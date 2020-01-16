EN|RU|UK
Темы дня: Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Записи Трубы Газовая война Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Политика Украины
  408  16
Все про:ВР (24287) образование (1924) разведка (2251) азартные игры (61)

 Рада сегодня рассмотрит законопроекты о разведке, среднем образовании и легализации азартных игр

Народные депутаты в четверг рассмотрят в первом чтении законопроект об организации и проведению азартных игр.

Об этом говорится в повестке дня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В первом чтении планируется рассмотрение четырех законопроектов "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" (№2285-д, 2285-8, 2285-9, 2285-10). 19 декабря народным депутатам не хватило голосов, чтобы принять законопроект в первом чтении. Парламентарии тогда приняли решение отправить законопроект на доработку в комитет.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Меня зовут Ольга и в моей семье есть зависимый... Убийства тоже есть, но вы не даете лицензий", - нардеп Белькова о легализации азартных игр. ВИДЕО

Кроме того, планируется включение в повестку дня и принятие решения по законопроекту №2691 о внесении изменений в Регламент Верховной Рады относительно усовершенствования законодательной процедуры.

Во втором чтении депутаты планируют рассмотреть законопроект №0901 "О среднем образовании", а также законопроекты №1209-1 и 1210 о внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые законодательные акты относительно усовершенствования администрирования налогов, устранение технических и логических неувязок в налоговом законодательстве.

Повестка дня также предусматривает рассмотрение во втором чтении законопроектов №2492 "О ​​внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по совершенствованию электронной формы законодательного процесса", №0863 об усилении защиты лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения при осуществлении градостроительной деятельности и №0930 по обеспечению бесплатным питанием детей внутренне перемещенных лиц.

Также планируется включить в повестку дня и принять решение по президентскому законопроекту №2590 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Закон о штрафах за кнопкодавство нардепов вступил в силу

В первом чтении депутаты должны рассмотреть два президентских законопроекта - №2412 "О разведке" и №2414 "О внесении изменений в Закон Украины "О Службе внешней разведки" о деятельности Службы внешней разведки Украины".

Согласно повестке дня, депутаты также рассмотрят в первом чтении законопроекты №1111 "О финансовом лизинге", №2166 "О внесении изменений в Закон Украины "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" (относительно устранения дискриминации по кругу плательщиков)", №1109 о расширении перечня кредитных договоров, на которые распространяется действие закона "О потребительском кредитовании".

Источник: https://censor.net.ua/n3170169
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Да, согласен, среднее образование не совсем среднее.
Надо дальше усреднять.
 показать весь комментарий
 
Ну у нас міністр 10 помилок у 2 абзацах тексту робить. Якщо вона міністр, то це ж таким має бути рівень вище середнього)))) От тому і будуть далі усрєднять!
 показать весь комментарий
 
 
Головне пам'ятати що столиця Канади Торонто. Рада сегодня рассмотрит законопроекты о разведке, среднем образовании и легализации азартных игр - Цензор.НЕТ 1055
 показать весь комментарий
 
и сделать его платным как вышку... , и вообще начального образования вполне хватит...
малороссам вполне достаточно уметь писать и читать...
 показать весь комментарий
 
До речі, апологети совка пишаються що у СРСР освіта була безкоштовна.
МІФ
Після війни у старших класах навчання було платне.
 показать весь комментарий
 
 
Как правило, пишут они тоже так себе, что на русском, что на украинском.
 показать весь комментарий
 
Дубилет самый скромный.
И походу из всей ЗЕленой шоблы единственный, у кого голова не только для того, чтобы в нее есть.
 показать весь комментарий
 
Не понятно, как до ЗЕленых необразованных имбицилов существовали разведка и образование.
А вот к азартным играм простейшие реально неравнодушны.
 показать весь комментарий
 
Мать проработав 40 лет не прерывно, за 15 лет пенсии не получит одной вашей премии. Почтмейстер платит 25 процентов с зарплаты в бюджет Америки, он вчера сам признался. За то что почтамты убогие и посылки идут гораздо дольше чем новой почтой. Давайте тему про почтмейстера. С каких херов почтальоны не допулачают своих денег.
 показать весь комментарий
 
Всем с двойным гражданством на ключевых постах предлагаю, ***** Зи бите. Не нужна вам сильная страна, отправили бабло мамочка, остальное все пох
 показать весь комментарий
 
А закон про правила руху в держустановах на самокатах буде?
 показать весь комментарий
 
Новости бизнес-террариума: «Газпром» задействует ЕРМАКА, БОЙКА И МЕДВЕДЧУКА, а Ахметов действует через Богдана 👇
================================================
" Неофициальные новости и версии, которые касаются известных и скрытых событий в украинском корпоративном мире, в бизнес-среде, где все про всех все знают иногда больше, чем хотелось бы.

Первая новость касается прямых контрактов «Газпрома» с украинскими компаниями о поставках газа в Украину.

Высокопоставленный источник издания The Page в «Газпроме» рассказал, что таких контрактов три и все компании указаны в отдельном протоколе, подписанном российской монополией и «Нафтогазом». Источник издания в Кабмине в свою очередь подтвердил эту информацию, уточнив, что компании-поставщики принадлежат ЮРИЮ БОЙКО, ВИКТОРУ МЕДВЕДЧУКУ И АНДРЕЮ ЕРМАКУ.

«По сути, речь идет о создании СХЕМЫ, когда газ в страну будет поставлять не одно, а три RosUkrEnergo. Все ТРИ КОМПАНИИ будут зарабатывать на этих поставках в пользу владельцев, которых в Москве считают так или иначе ПОЛЕЗНЫМИ В СИЛУ ПОЛИТИЧЕСКИХ причин», - сообщил собеседник The Page в правительстве. В «Газпроме» подробности поставок не комментируют, подчеркнув лишь, что компания Юрия Бойко начнет поставки уже с февраля.

В Верховную Раду президентом Владимиром Зеленским внесена редакция законопроекта об игорном бизнесе, крайне выгодная компании «Пари Матч», рассказал The Page собеседник в комитете Верховной Рады по финансовой политике, бюджету и налогам. В документе, например, предусмотрено лицензирование любых ставок, в том числе и не на спортивные события.

«Большинству депутатов фракции в принудительном порядке дано указание голосовать за законопроект. Скорее всего, его примут в феврале», - отмечает источник издания.
Наконец, как рассказал собеседник издания The Page в комитете Верховной Рады по финансовой политике, бюджету и налогам, фактически все законопроекты, которые отрицательно влияют на бизнес предпринимателя Рината Ахметова, в том числе о росте ренты на добычу железорудного сырья, а также угля, не приняты по требованию Андрея Богдана.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх