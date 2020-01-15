Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение бывший премьер-министр Украины, бывший представитель Украины в подгруппе по безопасности трехсторонней контактной группы в Минске Евгений Марчук выразил в интервью "Главкому"
"Белорусское направление по своей критичности для нас может неожиданно стать суперактуальным и в военном, и в экономическом, и международном смыслах. И может сложиться так, что президент [Беларуси Александр] Лукашенко мало что сможет изменить. Он, действительно, нормально к нам относится и не имеет агрессивных планов в отношении Украины. Но как иногда люди говорят: а его никто и спрашивать не будет", – сказал он.
По словам экс-премьера, "гигантский прессинг, который Россия за последние годы устроила Беларуси с целью полной интеграции в союзное государство", свидетельствует, что ситуация для Украины может ухудшиться.
"Если это союзное государство по российскому сценарию произойдет, то у Лукашенко никто никаких разрешений спрашивать не будет, ведь будет единственная оборонная политика и единая оборонная система", – считает Марчук.
В частности, он обратил внимание на ремонт дорог и переправ в Беларуси.
"Для военных большое значение имеет качество дорог, мостов или речных переправ. В последнее время в южной Беларуси были отремонтированы некоторые дороги и переправы, которые делались якобы для гражданских нужд. Но военным очень легко определить, какая дорога или мост сделаны для 35-тонного танка, а какая для пятитонного трактора. То есть белорусы сделали такой ремонт дорог и переправ, что они спокойно могут использоваться для переброски тяжелой военной техники", – подчеркнул Марчук.
Марчук: На юге Беларуси так отремонтировали дороги, что их можно использовать для переброски тяжелой техники
У Украины могут возникнуть проблемы со стороны Беларуси, с которой Россия пытается создать союзное государство.
Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение бывший премьер-министр Украины, бывший представитель Украины в подгруппе по безопасности трехсторонней контактной группы в Минске Евгений Марчук выразил в интервью "Главкому"
Поэтому нам надо держать их в развалинах и ямах. Чтобы ни один танк не прошел..!
со стороны бацьки,со стороны Приднестровья и со стороны крыма,не говоря о восточной границе с кремлевскими хмырями.Час "ИКС" может наступить в любой день
и для кого только бубочка мост с дорогами проложил, ума не приложу... в центре Украины - жопа, к Кропивникому не подобраться, а в предлугандонье автостраду построили...
Стройте!
На марчуков не оглядывайтесь.
А если они еще и урожай хороший соберут,
это вообще будет полный нам конец!
А результатов нет.
- Ваше Величество, колею будем как в Европе делать или шире?
- На х** шире?
Вопрос это или приказ подчинённые не поняли, решили сделать шире.
а то хреново, что на юге Беларуси они хорошие.