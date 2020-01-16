 Рада сегодня рассмотрит законопроекты о разведке, среднем образовании и легализации азартных игр

Об этом говорится в повестке дня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В первом чтении планируется рассмотрение четырех законопроектов "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" (№2285-д, 2285-8, 2285-9, 2285-10). 19 декабря народным депутатам не хватило голосов, чтобы принять законопроект в первом чтении. Парламентарии тогда приняли решение отправить законопроект на доработку в комитет.

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Кроме того, планируется включение в повестку дня и принятие решения по законопроекту №2691 о внесении изменений в Регламент Верховной Рады относительно усовершенствования законодательной процедуры.

Во втором чтении депутаты планируют рассмотреть законопроект №0901 "О среднем образовании", а также законопроекты №1209-1 и 1210 о внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые законодательные акты относительно усовершенствования администрирования налогов, устранение технических и логических неувязок в налоговом законодательстве.

Повестка дня также предусматривает рассмотрение во втором чтении законопроектов №2492 "О ​​внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по совершенствованию электронной формы законодательного процесса", №0863 об усилении защиты лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения при осуществлении градостроительной деятельности и №0930 по обеспечению бесплатным питанием детей внутренне перемещенных лиц.

Также планируется включить в повестку дня и принять решение по президентскому законопроекту №2590 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства".

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В первом чтении депутаты должны рассмотреть два президентских законопроекта - №2412 "О разведке" и №2414 "О внесении изменений в Закон Украины "О Службе внешней разведки" о деятельности Службы внешней разведки Украины".

Согласно повестке дня, депутаты также рассмотрят в первом чтении законопроекты №1111 "О финансовом лизинге", №2166 "О внесении изменений в Закон Украины "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" (относительно устранения дискриминации по кругу плательщиков)", №1109 о расширении перечня кредитных договоров, на которые распространяется действие закона "О потребительском кредитовании".