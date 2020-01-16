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 Наемники РФ на Донбассе обстреляли беспилотник ОБСЕ

Наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали, что российские вооруженные формирования вели огонь из зенитной установки неподалеку оккупированного Золотого-5 (Михайловки) на Луганщине.

Об этом говорится в опубликованном в среду отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, передает Цензор.НЕТ.

"Примерно 1 км на восток от н. п. Золотое-5 (Михайловка; неподконтролен правительству, 58 км на запад от Луганска), направляясь в восточном направлении, команда СММ (в составе двух автомобилей) видела неподвижную зенитную установку (ЗУ-23, 23 мм) на расстоянии ориентировочно 150-200 м на север от своего местопребывания; в двух случаях члены патруля Миссии слышали, как из этой установки были осуществлены совокупно 8 выстрелов в северном направлении", - говорится в отчете.

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Отмечается, что патруль СММ благополучно покинул этот район.

Кроме того, оккупанты обстреляли беспилотник Миссии возле Шимшиновки на оккупированной Луганщине.

"Совершая полет беспилотного летательного аппарата (БПЛА) СММ малого радиуса действия на северо-восточной окраине н. п. Шимшиновка (неподконтрольный правительству, 27 км на юго-запад от Луганска), члены патруля Миссии слышали 7 выстрелов и 10 очередей из стрелкового оружия ориентировочно в 700 м–1 км на запад. По оценке команды Миссии, огонь вели в направлении БПЛА, который пролетал примерно в 1 км к западу от позиции патруля СММ. Наблюдатели благополучно приземлили БПЛА и покинули этот район", - сообщили в Миссии ОБСЕ.

Источник: https://censor.net.ua/n3170167
 
 
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и пусть фигачат..они, ОБСЕ, все равно "слепые"...И ХРЕН ИХ КТО СЛУШАЕТ УЖЕ ГДЕ...пушниной видать хорошо затарены.. ...
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Вот , когда хлопнут ОБСЕ наглухо, тогда евровата поймет , что ********* глубоко ими озабочена. Может тогда изменится политика к убийцам и палачам ☝️☝️☝️
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а серийный №№ этой знитной установки ОБСЕ успела записать?
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