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 Политика Украины
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Все про:прослушка (279) Кулеба Дмитрий (236) Ковалив Юлия (13) Гончарук_Алексей (472)

 На аудиозаписи совещания в Кабмине голос не мой, - замглавы ОП Ковалив

Заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив опровергает свое участие в якобы совещании с премьером Гончаруком, аудиозапись которого была распространена в среду вечером.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

"На пленках, которые были распространены сегодня в социальных сетях, я указана как один из участников встречи, где обсуждались экономические вопросы. Любой, знакомый со мной, скажет, что на пленках не мой голос и не мой стиль общения. А если эти переговоры действительно имели место, то я не знаю ни когда, ни где они происходили", – написала Ковалив.

Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании Кабмина, как обмануть президента Владимира Зеленского относительно экономической ситуации в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.

В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.

Источник: https://censor.net.ua/n3170154
 
 
 Топ комментарии
 
Это не моя анаша, это порохоботы подкинули На аудиозаписи совещания в Кабмине голос не мой, - замглавы ОП Ковалив - Цензор.НЕТ 9684
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Я не я ...и хата не моя.... заерзало зеленое стадо....начало размазывать в портках то чем обосралось....
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Таке вже було. Хтось із зєбілів потім сказав: ета бил наш внутрєнній флешмоб.
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Это не моя анаша, это порохоботы подкинули На аудиозаписи совещания в Кабмине голос не мой, - замглавы ОП Ковалив - Цензор.НЕТ 9684
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Взагалі більше підходить: «В началє путі».
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А вообще клево у зеилов выходит. То Зебил не туда залетел, то его на борт Медведчука подбросили На аудиозаписи совещания в Кабмине голос не мой, - замглавы ОП Ковалив - Цензор.НЕТ 8861
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Я не я ...и хата не моя.... заерзало зеленое стадо....начало размазывать в портках то чем обосралось....
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Таке вже було. Хтось із зєбілів потім сказав: ета бил наш внутрєнній флешмоб.
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Це було з відставкою Богдана. Коли він, нібито, написав заяву про звільнення.
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прочитал
«У нас все жыды записаны».
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Бо живемо зараз по Фрейду. І Кафці.
Дякуючи 73,22% - муууууу, наріту.
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Порохоботы реально работают на дестабилизацию Украины изнутри. Лишь бы мародер не сел в тюрьму, а успел все переписать на родственников
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Ага ты проверь походу Порох тебе в штаны насрал! Какие вы ЗЕбилы всётаки дебилы!
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На яких ще родичів? Він все на порохоботів перепише.
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Ты всё ещё веришь, то мародера в тюрьму посадят? Вот где пора новую религию основывать.
Никто его никуда не посадит. Он нынешней власти нужен как пугало. Не сомневаюсь, что его додержат до следующих выборов, если нынешняя власть, конечно, сможет досидеть до следующих выборов. И будет в очередной раз "выберите меня, а то придет злой и страшный Порошенко и всё у вас украдет".
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А ще ви не брехали про літак, який знищили іранці... Вам зебілам вже нема віри.
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иранци???
исламисты террористы
ислам и кацапы везде при делах в терроре
нашли общий язык
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Іслам і ісламісти - різні речі. Тому не флуди, лох.
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Это не мой мопед Я просто выложил объявление
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А веселые пленки... подтвердилось все, и то что зеля ничего не соображает(как впрочем и его министры) и очень боится Порошенко
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Информации о подлинности записи у них нет, заявили фигуранты прослушки - значить можно нам включать дурака !!! .. (да понятно что их слушали незаконно и их тупо слили) На аудиозаписи совещания в Кабмине голос не мой, - замглавы ОП Ковалив - Цензор.НЕТ 5119
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Если запись слита кем-то из участников разговора - это не прослушка. И я даже подозреваю кем это сделано. На аудиозаписи совещания в Кабмине голос не мой, - замглавы ОП Ковалив - Цензор.НЕТ 558
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Судя по звучанию голосов, микрофон был в двух-трех метрах от стола. И нет шумов от двигающегося человека, а никто не в состоянии столько времени не двигаться и не шуметь. Значит это таки прослушка. Пусть по люстрам там пошарят.
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Кто их слил знают не только Вы - это Беня и Ко....Хотя по их Зеленой неопытности они и не подозревали что их слушали почти все силовики..
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Кто-то активно пошел в наступление против премьера. Не тот ли это случайно, кто должен был министром всего до декабря? Кажется его план уже на месяц опаздывает...
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Какие петики? тут про арсенят и нацжен было бы уместней.
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а был премьер???
или недалекий надутый пэрсык???
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я сначала почти не сомневался что запись настоящая, но потом украинофобы Бажанский, Дубинский прытью побежали увольнять Гончарука....
Как будто сидели на готове....
И да..., для Рыжковой, Ковалив и особенно Марковой разговор уж слишком примитивен..
Переиграно для лучшего захода простому нариду...
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СОбакова хотят премьрером , бо говорят Гончарук не отдаёт Бене Приват. Нужен 100% свой премьер.
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или Авакяна, или Ермака думаю..
Авакян это диктатура...
Ермак быстрая капитуляция...
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Синергитично...диджитально...оупен-спейсово😂Какие там еще слова ,незнакомьіе ширнармассам,остались?
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Прагнення козиряти іншомовними термінами, там де можна обійтись українськими відповідниками, то теж саме, як одягати окуляри, щоб виглядати «умним

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происки биоматериала всех мастей.
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Ещё немножко и скоро они будут делать вид что вообще не знают кто такой ЗЕкловун и что они делают в партии Слуга Урода..
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эти ссыкуны подумали шо они могут старых дядекь уработать)))
а дядьки их схавали даже не сказа
двааа)))
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Завтра кстати весёлый день будет. Бурление зелёных говен будет грандиозное.
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Как легко манипулировать народом!
Этот вброс специально закинули Слуги Бени, что бы отвлечь все внимание от поездки Янелоха Оманского в Оман!
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Хто это такая? Хто слышал ее голос? Откуда все ети люди взялись?
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