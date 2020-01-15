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 Закон предусматривает ее демонтаж, - Дробович о памятнике тачанке в Каховке

Директор Института Национальной памяти Антон Дробович заявил о том, что политика декоммунизации будет продолжаться. Это также коснется монумента "Тачанка" против сноса которого выступают местные власти.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в статье Дробовича на "Исторической правде".

В статье отмечается: "Все символы, связанные с установлением советской власти, у нас в стране - вне закона. Этому решению уже скоро 5 лет. Думаю, не стоит напоминать, что большевики миллионы людей отправили "на тот свет", очень часто без суда и следствия.

Уже не говоря о том, что именно большевики отбирали землю, грабили, загоняли людей в колхозы, развели доносы, создали ГУЛАГ, развязали и поддержали не одну войну на планете.

Можно сколько угодно спорить о художественной или концептуальной ценности того или иного произведения, но мы должны дать честный ответ - мы за права человека и ценность человеческой жизни, или мы за тоталитаризм и ценность людоедской системы?

Ответ на этот вопрос определяет судьбу всего того, что прославляет большевистскую власть.

В украинском законодательстве сказано, что пропаганда коммунистического и национал-социалистического режима является надругательством над памятью миллионов жертв этих режимов. В этом есть и логика, и справедливость, и уважение жертвам большевиков.

Что касается прекрасного украинского города Каховка и его громады: еще в далеком 2015 году местная власть должна была провести слушания и консультации с горожанами, художниками, экспертами и всеми желающими, организовать все процедуры, которые считала нужным, и принять решение о судьбе тачанки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Институт Нацпамяти требует демонтировать символ коммунизма "Легендарная тачанка" на Херсонщине

Закон предусматривает ее демонтаж. Однако, никто не мешал и не мешает придумать любой другой способ, чтобы тачанка перестала быть символом тоталитарной оккупации. Как видим, этого никто в Каховке не сделал.

И вот сейчас, граждане справедливо возмутились, что закон нарушен, а символы распространение тоталитаризма до сих пор на местах.

Украинский институт национальной памяти как орган власти, который действует в рамках закона, отреагировал на этот запрос и обратился к властям Каховки - мы напомнили, что норма закона уже не первый год игнорируется. Мы также напомнили, что тачанка подлежит демонтажу.

Кому-то нравится на этом хайповать. Для кого-то это попытка сделать политический капитал. Кто-то видит в этом новый виток войны этики с эстетикой. Но здесь главное другое - УИНП не едет с кувалдой то демонтировать.

Мы лишь напомнили властям, обществу, экспертам, вот она проблема - до сих пор на своем месте. Мы за цивилизованное решение и здоровый общественный диалог. Все будут только радоваться современном креативном ходу, неожиданной идеи или асимметричном решению.

Но мы точно не можем делать вид, что это вообще нормально - прославлять тех, кто оккупировал территорию Украины, убивал людей другого политическое предпочтения, а также не имеем морального права уважать СССР и его символы, которые конкурируют с символами Третьего рейха по мощности ассоциаций с преступлениями против человечества.

И наконец. На справедливые предложения ученых, художников и кураторов что не обязательно разрушать, а можно переозначиты или изменить памятники должен сказать лишь одно - аминь!

Давайте уже наконец переназвать. Это же на волю общины. Это их решение, их креатив, их туристы, в конце концов. Но если оно 5 лет стоит не переназванное, а не перенесено в музей пропаганды, даже не обозначено пояснительным баннером о том, кто такие эти революционеры, а просто прославляет большевиков, то что делать?

Хоть бери и организуй метод-семинар о "креативной декоммунизации". Хотелось бы больше свободы, изобретательности и инициативности, чтобы вообще не приходилось писать больше писем о демонтаже.

