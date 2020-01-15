 Обвиняемый в смерти 10 украинских воинов Бутрименко, освобожденный в рамках обмена удерживаемыми лицами, не явился в суд, - адвокат Яркина

Об этом корреспонденту Укринформа рассказала адвокат потерпевших Елена Яркина после заседания Ореховского районного суда, информирует Цензор.НЕТ.

"Адвокат Бутрименко заявил, что его подзащитный находится на лечении в муниципальной больнице Шахтерска и подал ходатайство о переносе судебного заседания. В больницу Бутрименко, по словам адвоката, поступил в субботу, 11 января", - говорит Яркина.

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По ее словам, в реестре лечебных учреждений Шахтерская муниципальная больница не значится. Адвокат обратилась в суд с ходатайством проверить достоверность документа, а также уведомить Бутрименко о дате следующего заседания через официальный сайт суда.

"Почтой в Шахтерский район письмо доставить нельзя", - уточнила Елена Яркина.

Напомним, 23 июля 2014 года в районе села Дмитровка российский зенитно-ракетный комплекс сбил два украинских штурмовика Су-25. Была информация, что пилотам удалось катапультироваться: первого пилота, который получил травму ноги, спрятала у себя в доме местная жительница одного из сел, второй летчик прятался в лесопосадке.

29 июля 2014 две группы Тараса Карпы и Кирилла Андреенко под общим руководством подполковника Лысенко отправились на поиски пилота сбитого Су-25 Юрия Шевцова. Находясь возле села Степановка, Донецкой области, на временно неподконтрольной территории, украинские воины вступили в бой с врагом, который имел численное преимущество, а также - в вооружении и технике.

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Вследствие боя погибли десять спецназовцев: подполковник Сергей Лысенко, капитан Кирилл Андреенко, сержант Анатолий Бузуляк, старшина Андрей Шершень, старший солдат Ярослав Шимчик, старшина Алексей Глобенко, старший солдат Лев Панков, старший солдат Сергей Гришин, старший солдат Роман Рыкалов, капитан Тарас Карпа.

Пятеро спецназовцев попали в плен наемников РФ.

По данным следствия, местный фермер Николай Бутрименко, на ферме которого украинские воины остановились на ночевку, передал террористам "ДНР" информацию о расположении украинских военных.

3-й Отдельный полк специального назначения записал воспоминания выживших в том бою воинов.

16 мая 2019 года суд вынес приговор Бутрименко и оправдал по ч. 3 ст. 258 (террористический акт), осудив по ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма). Он получил 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. На данное решение суда первой инстанции была подана апелляция.

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26 декабря 2019 года Ореховский районный суд принял решение об изменении меры пресечения обвиняемого Николая Бутрименко с содержания под стражей на личное обязательство. Ходатайство было обосновано тем, что достигнута договоренность о включении Бутрименко в список на обмен. Бутрименко был отправлен на территорию ОРДЛО.