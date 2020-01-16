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 Один украинский воин погиб. За сутки - 11 вражеских обстрелов, в том числе из запрещенной артиллерии и минометов, - штаб ОС

15 января вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме этого, присутствовала снайперская активность.

Об этом говорится в сводке штаба ООС по состоянию на 07:00 16 января 2020 г., передает Цензор.НЕТ.

"Семь обстрелов были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: недалеко от населенного пункта Пески - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Васильевки - из крупнокалиберного пулемета; два раза рядом с населенным пунктом Павлополь - из БПЛА противник сбросил 6 гранатометных выстрелов ВОГ-17 калибра 30 мм; неподалеку Авдеевки - из снайперской винтовки; вблизи населенного пункта Широкино - из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия; рядом с Невельским - из крупнокалиберного пулемета", - говоритс в сводке.

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"Четыре обстрела противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: вблизи с Светлодарском - из миномета калибра 82 мм враг выпустил 2 мины; два раза недалеко от населенного пункта Орехово - из артиллерии калибра 152 мм - 6 снарядов, 120-мм миномета - 27 мин; рядом с Новотошковским - из миномета калибра 120 мм - 14 мин и автоматических станковых гранатометов", - добавили в штабе ОС.

Вчера, 15 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб.

С начала этого периода российские оккупационные войска из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия открывали огонь по защитникам Травневого.

За текущие сутки потерь с нашей стороны нет.

Один украинский воин погиб. За сутки - 11 вражеских обстрелов, в том числе из запрещенной артиллерии и минометов, - штаб ОС 01
Один украинский воин погиб. За сутки - 11 вражеских обстрелов, в том числе из запрещенной артиллерии и минометов, - штаб ОС 02

Источник: https://censor.net.ua/n3170160
 
 
 Топ комментарии
 
Царство небесне загиблому.
Одужання пораненим.
Горіть у пеклі москалі !!!
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Співчуття родині полеглого Героя України!!! ((( Одужання пораненним воїнам України!!! Палай у пеклі клята масковія та путін-хуйло!!!!
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Царство небесне загиблому.
Одужання пораненим.
Горіть у пеклі москалі !!!
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Співчуття родині полеглого Героя України!!! ((( Одужання пораненним воїнам України!!! Палай у пеклі клята масковія та путін-*****!!!!
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Для Українців це впт чежрч втрата, для України - горе, вбито ще одного її сина. Сподіваюся, це вбивство буде покаране, як важкий злочин, що кличе про помсту неба. Вічна пам'ять полеглому за Вітчизну воїну, глибокі співчуття і шана його родині. Одужання пораненим воїнам і смерть та забуття окупантам і колоборантам.
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Царство небесне загиблому. Спвчуття рідним і близьким.
А як це могло трапитися, пане президенте? В нас не стріляють? Ви ж дали таку команду, то чому стріляють? Чому вбивають? Чому у тій сірій зоні, звідки Ви відвели військових, ходять і їздять ворожі снайпера і терористи, які маскуються під місцевих малоросів?
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Они наших воинов убивают и калечат, а клоун войска отводит.
Вечная память павшему Герою!
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16 січня День пам'яті Кіборгів: сьогодні Україна згадує захисників ДАП...
Герої не вмирають!
Вічна пам'ять та вічна слава синам та донькам полеглим за Україну та її кращу долю !
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Зе и где ваша озабоченность? Где заявления в сторону России? Почему МИД не реагирует? Ведь погибло уже больше чем 11 наших воинов.
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З дуба упал? Какая озабоченность? Какие заявления? Какая "росия"? Сволочь номерная, пшлонах запоребрик!
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Зеленский! Ты же договорился!
До каких пор, с.....а???!!!
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