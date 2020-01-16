 Комиссия Украина-НАТО рассмотрела приоритеты Годовой национальной программы на 2020 год, - Кулеба

В Брюсселе на заседании Комиссии Украина - НАТО на уровне послов были рассмотрены приоритеты Годовой национальной программы сотрудничества Украины с Альянсом на 2020 год. Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В частности, во время заседания Комиссии Украина - НАТО на уровне послов в штаб-квартире альянса были обсуждены актуальные вопросы взаимодействия Украины с НАТО.

Так, участники обсудили оценку НАТО выполнения Годовой национальной программы 2019 года и приоритеты Годовой национальной программы на 2020 год, которая по своей сути и форме максимально приближена к формату Плана действий относительно членства в НАТО.

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Также стороны обменялись мнениями относительно нынешнего состояния внедрения стандартов НАТО в Украине и перспектив реализации планов правительства на 2020 год.

Кулеба отметил, что украинские власти внимательно изучили замечания, которые Альянс выразил в оценке, и готовы сделать все, чтобы учесть их в дальнейшей деятельности.