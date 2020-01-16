 Закон о штрафах за кнопкодавство нардепов вступил в силу

Об этом говорится на сайте газеты "Голос Украины", передает Цензор.НЕТ.
Кнопокодавство наказывается штрафом от 3 до 5 тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (51 000 – 85 000 грн). Процесс голосования на пленарных заседаниях должен фиксироваться на видео.
"В случае обнаружения на пленарном заседании народным депутатом факта нарушения требований о персональном голосовании путем голосования вместо другого народного депутата, рассмотрение вопроса повестки дня по его требованию останавливается. Главенствующий на пленарном заседании устанавливает присутствие этого нардепа в зале заседаний Верховной Рады, а в случае его отсутствия сообщает ВР об обнаруженном факте нарушения требований и поручает Счетной комиссии изъять карту этого нардепа, потом проводит повторное голосование", – объяснили в парламентской газете.
После завершения голосования аппарату Верховной Рады поручают подготовить сообщение о нарушении, которое вместе с протоколом, стенограммой заседания и видеозаписью подают главе Верховной Рады для направления в Государственное бюро расследований.
Если факт кнопкодавства зафиксирует не нардеп, а журналисты, аккредитованные в парламенте, они могут подать заявление в аппарат Верховной Рады вместе с фото- и видеодоказательствами.
Кворум для принятия решений в палате лордов составляет 30, а в палате общин - 40 парламентариев.
В настоящее время, по итогам последних выборов 2017 года, депутатский корпус палаты общин составляет 650 членов. После 2018 года планируется сократить число депутатов до 600 членов.
В настоящее время палата лордов насчитывает 795 членов и включает лордов духовных и светских.
там никто не выживет!
Mikhail Golub
@golub
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Выбери своего бойца. 5,000 грн хирургу или 500,000 грн Мустафе Найему.
https://strana.ua/news/day=2020-1-15.html
Врачи зарплату с карты вообще не снимают,.
Иди себе лучше сена купи, так как осел здесь ты.
за порушення - два роки ув'язнення.
у тебя ломка наверное будет)
І авжеш до них більше довіри ніж до Баті Матні
Класс! Что не придумаешь, когда не за что зацепиться