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Все про:Госпогранслужба (3593) охота (120) Чернобыль (360) Зона отчуждения (121)

 В Чернобыльской зоне пограничники задержали 4 нелегальных охотников. ФОТО

14 января пограничники отдела "Иванкив" Житомирского отряда совместно с сотрудниками Нацполиции в зоне отчуждения ЧАЭС задержали любителей незаконной охоты.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

В Чернобыльской зоне пограничники задержали 4 нелегальных охотников 01

Четверо граждан Украины автомобилем вне установленных пунктов контроля пересекли тыловую границу зоны обязательного отселения. Каждый из них имел при себе охотничье оружие и соответствующий боекомплект. На одно из ружей отсутствовали документы.

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В Чернобыльской зоне пограничники задержали 4 нелегальных охотников 02

На правонарушителей составлены административные протоколы по ст. 46-1 КУоАП "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиационному загрязнению". Оружие и боеприпасы изъяты сотрудниками Национальной полиции.

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Источник: https://censor.net.ua/n3170149
 
 
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Это явно путинские диверсанты, поэтому не смотрим на скандал во власти, а боимся путина дальше.
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Был перед Новым Годом в Чехии, сколько там зверья шляется.... А у нас одни охотники!
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