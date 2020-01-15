 Ухайдокали соросята экономику, - продолжение аудиозаписи якобы Гончарука. ВИДЕО

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Youtube.

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"Надо подумать, как мы это режиссируем. Давайте ответим на вопрос, как мы с этим справляемся. Вот, ответа на вопрос, как мы с этим справляемся, сейчас нету. В этом вся проблема. Если посмотреть на нашу Раду, то там сейчас сеют такие мысли (у нас в четвертом квартале просядет экономический рост): "ухайдокали экономику" реформаторы эти, соросята. При хозяйственниках было 4,6, пришли соросята и экономика растет 2 и вниз. И ты ничего никому не докажешь. И вот это все в совокупности создает у президента ощущение, что ситуация неконтролируемая, что мы не понимаем, у нас нет планов. А у вас его реально нет", - замечает говорящий.

В ответ голосом, похожим на замглавы НБУ Екатерину Рожкову, звучит предложение искать решение. Она отмечает, что в глобальном измерении все хорошо.

"Мы не можем нарисовать экономическую политику. У нас есть министры целевые для этого. Наша задача была сделать макроэкономическую стабильность. Она уже есть. Вот эти вещи показать. Тогда, наверно, можно сказать: "Мы идем по приблизительно такому пути", - отмечает она.

Ее периодически перебивает голос, похожий на министра финансов Оксану Маркарову, утверждающий, что нужно добавить в слайды пункты "политики": "мы хотим концессии, инвестиции". В один из таких случаев якобы Рожкова говорит: "Надо уже конкретики, Оксан".

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В беседу вступает якобы министр финансов Тимофей Милованов. Он просит объяснить, почему курс укрепился, а платежный баланс нет. Ему отвечает якобы замглавы НБУ Дмитрий Сологуб. По его словам, платежный баланс изменился, и речь, скорее всего идет о торговом. Снова вступает якобы Рожкова. По ее словам, на изменение торгового баланса вслед за изменением курса нужно время.

"Есть цикл производства. Он начинается при одном курсе, заканчивается при другом и опять по новой. Для того, чтобы что-то поменять, надо как минимум, чтобы он закончился", - говорит она и тут же предлагает взять "условно похожую страну".

Тут вступает в разговор женщина, подписанная в ролике как замглавы Офиса президента Юлия Ковалив. "Даже план, который заместители подавали в министерствах к Программе действий правительства, там в основном написано "налоговые льготы", "налоговые льготы", - отметила она, указав, что внедрение этого не одобрит МВФ, а бюджет "вообще разорвется".

Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании Кабмина, как обмануть президента Владимира Зеленского относительно экономической ситуации в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.

В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.