий же день! "Слуга народу" провела сигнальне голосування щодо відставки Гончарука, - Верещук - Цензор.НЕТ 5921
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Ну, разве что Яременко ему обеспечит иммунодефицит...
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я так понимаю у них там даже в унитазах микрофоны встроены …. пишут везде и всех и в нужный момент выкладывают … писец какой то .
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Так і повинно бути. Контроль, контроль, і ще раз контроль.
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аааа , если бы это был контроль, а так это называется компромат и выложил его вовсе не "контролёр" .
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тебя больше волнует "с какой целью выложили?", а не то что ты услышал?
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меня волнуют не персоналии , а то что всё натыкано микрофонами . И ещё неизвестно кто и зачем это делает. Если бы этот разговор прошёл вчера, а выложили бы его сегодня - вообще нет вопросов , а так "пишущий" сам недалеко ушёл от "говорящих" .
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"Записи" разговоров давние, им несколько месяцев, на них обсуждается прогноз на 4 квартал 2019 года:
"у нас в четвертом квартале просядет экономический рост"

Источник: https://censor.net.ua/n3170150

Главные вопросы кто писал и почему не показывал это сразу, а вбрасывает именно сейчас, устраивая шоу?
До это их не беспокоило мнение премьера о преЗеденте.
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Вполне ожидаемая реакция лохтората.
Все 5 лет СМИ,принадлежащие олигархам,поливали дерьмом П.О.П. - они привыкли.
Уже 2й год вылизывают дупу вислюка-членограя,не переставая обвинять "папередников".
Ведь ЛОХторат не думает - за него это делает ТВ,радио,газеты,интернет.
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Маркарова, Рожкова исполнители Порошенко, Гончарук послушный инструмент также воспитанный во времена мародерства. Аферу с облигациями начали во времена Порошенко руками Маркаровой.
Неудивительно что Коломойский и его окружение против. Напоминает оборону Украины в 2014, когда только Коломойский организовал оборону, госпиталь и стал единственным кто назвал ***** врагом Украины.
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Про хорошего беню уже далеко не каждый зебил вякает... Ау, козломордый, меняй методичку!)))
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Что, слуги, правда глаза колет? Лучше бы активно поискали источник слива. И, если пошла такая пьянка, почему нет никакой реакции по сериалу с тРУБОЙ В ГЛАВНОЙ РОЛИ?!! Или искать "врагов" среди сторонников Порошенко сподручнее?
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Жопа, или не жопа, но игорный бизнес Беня ему поручит.
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помню последних двух "незаменимых"... стучали так кулаком как советует Кошкина)
интересно будет почитать Кошкину, что она будет писать, если дыра в бюджете будет 100млрд. как анонсировали на одной из записей...
Ну хочет Соня в премьерах водителя самоката, что поделать)
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Какой "квартал95"? Вот оно-шоу. И беплатное к тому же. 73% во время войны почему-то ну очень захотелось зрелищ.
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фестиваль самокатов скоро сменится на фестиваль лыж, причем кататься на них будут без снега и лубрикантов по голой земле или асфальту
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Ещё пару десятков восклицательных выставь. А то неубедительно.
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кінчених зебілів потрібно переконувати не знаками оклику, а нагайками.
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дебилы конченые, вы не можете его в отставку отправлять... сборище дегенератов -эта партия зебилов
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Нет во власти былого свынарчуковского единодушия в процессе грабежа УУкраины.
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а почему "пустое место в голове" у зеленского а в отставку гончарука? "Слуга народу" провела сигнальне голосування щодо відставки Гончарука, - Верещук - Цензор.НЕТ 4581
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4-ый однотипный коммент - флуд.
Вы должны понять - и люлюно, и пэпыно уже уплыло в небытие. Не вернётся. Грязные они. У них нет морального права мазать в грязи других через ботов, т.к. грязные не имеют такого морального права.
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Свадебные фотографы и безработные пристроенные ЗЕ депутатами ВРУ в целом поддерживают Премьера, ибо , как и Гончарук, тоже считают ЗЕ половозрелым нелохом с ветром в голове . Это солидарность молчаливых ягнят

А что думает сам ЗЕ? Или он в очередной раз не может дозвониться до Баканова в Куршавель?
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Италия - парламентско- президентская Республика. Здесь президент не занимается банковской системой, экономическими законами итд. Этим занят каб. мин. А президент отвечает лишь за законность! И никто ему не бросает в лицо, что он не компетентен в вопросах, не касающихся его как президента.
Если у Гончарука проблемы, он не должен на президента кивать. Это он кабмин возглавляет.
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Пожалей Зюзика, бо ему соратнички серут в портки...
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Вот и готов новый соперник Зеленскому...
Снова премьера выгоняют и он потом возвращается...
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Alex N Alex Noyt

Коломойско-путинские пдрсы даже не скрываются, что ставят на прослушку всех кого хотят совершенно спокойно, и нетерпеливо бьют копытами, чтобы поставить свою марионетку на премьера. ШО там "найвеличний"? Как разрулит?
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Этих тупорылых записывают всегда и везде... Представьте что мы услышим, когда записи віслюка выложат... а их таки выложат)
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Да, сделайте премьером кого-то из тех 3х жидов что грозились "*****" давать...
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