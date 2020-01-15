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 Ухайдокали соросята экономику, - продолжение аудиозаписи якобы Гончарука. ВИДЕО

В продолжении разговора на якобы одном из заседаний Кабмина премьер-министр Алексей Гончарук просит помочь срежиссировать его разговор с президентом относительно экономической политики.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Youtube.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Заехали с коллегами к гниде (зачеркнуто) Гончаруку. Он должен написать заявление", - "слуга народа" Дубинский

"Надо подумать, как мы это режиссируем. Давайте ответим на вопрос, как мы с этим справляемся. Вот, ответа на вопрос, как мы с этим справляемся, сейчас нету. В этом вся проблема. Если посмотреть на нашу Раду, то там сейчас сеют такие мысли (у нас в четвертом квартале просядет экономический рост): "ухайдокали экономику" реформаторы эти, соросята. При хозяйственниках было 4,6, пришли соросята и экономика растет 2 и вниз. И ты ничего никому не докажешь. И вот это все в совокупности создает у президента ощущение, что ситуация неконтролируемая, что мы не понимаем, у нас нет планов. А у вас его реально нет", - замечает говорящий.

В ответ голосом, похожим на замглавы НБУ Екатерину Рожкову, звучит предложение искать решение. Она отмечает, что в глобальном измерении все хорошо.

"Мы не можем нарисовать экономическую политику. У нас есть министры целевые для этого. Наша задача была сделать макроэкономическую стабильность. Она уже есть. Вот эти вещи показать. Тогда, наверно, можно сказать: "Мы идем по приблизительно такому пути", - отмечает она.

Ее периодически перебивает голос, похожий на министра финансов Оксану Маркарову, утверждающий, что нужно добавить в слайды пункты "политики": "мы хотим концессии, инвестиции". В один из таких случаев якобы Рожкова говорит: "Надо уже конкретики, Оксан".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Депутаты "Слуги народа" обсуждают, "дать ли п#зды" премьеру Гончаруку, - нардеп Бужанский. ФОТО

В беседу вступает якобы министр финансов Тимофей Милованов. Он просит объяснить, почему курс укрепился, а платежный баланс нет. Ему отвечает якобы замглавы НБУ Дмитрий Сологуб. По его словам, платежный баланс изменился, и речь, скорее всего идет о торговом. Снова вступает якобы Рожкова. По ее словам, на изменение торгового баланса вслед за изменением курса нужно время.

"Есть цикл производства. Он начинается при одном курсе, заканчивается при другом и опять по новой. Для того, чтобы что-то поменять, надо как минимум, чтобы он закончился", - говорит она и тут же предлагает взять "условно похожую страну".

Тут вступает в разговор женщина, подписанная в ролике как замглавы Офиса президента Юлия Ковалив. "Даже план, который заместители подавали в министерствах к Программе действий правительства, там в основном написано "налоговые льготы", "налоговые льготы", - отметила она, указав, что внедрение этого не одобрит МВФ, а бюджет "вообще разорвется".

Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании Кабмина, как обмануть президента Владимира Зеленского относительно экономической ситуации в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.

В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.

