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 Политика Украины
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Все про:ВР (24287) кнопкодавство (57)

 Закон о штрафах за кнопкодавство нардепов вступил в силу

Сегодня, 16 января, вступил в силу закон № 404-IX о штрафах для нардепов за неперсональное голосование. Он вводит уголовную ответственность за умышленное голосование парламентарием на пленарном заседании Верховной Рады вместо другого народного депутата.

Об этом говорится на сайте газеты "Голос Украины", передает Цензор.НЕТ.

Кнопокодавство наказывается штрафом от 3 до 5 тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (51 000 – 85 000 грн). Процесс голосования на пленарных заседаниях должен фиксироваться на видео.

"В случае обнаружения на пленарном заседании народным депутатом факта нарушения требований о персональном голосовании путем голосования вместо другого народного депутата, рассмотрение вопроса повестки дня по его требованию останавливается. Главенствующий на пленарном заседании устанавливает присутствие этого нардепа в зале заседаний Верховной Рады, а в случае его отсутствия сообщает ВР об обнаруженном факте нарушения требований и поручает Счетной комиссии изъять карту этого нардепа, потом проводит повторное голосование", – объяснили в парламентской газете.

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После завершения голосования аппарату Верховной Рады поручают подготовить сообщение о нарушении, которое вместе с протоколом, стенограммой заседания и видеозаписью подают главе Верховной Рады для направления в Государственное бюро расследований.

Если факт кнопкодавства зафиксирует не нардеп, а журналисты, аккредитованные в парламенте, они могут подать заявление в аппарат Верховной Рады вместе с фото- и видеодоказательствами.

Источник: https://censor.net.ua/n3170165
 
   
 Топ комментарии
 
Парубий такое простое решение не мог рассмотреть в течение стольких лет. По ушам ездил , создавал видимость работы при пустом зале.
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Давно пора, а то порохоботы уже на голову вылезли.
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Закон о штрафах за кнопкодавство нардепов вступил в силу - Цензор.НЕТ 8984 Mikhail Golub

@golub

·24 мин

Выбери своего бойца. 5,000 грн хирургу или 500,000 грн Мустафе Найему.

https://strana.ua/news/day=2020-1-15.html



Закон о штрафах за кнопкодавство нардепов вступил в силу - Цензор.НЕТ 7167



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В Британии уже сотни лет депутаты просто идут на лево и на право, там их считают и все. Нашим мудакам что только не придумывают, чтоб не намахивали.
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После окончания дебатов происходит голосование. Следует отметить, что его процедура весьма специфична. Во-первых, голосование - открытое и устное, а во-вторых, своеобразны его способы. Сначала спикер предлагает высказаться тем, кто «за», затем - тем, кто «против». При этом парламентарии выкрикивают, соответственно, «Да» (англ. «Aye») или «Нет» (англ. «Nay») - в палате общин, а в палате лордов - «Согласен» (англ. «Content») или «Не согласен» (англ. «Not-Content»). Спикер принимает решение в зависимости от распределения голосов. Если голоса разделились примерно поровну или у спикера возникли сомнения, то проводится повторное голосование, во время которого депутаты, в зависимости от занимаемой ими позиции по рассматриваемому вопросу, собираются по правую и левую руку от спикера.

Кворум для принятия решений в палате лордов составляет 30, а в палате общин - 40 парламентариев.



В настоящее время, по итогам последних выборов 2017 года, депутатский корпус палаты общин составляет 650 членов. После 2018 года планируется сократить число депутатов до 600 членов.


В настоящее время палата лордов насчитывает 795 членов и включает лордов духовных и светских.
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"турборежим" + Юзик + "британское голосование" = Закон про штрафи за кнопкодавство нардепів набув чинності - Цензор.НЕТ 8694 ???
там никто не выживет!

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51 тыща штрафа? ну, не снимет Яременко проститутку 1 раз.. напугали просто Закон о штрафах за кнопкодавство нардепов вступил в силу - Цензор.НЕТ 9790
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Для бабці з пенсією 1638 грн штраф 51 тис це смертний вирок
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Если гражданин на віборах передаёт бюлетень другому и право голоса то это Уголовная ответственность! Почему высшего Занонодательного органа только штраф?
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Закон о штрафах за кнопкодавство нардепов вступил в силу - Цензор.НЕТ 8984 Mikhail Golub

@golub

·24 мин

Выбери своего бойца. 5,000 грн хирургу или 500,000 грн Мустафе Найему.

https://strana.ua/news/day=2020-1-15.html



Закон о штрафах за кнопкодавство нардепов вступил в силу - Цензор.НЕТ 7167



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Страна ua.? Пованивает как-то. Хотя в любом случае до пи..бола высшей категории Найема хирургам далеко.
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Да не смешите.
Врачи зарплату с карты вообще не снимают,.

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А предложение штрафы платить из бюджета были?
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Парубий такое простое решение не мог рассмотреть в течение стольких лет. По ушам ездил , создавал видимость работы при пустом зале.
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Ясный пень. Парубий виноват шо зетипиллы выбрали Осла.
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ага.... і в кого "справка", питається...
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Парубий виноват, что превратил парламент в пустое место, виноват в том, что нужные стране законы клал по приказу порошенко под сукно.
Иди себе лучше сена купи, так как осел здесь ты.
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кажуть, зелені готують законопроект, який забороняє критикувати Ваву
за порушення - два роки ув'язнення.
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Давно пора, а то порохоботы уже на голову вылезли.
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И даже насрали на голову духовному лидеру Зеботов Цензора Ринату Аметову (в миру Славик Елажов)
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ой, хто це тут ? сєпарок зашкварений
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так и напишут в законопроекте - "низя ктитиковать Ваву"?
у тебя ломка наверное будет)
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думаю, вся країна з ентузіазмом візьметься за критику.
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видел уже твои "инсайды" не раз, по типу "говорят..."
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Я читаю твіттер. Люди пишуть.
І авжеш до них більше довіри ніж до Баті Матні
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Кажуть?
Класс! Что не придумаешь, когда не за что зацепиться
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Спостерігаючи за дебілььно-матюхливою реакцією вершків зебільної фракції на цілковито об'єктивні вислови Гончарука, я переконана, що подібний законопроект готується.
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Бюджет Украины значительно пополнится. Среди дипутатов будет соревнование, кто незаметней нажмет кнопку. Но их будут ловить.
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хорошая новость. штрафы большие. понаблюдаем как будут выполнять.
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