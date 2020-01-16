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Все про:Минэкономразвития (516) марихуана (103) Милованов Тимофей (135)

 "Это не является слабостью": Милованов рассказал, как курил марихуану и что думает о геях во власти. ВИДЕО

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что он курил марихуану во время пребывания в США, но это не является его слабостью.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире программы "HARD с Влащенко", которую транслировал телеканал ZIK.

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"Семь раз. Ну, до десяти, может, шесть. (последний раз курил. – Ред.) в 2004 году, когда докторскую писал. Но это не является слабостью. Там все курят, во-первых. Во-вторых, сегодня это уже вообще легализировали", - отметил Милованов, отвечая на вопрос о том, курил ли он марихуану.

При этом министр точно так и не сказал, выступает ли он за легализацию марихуаны или нет.

"Вы знаете, был, (имеется в виду был "за") но не уверен", - добавил Милованов.

Относительно того, есть ли люди с нетрадиционной ориентацией во власти и почему об этом открыто не говорят, он ответил лаконично: "Это серьезный вопрос. Я хотел бы, чтобы мы были честны в целом, не только в этом... Не знаю, но это должно измениться".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Может, я неправильное что-то курю: что курил, что не курил", - министр Милованов об опыте употребления марихуаны. ВИДЕО

Напомним, ранее Тимофей Милованов заявил, что он хотел бы платить людям, которых принимает на работу, около 120 тыс гривен на руки.

Также Милованов выразил мнение, что в части контракта, где речь идет о выплате премий руководству "Нафтогаза", есть ошибка и ее следует исправить.

Источник: https://censor.net.ua/n3170171
 
 
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Гм... А сколько раз того- ну в смысле глистов пошугал, скромно умолчал. Или подсчету не поддается?
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А мы тут ниже за напишем шо думаем о п#дарасах во власти
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А ще він на днях порівняв трудові відносини з сексом...
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интервью у наркомана...

его интеллект залил мне весь монитор...
енто пипец просто...
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Цуко...
ЗЕленые ЗЕленым не могут объяснить откуда 50 ярдов дыра в бюджете и, шо с этим делать, а ЗЕленый министр экономики в это время бредит про геев и дурь.
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Не министр экономики а министр развития экономики.
За полгода развил дыру.
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Для такого человека табу не существует. Значит, скоро им займется Яременко.
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Вчера Видать не только Правительство Курило , а и представители нц меншин Верховной Рады .
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судячи по вигляду мілованова-то за сьогодні 7 косяків він і скурив.
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Наркоші і... ще одне нехороше слово. "Це не є слабкістю": Милованов розповів, як курив марихуану і що думає про геїв у владі - Цензор.НЕТ 8859
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Они наркоши и 3,14дерасты в хорошем смысле или в плохом?
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Ще зовсім недавно ми обговорювали теми навіщо Україні томос, закон про захист мови та інші питання, які "на хліб не намажеш", зараз на повістці дня - чи слабість маріхуана і нетрадиційна сексуальна орієнтація. Приорітети змінились. Нарід мудрий - він зробив це разом.
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Теперь понятна его неадекватность. Он до сих пор укуренный
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