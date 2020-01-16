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 Политика Украины, За рубежом
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 Выражаем глубокую обеспокоенность милитаризацией оккупированного Крыма, - делегация ЕС на форуме ОБСЕ

Европейский союз глубоко обеспокоен широкомасштабной милитаризацией Россией оккупированного Крымского полуострова.

Об этом говорится в заявлении, озвученном делегацией Евросоюза во время заседания Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности в среду в Вене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы выражаем глубокую обеспокоенность по поводу широкомасштабной милитаризации Крымского полуострова со стороны России, которая продолжает влиять на безопасность в Черноморском регионе и за его пределами", - отмечается в заявлении.

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Отмечается, что ЕС решительно осуждает акты агрессии РФ против Украины и не признает незаконную оккупацию Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Европейский союз также вновь призвал все стороны выполнить взятые на себя обязательства, так как "устойчивое политическое урегулирование конфликта на востоке Украины может быть достигнуто только путем полного выполнения Минских договоренностей".

Источник: https://censor.net.ua/n3170159
 
 
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Выражаем глубокую обеспокоенность милитаризацией оккупированного Крыма, - делегация ЕС на форуме ОБСЕ

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І тому будемо слухати росію в ПАРЄ, купувати російський газ, ОБСЄ буде мати серед своїх членів багато росіян, створювати робочі місця на росії, забувати про Карабах, Придністров'я, Абхазію...
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Что то давно так глубоко не "углублялись".
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Ребята, год назад ваши заявления еще вызывали смех. Сейчас даже на улыбку не тянут. У нас Квартал рулит.
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я тоже всем выражаю свою глубокую обеспокоенность...правда,, пока не знаю по какому поводу....но все равно выражаю..
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о! придумал...по поводу отключения спутникового тв через 4 дня....хотя чего париться, если российские каналы все равно останутся. а на абонплату я не поведусь...хотя думаю не я один.
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