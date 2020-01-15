 Ухайдокали соросята экономику, - продолжение аудиозаписи якобы Гончарука. ВИДЕО

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Youtube.
"Надо подумать, как мы это режиссируем. Давайте ответим на вопрос, как мы с этим справляемся. Вот, ответа на вопрос, как мы с этим справляемся, сейчас нету. В этом вся проблема. Если посмотреть на нашу Раду, то там сейчас сеют такие мысли (у нас в четвертом квартале просядет экономический рост): "ухайдокали экономику" реформаторы эти, соросята. При хозяйственниках было 4,6, пришли соросята и экономика растет 2 и вниз. И ты ничего никому не докажешь. И вот это все в совокупности создает у президента ощущение, что ситуация неконтролируемая, что мы не понимаем, у нас нет планов. А у вас его реально нет", - замечает говорящий.
В ответ голосом, похожим на замглавы НБУ Екатерину Рожкову, звучит предложение искать решение. Она отмечает, что в глобальном измерении все хорошо.
"Мы не можем нарисовать экономическую политику. У нас есть министры целевые для этого. Наша задача была сделать макроэкономическую стабильность. Она уже есть. Вот эти вещи показать. Тогда, наверно, можно сказать: "Мы идем по приблизительно такому пути", - отмечает она.
Ее периодически перебивает голос, похожий на министра финансов Оксану Маркарову, утверждающий, что нужно добавить в слайды пункты "политики": "мы хотим концессии, инвестиции". В один из таких случаев якобы Рожкова говорит: "Надо уже конкретики, Оксан".
В беседу вступает якобы министр финансов Тимофей Милованов. Он просит объяснить, почему курс укрепился, а платежный баланс нет. Ему отвечает якобы замглавы НБУ Дмитрий Сологуб. По его словам, платежный баланс изменился, и речь, скорее всего идет о торговом. Снова вступает якобы Рожкова. По ее словам, на изменение торгового баланса вслед за изменением курса нужно время.
"Есть цикл производства. Он начинается при одном курсе, заканчивается при другом и опять по новой. Для того, чтобы что-то поменять, надо как минимум, чтобы он закончился", - говорит она и тут же предлагает взять "условно похожую страну".
Тут вступает в разговор женщина, подписанная в ролике как замглавы Офиса президента Юлия Ковалив. "Даже план, который заместители подавали в министерствах к Программе действий правительства, там в основном написано "налоговые льготы", "налоговые льготы", - отметила она, указав, что внедрение этого не одобрит МВФ, а бюджет "вообще разорвется".
Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании Кабмина, как обмануть президента Владимира Зеленского относительно экономической ситуации в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.
В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.
Сейчас всех, кого желаете, посадите, и инвестиции в страну потекут рекой.
Батько, Олексій Іванович народився у селі Саф'яни Ізмаїльського жудеця Королівства Румунія в родині румунського громадянина Івана Євдокимовича Порошенка. Закінчив 7-річну школу в Саф'янах і середню школу в Ізмаїлі, вступив до Львівського сільськогосподарського інституту. У період навчання одружився 1956 з Євгенією Сергіївною Григорчук (у шлюбі - Порошенко) (1937-2004).До речі, у євреїв національність визначають по матері. Виходить Порошенко навіть двічи не єврей!
Сейчас Гончаруку дадут пенделя, спишут на него все грехи и поставят премьером Авакова.
Правда, ровным счетом ничего не изменится (для лохтората, конечно, не для Авакова), но это ерунда.
"лишь бы не Порошенко"(С)
Источник: https://censor.net.ua/v3170150"
"Хотеть не вредно", - так в народе говорят.
"Съесть то он съест, да кто ж ему дасть".
"И вот это все в совокупности создает у президента ощущение, что ситуация неконтролируемая, что мы не понимаем, у нас нет планов. А у вас его реально нет"
Источник: https://censor.net.ua/v3170150
Простите, вы с глузду съехали? Вы же пришли по выбору народному, который голосовал "ПРОТИВ", а не "ЗА". Какие же вам еще теперь планы? План был один - "лишь бы не Порошенко", и это всё, ВСЁ. Что же вам еще то? Ломать - не строить. Впрочем, "бубочка" всегда может поесть перед лохторатом шаурму или сыграть на рояле.
Ложитесь под рептилоидов плотно, ЗЕбобики.
Мышебратья сейчас улеглись, а вы что, хуже?
Сейчас вас начнут "доить", как и мышебратьев.
Разве же вы, ЗЕбобики, с мышебратьями не один "нароТ"?
Мышебратьям пенсионный возраст подняли, а вы что, лохи какие?
Вот с поднятия пенсионного возраста и начнется для вас, ЗЕбобики, "прорыв" в экономике.
Впрочем, вы всегда можете утешиться, прослушав креативную игру "бубочки" на рояле.
Хоть бы по телику показали их ЗЕБОБИКАМ. Какие они - эти загадочные 4 000, которые убедили голосовать за клоуна
За обещание "конфетки".
_______________
Щоб було зрозуміло - українці обрали собі "новиє ліца", які вміють рахувати тільки гроші собі в кишеню. Як Порошенко не крав, як не мародерив, але за нього ми хоч іноді вилазили з дупи, коли він відпочивав десь на Мальдівах і тимчасово не крав. Сьогодні зелені крадуть без вихідних, навіть шанс колись вилізти з халепи - примарний.
Ну що, абинеюльки? Наексперементувались? Набирайте у легені повітря, вибори ще не скоро
Вот квинтэссенция нынешней власти. Только вдумайтесь: министр финансов просит объяснить ему ситуацию с финансами.
Занавес.
Зєлю геть. Дострокові.
так вам и надо )))