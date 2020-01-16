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 Представители Канады примут участие в расшифровке черных ящиков сбитого Ираном самолета МАУ, - министр транспорта Гарно

Канадцы примут участие в расшифровке и анализе черных ящиков разбившегося пассажирского лайнера Boeing 737 компании МАУ в Иране.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Представители Канады посетили место крушения, в результате которого погибли 57 канадских граждан, и вскоре займутся изучением обломков самолета. Иран выдал канадской делегации въездные визы. В ее состав вошли два специалиста из Совета по транспортной безопасности.

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"Они посетили место катастрофы… Два следователя изучат обломки. То, что нам сказали иранцы, нам будет разрешено участвовать не только в расшифровке (черных. - Ред.) ящиков, но также в их анализе", – сказал министр транспорта Канады Марк Гарно.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Источник: https://censor.net.ua/n3170163
 
   
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Яскравий приклад. Показовий. До чорних скмигьок УКРАЇНСЬКОГО!!! лайнера допускаються канадці і попри гучні заяви поки не ає допуску УКРАЇНСЬКИХ спеціалістів. Чому це відбувається? Бо бородачі побачили, що Україна проковтне будь-який результат, в той час, як Канаді потрібна правда. І ще. Авторитет "одного з найвеличніши лідерів **********" Зєлєнского виявився явно надутим панчнкою Мєндєль і свитою цього діяча. Бо у світі лідер країни, який не аідстоює інтереси своєї країни, опускає не лише авторитет країни, а й власний теж. Причому власний - більше і швидше.
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Уважаемая страна и достойный премьер , очень хорошо , а то шайка членограя ,сфабриковала-бы результаты в пользу кремля
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Ось справжні хазяї України!
Представники Канади візьмуть участь у розшифруванні чорних скриньок збитого Іраном літака МАУ, - міністр транспорту Гарно - Цензор.НЕТ 3992

Ви зробили це разом! Радійте і пишайтеся!
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Насправді Україною керують олігархи мафіозі
Представники Канади візьмуть участь у розшифруванні чорних скриньок збитого Іраном літака МАУ, - міністр транспорту Гарно - Цензор.НЕТ 8138
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