Источник: https://censor.net.ua/n3170150
 
 
 Топ комментарии
 
Вдумайтесь в степень звездеца в стране. Кабинет министров собрался на заседание что бы придумать брехливую отмазку для неЛоха Оманского!! При том ни сам премьер, ни тем более неЛох толком не понимают о чём идёт речь. А пара сепаров ЗЕбилов Дубинский и Бужанский едут бить премьер министра и заставлять его писать заяву на отставку!! А теперь прикиньте боеспособность государства с таким откровенным сбродом у власти.
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Агонь пошел. В зеленое болото кинули взрывпакет Ухайдокали соросята экономику, - продолжение аудиозаписи якобы Гончарука - Цензор.НЕТ 885
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А вы, друзья, как не садитесь, в экономисты не годитесь.
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А Нефедов при Порошенко был министром ЧЕГО?
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Когда говорят я люблю Украину но живу в Канаде...
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Прикинь. Я ж не винна, що в Україні живе більшість тих, хто її не любить.
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Когда говорят я люблю Украину но живу в Канаде... то це краще ніж жити в московії. В Канаді багато українців і ******* Україну, а в московії українці чомусь стають малоросами і ворогами України.
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Порошенко наверное крал и по крупному. Как объяснить, что у 73% украли мозги?
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В каждой стране есть дураки, но чтобы дураки имели свою страну-это впервые.
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Ну то что даже Беня понял каких дебилов он привел к власти и как эти дебилы могут ввести страну в полный хаос , в котором все его активы не будут стоить и пары копеек , это уже радует , правда есть еще 30% полных зебилов , которые верят в своего честного Вовочку , но то клинический случай , там психиатры нужны , такие же как белое братство лечили . Теперь меня больше интересует другой вопрос : Кто будет вытягивать Украину из этой жопы , Кролик или Авак? Я понимаю , что по сравнению с этими имбицилами лучше кто угодно , но Авак слишком одиозная личность , а про бока Кролика уже все забывать начали , так что интрига присутствует.
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А хто такий путін? То тут мабуть не знають, в нас знають про поганого "баригу", а того не знають, їм не розповідали, а мозок, як у тої курки, самі подумати не в змозі. Їм путін і Беня скажуть, що какашки, то мед і вони будуть його їсти, навіть не понюхають.
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Там кроме коммисара из Баку и кролика, есть ещё тюби-тюби-тюгипка на подходе, он вроде уже даже сидит в "ситуационной" комнате в жОПе, Осла Оманского
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Соєвого цинічного баригу на нари з конфіскацією, Гончарука на підвищення, зебілоїдів в Ростов, бєню в боїнг і в Іран.
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Золотые слова.
Сейчас всех, кого желаете, посадите, и инвестиции в страну потекут рекой.
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Стало очевидно, что эти долоёпы Вальцмана не посадят, похоже они с дури не слазят. Водитель Порося разбирается в экономике лучше.
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Рід Порошенків документально фіксується в Саф'янах Ізмаїльського повіту Бесарабської губернії вже в переписі 1835 року, де Порошенки записані міщанами малоросійської громади[1].
Батько, Олексій Іванович народився у селі Саф'яни Ізмаїльського жудеця Королівства Румунія в родині румунського громадянина Івана Євдокимовича Порошенка. Закінчив 7-річну школу в Саф'янах і середню школу в Ізмаїлі, вступив до Львівського сільськогосподарського інституту. У період навчання одружився 1956 з Євгенією Сергіївною Григорчук (у шлюбі - Порошенко) (1937-2004).До речі, у євреїв національність визначають по матері. Виходить Порошенко навіть двічи не єврей!
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Для Андрій Жагун. А що Ви їм розповідаєте? Вони цього не зрозуміютиь, вони не можуть провести аналіз інформації. Їм треба казати по простому, матом і одним словом, щоб не заплутались і не заболіла голова. Виходить, що Порошенко "Вальцман", - єврей, а Зеленський - русский? Чи як це розуміти? А з Вашої інформації я зрозумів, що прадіди 5 президента були грамотні, а ті що їх критикують прибирали у них на фермі у їхнії свиней.
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Чует мое сердце что мы на пороге грандиозного шухера
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Да не.
Сейчас Гончаруку дадут пенделя, спишут на него все грехи и поставят премьером Авакова.
Правда, ровным счетом ничего не изменится (для лохтората, конечно, не для Авакова), но это ерунда.
"лишь бы не Порошенко"(С)
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На предварительном заседании кредитного комитета МВФ Украину не включили в перечень планируемых стран на выдачу кредита. Вопрос об Украине даже не обсуждался
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"Ее периодически перебивает голос, похожий на министра финансов Оксану Маркарову, утверждающий, что нужно добавить в слайды пункты "политики": "мы хотим концессии, инвестиции". "
Источник: https://censor.net.ua/v3170150"

"Хотеть не вредно", - так в народе говорят.
"Съесть то он съест, да кто ж ему дасть". Ухайдокали соросята економіку, - продовження аудіозапису нібито Гончарука - Цензор.НЕТ 1076

