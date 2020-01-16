EN|RU|UK
Темы дня: Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Записи Трубы Газовая война Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 За рубежом
  658  10
Материалы по теме:
Все про:Иран (818) самолет (2313) Эрдоган (460) крушение (467) Трамп (2752)

 Трамп и Эрдоган обсудили сбитый Ираном самолет МАУ

Президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Эрдоган обсудили ситуацию в Ливии, Сирии и Иране.

Об этом сообщил представитель Белого дома, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Он рассказал, что в ходе телефонного разговора главы государств обсудили сбитый Ираном самолет "Международных авиалиний Украины".

В связи с этим они выразили недовольство лидерами в Тегеране, сообщил представитель американской администрации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАТО не будет напрямую привлекаться к расследованию авиакатастрофы в Иране, но поддержит позицию Украины, - вице-премьер Кулеба

Помимо этого Трамп и Эрдоган затронули тему протестов в Иране.

Президенты обсуждали развитие ситуации в Ливии за несколько дней до международной конференции в Берлине, которая будет посвящена ливийскому урегулированию. Саммит состоится 19 января.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Источник: https://censor.net.ua/n3170162
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ну, теперь понятно почему кацапы продали Турции свои ЗРК. Эти ЗРК сбивают больше гражданские самолеты, чем военные.
 показать весь комментарий
 
 
Бубочка в Омане на важной встрече. Найди разницу


Тот же Оман вчера, официальный приём.

 показать весь комментарий
 
 
Між своїми справами знайшов час і зайшов пагаваріть.
 показать весь комментарий
 
Султан Кабус издох 10 января 2020 года. Трамп і Ердоган обговорили збитий Іраном літак МАУ - Цензор.НЕТ 5893
 показать весь комментарий
 
Как скаазал мне один иранец - на рейсе была одна семейная пара из правительства Ирана, которая летела в США и много знала...
 показать весь комментарий
 
и что?
проще было высадить и на подвал посадить
нахер самолет сбивать? это скандал на весь мир.
 показать весь комментарий
 
Они же уже извинились. Что, их теперь вечно попрекать? (sarcasm)
 показать весь комментарий
 
США не нужно давать деньги хохлам - впустую
Им нужно помогать украинцам
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх