 "Слуга народа" провела сигнальное голосование по отставке Гончарука, - Верещук

Об этом заявила 15 января в эфире "Еспресо.TV" нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук, передает Цензор.НЕТ.



"Мои коллеги выражали возмущение такими высказывания господина премьера Гончарука. Мы не будем утверждать, потому что этот голос лишь похож на премьера Гончарука. И ставили вопрос о его возможной отставке. Мы даже голосовали. То есть это было сигнальное голосование", – сказала Верещук.

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Она добавила, что у премьера при этом есть "годовой иммунитет" из-за утверждения плана действий правительства и государственного бюджета.



"Единственный, как я сегодня понимаю, вариант развития событий – это написанное собственноручно заявление господином премьером Гончаруком. Пусть решение принимает президент [Украины Владимир Зеленский]. Я думаю, что это президент должен принять решение", – добавила Верещук.



Журналистка Соня Кошкина написала в Telegram, что, по ее информации, в ходе сигнального голосования во время заседания фракции за отставку премьера высказались 10 депутатов от "Слуги народа". Она добавила, что голосования добился депутат Александр Дубинский, при этом все 10 проголосовавших – "из орбиты" бизнесмена Игоря Коломойского. "Целых десять, ага, "слуг"… только что на фракции поддержали идею отставки. Голосования добился Дубинский, все 10 голосовавших – из орбиты ИВК", – заявила Кошкина.







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Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому экономическую ситуацию в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским. В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.