 Рада сегодня рассмотрит законопроекты о разведке, среднем образовании и легализации азартных игр

Об этом говорится в повестке дня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
В первом чтении планируется рассмотрение четырех законопроектов "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" (№2285-д, 2285-8, 2285-9, 2285-10). 19 декабря народным депутатам не хватило голосов, чтобы принять законопроект в первом чтении. Парламентарии тогда приняли решение отправить законопроект на доработку в комитет.
Кроме того, планируется включение в повестку дня и принятие решения по законопроекту №2691 о внесении изменений в Регламент Верховной Рады относительно усовершенствования законодательной процедуры.
Во втором чтении депутаты планируют рассмотреть законопроект №0901 "О среднем образовании", а также законопроекты №1209-1 и 1210 о внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые законодательные акты относительно усовершенствования администрирования налогов, устранение технических и логических неувязок в налоговом законодательстве.
Повестка дня также предусматривает рассмотрение во втором чтении законопроектов №2492 "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по совершенствованию электронной формы законодательного процесса", №0863 об усилении защиты лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения при осуществлении градостроительной деятельности и №0930 по обеспечению бесплатным питанием детей внутренне перемещенных лиц.
Также планируется включить в повестку дня и принять решение по президентскому законопроекту №2590 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства".
В первом чтении депутаты должны рассмотреть два президентских законопроекта - №2412 "О разведке" и №2414 "О внесении изменений в Закон Украины "О Службе внешней разведки" о деятельности Службы внешней разведки Украины".
Согласно повестке дня, депутаты также рассмотрят в первом чтении законопроекты №1111 "О финансовом лизинге", №2166 "О внесении изменений в Закон Украины "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" (относительно устранения дискриминации по кругу плательщиков)", №1109 о расширении перечня кредитных договоров, на которые распространяется действие закона "О потребительском кредитовании".
Надо дальше усреднять.
малороссам вполне достаточно уметь писать и читать...
МІФ
Після війни у старших класах навчання було платне.
И походу из всей ЗЕленой шоблы единственный, у кого голова не только для того, чтобы в нее есть.
А вот к азартным играм простейшие реально неравнодушны.
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" Неофициальные новости и версии, которые касаются известных и скрытых событий в украинском корпоративном мире, в бизнес-среде, где все про всех все знают иногда больше, чем хотелось бы.
Первая новость касается прямых контрактов «Газпрома» с украинскими компаниями о поставках газа в Украину.
Высокопоставленный источник издания The Page в «Газпроме» рассказал, что таких контрактов три и все компании указаны в отдельном протоколе, подписанном российской монополией и «Нафтогазом». Источник издания в Кабмине в свою очередь подтвердил эту информацию, уточнив, что компании-поставщики принадлежат ЮРИЮ БОЙКО, ВИКТОРУ МЕДВЕДЧУКУ И АНДРЕЮ ЕРМАКУ.
«По сути, речь идет о создании СХЕМЫ, когда газ в страну будет поставлять не одно, а три RosUkrEnergo. Все ТРИ КОМПАНИИ будут зарабатывать на этих поставках в пользу владельцев, которых в Москве считают так или иначе ПОЛЕЗНЫМИ В СИЛУ ПОЛИТИЧЕСКИХ причин», - сообщил собеседник The Page в правительстве. В «Газпроме» подробности поставок не комментируют, подчеркнув лишь, что компания Юрия Бойко начнет поставки уже с февраля.
В Верховную Раду президентом Владимиром Зеленским внесена редакция законопроекта об игорном бизнесе, крайне выгодная компании «Пари Матч», рассказал The Page собеседник в комитете Верховной Рады по финансовой политике, бюджету и налогам. В документе, например, предусмотрено лицензирование любых ставок, в том числе и не на спортивные события.
«Большинству депутатов фракции в принудительном порядке дано указание голосовать за законопроект. Скорее всего, его примут в феврале», - отмечает источник издания.
Наконец, как рассказал собеседник издания The Page в комитете Верховной Рады по финансовой политике, бюджету и налогам, фактически все законопроекты, которые отрицательно влияют на бизнес предпринимателя Рината Ахметова, в том числе о росте ренты на добычу железорудного сырья, а также угля, не приняты по требованию Андрея Богдана.