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 Обвиняемый в смерти 10 украинских воинов Бутрименко, освобожденный в рамках обмена удерживаемыми лицами, не явился в суд, - адвокат Яркина

Фермер Николай Бутрименко, которого обвиняют в гибели 10 украинских военных и который в результате обмена удерживаемыми лицами был отправлен на неконтролируемую правительством территорию Донецкой области, 15 января не явился на заседание суда якобы из-за того, что находится на лечении.

Об этом корреспонденту Укринформа рассказала адвокат потерпевших Елена Яркина после заседания Ореховского районного суда, информирует Цензор.НЕТ.

"Адвокат Бутрименко заявил, что его подзащитный находится на лечении в муниципальной больнице Шахтерска и подал ходатайство о переносе судебного заседания. В больницу Бутрименко, по словам адвоката, поступил в субботу, 11 января", - говорит Яркина.

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По ее словам, в реестре лечебных учреждений Шахтерская муниципальная больница не значится. Адвокат обратилась в суд с ходатайством проверить достоверность документа, а также уведомить Бутрименко о дате следующего заседания через официальный сайт суда.

"Почтой в Шахтерский район письмо доставить нельзя", - уточнила Елена Яркина.

Напомним, 23 июля 2014 года в районе села Дмитровка российский зенитно-ракетный комплекс сбил два украинских штурмовика Су-25. Была информация, что пилотам удалось катапультироваться: первого пилота, который получил травму ноги, спрятала у себя в доме местная жительница одного из сел, второй летчик прятался в лесопосадке.

29 июля 2014 две группы Тараса Карпы и Кирилла Андреенко под общим руководством подполковника Лысенко отправились на поиски пилота сбитого Су-25 Юрия Шевцова. Находясь возле села Степановка, Донецкой области, на временно неподконтрольной территории, украинские воины вступили в бой с врагом, который имел численное преимущество, а также - в вооружении и технике.

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Вследствие боя погибли десять спецназовцев: подполковник Сергей Лысенко, капитан Кирилл Андреенко, сержант Анатолий Бузуляк, старшина Андрей Шершень, старший солдат Ярослав Шимчик, старшина Алексей Глобенко, старший солдат Лев Панков, старший солдат Сергей Гришин, старший солдат Роман Рыкалов, капитан Тарас Карпа.

Пятеро спецназовцев попали в плен наемников РФ.

По данным следствия, местный фермер Николай Бутрименко, на ферме которого украинские воины остановились на ночевку, передал террористам "ДНР" информацию о расположении украинских военных.

3-й Отдельный полк специального назначения записал воспоминания выживших в том бою воинов.

16 мая 2019 года суд вынес приговор Бутрименко и оправдал по ч. 3 ст. 258 (террористический акт), осудив по ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма). Он получил 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. На данное решение суда первой инстанции была подана апелляция.

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26 декабря 2019 года Ореховский районный суд принял решение об изменении меры пресечения обвиняемого Николая Бутрименко с содержания под стражей на личное обязательство. Ходатайство было обосновано тем, что достигнута договоренность о включении Бутрименко в список на обмен. Бутрименко был отправлен на территорию ОРДЛО.

Источник: https://censor.net.ua/n3170151
 
 
 Топ комментарии
 
Шоу клоунов дегенератов, уже не знаешь где смеяться, глядя на все это...
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Серьезно? Как же он мог? Ведь вроде порядочный человек, судя по рекомендациям Зеленского и прокуроров с судьями.
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Гнилозубый чорноротый люмпен-предатель, совковое отродье...
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Шоу клоунов дегенератов, уже не знаешь где смеяться, глядя на все это...
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Серьезно??? Вот лошара... поди, далеко уж за 42 ему, а всё лошара
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Да, что вы говорите? И что теперь будет? Будете вызывать судью, который под свою ответственность отпустил этого убийцу?
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его же президент янелох обменял или то был другой.
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Тепер шукайте вітра в полі, довбодятли.
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Серьезно? Как же он мог? Ведь вроде порядочный человек, судя по рекомендациям Зеленского и прокуроров с судьями.
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Я думаю пару выстрелов из гранатомета в дом етой твари где живет его змеиное кубло, решит вопрос справедливого суда. За 10 людей должны сдохнуть 10 человек близких к етому выродку. Зуб за Зуб, Око за Око, гласит Старый Завет.
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Ну во первых с учётом войны надо было сразу стрельнуть при задержании, с понтом при попытке к бегству. Но! Но раз так, то тогда надо было включить тему тюремную, зоновскую. Не прошло. А что теперь? А теперь оперетку ламать! Уже пять судят вызывают в Полтаву одного двухколёсного с Харькова---а воз и ныне там! А этот конечно ржёт---пока тихо. Скоро осмелеет.
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Стрелять? А Вьі помните, те кровавьіе бои за Украину, лета 2014 ? И как ватньіе манкуртьі прямо вьілі всего лишь от одного фото, где военньі репортер, сделал фото детской колясочки, а позаді взрьів?
«Посссстановочноеее фото !!!!», в соплях и гамне орали все медиашлюхи.
А Вьі удивляетесь, почему етого упьіря тогда не тронули.
А недавний случай, когда вьізьівают на допрос офіцера ВСУ по поводу умершего от ран русского спецназовца?
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Это. Бинго!. Блд. Ясен зелёный пень 😬😬😬
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Ну а какже. В странє разниє гєроі. У одніх, Ігорь Брановіцкій, у другіх, Бугрімєнко.
Какая разніцца.
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Та не може такого бути. А в Зеленського запитували, може він що знає..
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Та не може такого бути. А в Зеленського запитували, може він що знає..
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