 Закон предусматривает ее демонтаж, - Дробович о памятнике тачанке в Каховке 01
Закон предусматривает ее демонтаж, - Дробович о памятнике тачанке в Каховке 02

Источник: https://censor.net.ua/n3170152
 
   
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Напишите , что Это Тачанка Батько Махно , а он не комунист.
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Та они Махно больше боятся чем Ленина,Троцкого,Дзержинского вместе взятых.
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Мне одному кажется что в рамках такой "декомунизации" в сортирах, а не в головах - разных прихильныков "старого порядка, жесткой руки и сильного вождя" стало не меньше, а больше?
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Давно пора! Мы переживали, но хорошая как оказалась произошла замена Вятровича, на Дробовича.
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прикольный памятник...жаль если кипение говна в некоторых головах его снесет....
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Нужно и пирамиды в Египте снести. Нехрен пропагандировать людоедскую систему фараонов.
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Памятники гитлеру и его эсесовцам тоже несли художественную ценность. По твоему их нада оставить было?
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Не, снести всё к чертям, не дожидаясь перитонита! (с)
Единственное меня гложет - "Институт национальной памяти" надо как-то переименовать. Серьёзно говорю. А потом уж пускай сносят всё к едрене-фене, чтоб и не пахло коммуняками.
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Ты лети с дороги, птица,
Зверь, с дороги уходи!
Видишь, облако клубится,
Кони мчатся впереди!
И с налета, с поворота,
По цепи врагов густой
Застрочит из пулемета
Пулеметчик молодой.

Эх, тачанка-ростовчанка,
Наша гордость и краса,
Конармейская тачанка,
Все четыре колеса!

Эх, за Волгой и за Доном
Мчался степью золотой
Загорелый, запыленный
Пулеметчик молодой.
И неслась неудержимо
С гривой рыжего коня
Грива ветра, грива дыма,
Грива бури и огня.

Эх, тачанка-киевлянка,
Наша гордость и краса,
Комсомольская тачанка,
Все четыре колеса!

По земле грохочут танки,
Самолеты петли вьют,
О буденовской тачанке
В небе летчики поют.
И врагу поныне снится
Дождь свинцовый и густой,
Боевая колесница,
Пулеметчик молодой.

Эх, тачанка-полтавчанка,
Наша гордость и краса,
Пулеметная тачанка,
Все четыре колеса!
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надеюсь этого молодого пулеметчика пристрелил какой нибудь украинский казак с Холодного Яра... Закон предусматривает ее демонтаж, - Дробович о памятнике тачанке в Каховке - Цензор.НЕТ 9871
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Швидше, хтось із вояків армії Михайла Омеляновича-Павленка, які разом з поляками добряче врізали тим тачанкам пєрвой конной армії в битві на Віслі 1920 року...
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БУРЛЕНИЕ ЖИДКОГО СОЕВОГО ДЕРЬМА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Так, для довідки, тачанка - винахід Махна, совєти її скомуніздили (як і купу всього іншого за 70 років), але ці будьоновці так і не навчилися майстерно використовувати тачанки, як це Махно робив.
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Прибрати звідти камсамольців в будьонівках і посадовити туди махновців, і нічого зносити не потрібно. Всі діла.
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Це як у нас в Києві пропонують не зносити пам'ятник Щорса, бо його скульптор ліпив з молодого Кравчука. Кравчук старенький вже, йому недовго лишилося, а потім можна збити бороду зі Щорса і буде монумент президентові)))
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Ух, как пуканы порвало у ваты и сочувствующих, любо-дорого смотреть.
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мордор завтра вскипит, и все уйдет в свисток!! Мо"продать им на фиг ету статуетку?
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Постройте, хоть что нибудь взамен совку, просто уже достали своими разрушениями. Я по району не могу пройти с внучкой на коляске, сплошная декоммунизацию асфальта, последние 30 лет его никто не перекладывал и не обновлял. Зато по количеству крутейших авто ни одна Европа не попадает.
Налоги эта сволота вообще платит или голодрань должна платить?
Так может и "Великий Октябрь" повторится, доиграетесь.
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А по моему - тачанка - символ свободолюбия Батьки Махно.

шо занадто - то не здраво...
*********...
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А свастика - добрий індійський символ... Але ж нацисти вкрали свастику, а совєти вкрали тачанку!
Хоча да, можна було якось переліпити комуняк в будьоновках на махновців.
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Короче - "родину мать" и "памятник ватутину" в Киеве демонтировать не будут - а вот *** тачанка пздц как мешает воспитанию нового поколения украинцев !!! Закон передбачає її демонтаж, - Дробович про пам'ятник тачанці в Каховці - Цензор.НЕТ 7627 идиоты ***
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