"И вот это все в совокупности создает у президента ощущение, что ситуация неконтролируемая, что мы не понимаем, у нас нет планов. А у вас его реально нет"
Источник: https://censor.net.ua/v3170150

Простите, вы с глузду съехали? Вы же пришли по выбору народному, который голосовал "ПРОТИВ", а не "ЗА". Какие же вам еще теперь планы? План был один - "лишь бы не Порошенко", и это всё, ВСЁ. Что же вам еще то? Ломать - не строить. Впрочем, "бубочка" всегда может поесть перед лохторатом шаурму или сыграть на рояле.
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Самое забавное - это смотреть за Кварталом, которые пришли к власти под лозунгами: "всех посадить, все конфисковать", "Порошенко - на нары", а теперь не знают, где им денег взять. А ведь еще придется платить проценты по мусорным облигациям.

Ложитесь под рептилоидов плотно, ЗЕбобики.
Мышебратья сейчас улеглись, а вы что, хуже?
Сейчас вас начнут "доить", как и мышебратьев.
Разве же вы, ЗЕбобики, с мышебратьями не один "нароТ"?
Мышебратьям пенсионный возраст подняли, а вы что, лохи какие?
Вот с поднятия пенсионного возраста и начнется для вас, ЗЕбобики, "прорыв" в экономике.
Впрочем, вы всегда можете утешиться, прослушав креативную игру "бубочки" на рояле. Ухайдокали соросята економіку, - продовження аудіозапису нібито Гончарука - Цензор.НЕТ 2738
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И 4 000 долларов махнут на прощенье крылом 😀😀😀
Хоть бы по телику показали их ЗЕБОБИКАМ. Какие они - эти загадочные 4 000, которые убедили голосовать за клоуна
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Задешево продались ЗЕбобики одному "нароТу".
За обещание "конфетки".
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Вань, не заздри! Тут всі розуміють що в тебе важке матеріальне становище, ти занятий доглядом за пристарілою Зубожілою Каторжанкою якій без кінця доводится витрачатися на памперси. Але Вань, Пєця, не такий страшний як його малюють, ти попроси, і він точно пожертвує тобі шоколЯдку "Рошен" аби тебе втішить. Ухайдокали соросята економіку, - продовження аудіозапису нібито Гончарука - Цензор.НЕТ 7800
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На завищенні курсу гривні ці шахраї нагріли близько 300млн. дол. Це вони вкрали у аграріїв-експортерів, бо селяни, попри врожай, недоотримали їх на рості гривні. Уряд взяв позику у 2млрд. дол.(ОВДП) під 17% річних! Яка економіка це витримає??? Плюс повний провал на митниці Нєфьодова. Стукали в груди, що на митниці гуляє три річних бюджета і вони їх візьмуть, а насправді 40млрд. гр. діра за чотири місяці. А бюджет провалений на цілих 100 млрд, а не на 70млрд., бо Маркарова зробила секвестрор у Грудні. Ніякий же інвестор в цей "трамвай" не сяде, бо він їде не по рельсам навіть!
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Щоб було зрозуміло - українці обрали собі "новиє ліца", які вміють рахувати тільки гроші собі в кишеню. Як Порошенко не крав, як не мародерив, але за нього ми хоч іноді вилазили з дупи, коли він відпочивав десь на Мальдівах і тимчасово не крав. Сьогодні зелені крадуть без вихідних, навіть шанс колись вилізти з халепи - примарний.
Ну що, абинеюльки? Наексперементувались? Набирайте у легені повітря, вибори ще не скоро
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Між Пєцею і Зєлєю різниці нема. Хіба, що Зєля - шахрай дебільніший. Хто Пєцє робив аудит? А ніхто не робив. Бо між Пєцею і Зєлєю є домовленість. Жоден порохобот(і пан Анатолій теж) не сказав жодного слова про "Зєлю геть. Дострокові". Бо команди ботам ніхто не давав. Бо Пєцін рейтинг - 2%
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ну як ніхто не робив аудит, то звідки такі цифри, що він щось вкрав? Коли і де проходили суди, номери справ, який вердикт? Про вкрав бо пєця це все бла-бла на рівні дитсадку
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"...Люся я выключатель выключил, а лампочка зажглась?..."
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"В беседу вступает якобы министр финансов Тимофей Милованов. Он просит объяснить, почему курс укрепился, а платежный баланс нет."
