 На аудиозаписи совещания в Кабмине голос не мой, - замглавы ОП Ковалив

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.
"На пленках, которые были распространены сегодня в социальных сетях, я указана как один из участников встречи, где обсуждались экономические вопросы. Любой, знакомый со мной, скажет, что на пленках не мой голос и не мой стиль общения. А если эти переговоры действительно имели место, то я не знаю ни когда, ни где они происходили", – написала Ковалив.
Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании Кабмина, как обмануть президента Владимира Зеленского относительно экономической ситуации в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.
В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.
«У нас все жыды записаны».
Дякуючи 73,22% - муууууу, наріту.
Никто его никуда не посадит. Он нынешней власти нужен как пугало. Не сомневаюсь, что его додержат до следующих выборов, если нынешняя власть, конечно, сможет досидеть до следующих выборов. И будет в очередной раз "выберите меня, а то придет злой и страшный Порошенко и всё у вас украдет".
исламисты террористы
ислам и кацапы везде при делах в терроре
нашли общий язык
или недалекий надутый пэрсык???
Как будто сидели на готове....
И да..., для Рыжковой, Ковалив и особенно Марковой разговор уж слишком примитивен..
Переиграно для лучшего захода простому нариду...
Авакян это диктатура...
Ермак быстрая капитуляция...
а дядьки их схавали даже не сказа
двааа)))
Этот вброс специально закинули Слуги Бени, что бы отвлечь все внимание от поездки Янелоха Оманского в Оман!