Вот квинтэссенция нынешней власти. Только вдумайтесь: министр финансов просит объяснить ему ситуацию с финансами.
Занавес.
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это какая-то спланированная акция. с пару месяцев назад по всем форумам, даже на освіта.уа, тролли делали комментьі со словами "сорос, соросята, соросовские подстилки ..." Потом они закончили с такмим комментами. они готовили биомассу. вот продолжение.
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говновброс им. каломойши который с удовольствием подхватили зрадуны-дякулы. Ухайдокали соросята економіку, - продовження аудіозапису нібито Гончарука - Цензор.НЕТ 9172
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Це ще пока квіточки. Є залишки "баригів", особливо вони вам газу напхали у сховича, відсудили 3 млрд доларів, які ви отримали, залишили золото-валютні резерви і до 30 млрд.профіциту грошенят у бюджеті.... А скоро буде літо, не весна, тому що весною всі будуть садити городи. Ви ж сказали, що щудете садити і не збрехали, бо садити всі будуть городи і грядки. То вже кожний подумав, що будуть садити людей, того, кого він бажав у своїй дурній башці. А прийдеться віддавати грошенята у валюті за високими відсотками, позичені під державні цінні папери (під вісімнадцять %). Уже з червня доведеться позичене повертати - от тоді і все побачимо. Особливо курс валюти. Але наймудріший поспішає, щоб продати Вашу землю і віддавати з цих коштів займи і наповнити на рік казну. А що далі?
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Пока в этой стране не закончатся дятлы, которые бездоказательно (без решения суда) хором твердят "Порошенко украл", до тех пор у этой страны будут проблемы...
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Так ніхто ж аудит Порошенку не робив. Але Зєля обіцяв. Чому? А тому, що Пєця і Зєля - одна і та шобла російських шпигунів.
Зєлю геть. Дострокові.
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Теперь лозунгами не отделаешся-иди сам убирай свое гуано
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Ну так. Порохоботам поки не заплатять, вони фігом об грушу не вдарять. Народ служивий....
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Да Ваня Сулейманов. Ніхто аудіт не робив, а ти вже вирішив, що він в тебе вкраз мізки і косу у твоєї пані.
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а мне даже нравится, что 73% идиотов получилои ту власть что заслужили.... ))))
так вам и надо )))
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как я рад что не голосовал за этого клоуна,и за этих ставленников сороса.
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Порошенко, з подачі московії і Мосійчучки на говноговноканалі, почали "вбивати" на п*ятому році його президенства, коли Беню відірвали від корита Укрнафти і банка, з якого він тирив людські гроші. Він для них ворог № 1 і вони його "мочили". А цього молодого, не лоха, новесеньке обличчя, і нічуть не обтягнутого обов*язками перед олігархом Бенею,і зятем одного дідулі, ніразу не призначавшого кумів (бо у євреїв їх немає), і нікого із знайомих, особливо із москловістськими паспортами...... почали "мочити" через 8 місяців не по ініціативі путіна і Бені, а по неграмотності в керуваня державою.
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Капець, Азіров на фоне цього молодого генія просто кладезь мудрості і світоч української мови....
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Ничего особо криминального здесь нет, в отличие от провокационного текста на цензоре ("Алексей Гончарук советуется на заседании Кабмина, как обмануть президента Владимира Зеленского относительно экономической ситуации в Украине."). Разговор шёл о том, как правильно объяснить Зеленскому о сложившейся ситуации в экономике, где все не так уж и плохо, а не пытаться лапши ему навешать. Зеленский не премьер, а президент, его основная работа - в политике, где у него своих дел по горло. Один человек не может всё охватить.
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