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 Политика Украины
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Все про:Беларусь (2944) Марчук (160)

 Марчук: На юге Беларуси так отремонтировали дороги, что их можно использовать для переброски тяжелой техники

У Украины могут возникнуть проблемы со стороны Беларуси, с которой Россия пытается создать союзное государство.

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение бывший премьер-министр Украины, бывший представитель Украины в подгруппе по безопасности трехсторонней контактной группы в Минске Евгений Марчук выразил в интервью "Главкому" 

"Белорусское направление по своей критичности для нас может неожиданно стать суперактуальным и в военном, и в экономическом, и международном смыслах. И может сложиться так, что президент [Беларуси Александр] Лукашенко мало что сможет изменить. Он, действительно, нормально к нам относится и не имеет агрессивных планов в отношении Украины. Но как иногда люди говорят: а его никто и спрашивать не будет", – сказал он.

По словам экс-премьера, "гигантский прессинг, который Россия за последние годы устроила Беларуси с целью полной интеграции в союзное государство", свидетельствует, что ситуация для Украины может ухудшиться.

"Если это союзное государство по российскому сценарию произойдет, то у Лукашенко никто никаких разрешений спрашивать не будет, ведь будет единственная оборонная политика и единая оборонная система", – считает Марчук.

В частности, он обратил внимание на ремонт дорог и переправ в Беларуси.

"Для военных большое значение имеет качество дорог, мостов или речных переправ. В последнее время в южной Беларуси были отремонтированы некоторые дороги и переправы, которые делались якобы для гражданских нужд. Но военным очень легко определить, какая дорога или мост сделаны для 35-тонного танка, а какая для пятитонного трактора. То есть белорусы сделали такой ремонт дорог и переправ, что они спокойно могут использоваться для переброски тяжелой военной техники", – подчеркнул Марчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия знает наперед, с чем мы едем на переговоры в Минск, - экс-представитель Украины в ТКГ Марчук

Источник: https://censor.net.ua/n3170148
 
   
 Топ комментарии
 
Кляти бульбаши ремонтируют свои дороги!
Поэтому нам надо держать их в развалинах и ямах. Чтобы ни один танк не прошел..!
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Время "Ч" наступит после учений кацапо-вояк Кавказ 2020 весной этого года.. И предчувствия у меня по этому поводу куевые - с каждым днем пазл складывается не в нашу пользу... Марчук: На юге Беларуси так отремонтировали дороги, что их можно использовать для переброски тяжелой техники - Цензор.НЕТ 3598
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Попросим Белорусов не строить у себя хорошие дороги. Или может пора уже и нам настроить хороших дорог и переправ чтоб наши войска смогли отразить вероятное нападение и с этого направления.
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Что за 35-тонные танки? Откуда к нам такого умного эксперта принесло?
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Точняк, с тягачём-то они ведь легче становятся. Виноват, не допёр.
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Т-72 боевая масса 41 тонна. Это так для экспердов.
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Я бы так не сказал. Киев - Минск ни о чем дорога, с их стороны.
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Кляти бульбаши ремонтируют свои дороги!
Поэтому нам надо держать их в развалинах и ямах. Чтобы ни один танк не прошел..!
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сеню срочно в премьеры забор ставить
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Технику еще и перебрасывать нужно , но по пути она может сломаться , а вот Гибрид уже перебросили имею ввиду Информационный , а Он как свинной грип , У Кого Иммунитет , тот и Спасен , а кто Овощ , то тот будит Сьеден животными.
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Время "Ч" наступит после учений кацапо-вояк Кавказ 2020 весной этого года.. И предчувствия у меня по этому поводу куевые - с каждым днем пазл складывается не в нашу пользу... Марчук: На юге Беларуси так отремонтировали дороги, что их можно использовать для переброски тяжелой техники - Цензор.НЕТ 3598
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Так нехай ще білоруси тоді і в Україні дороги добре відремонтують бо танки далі кордону не поїдуть бо в нас дороги неремонтовані і мости Марчук: На юге Беларуси так отремонтировали дороги, что их можно использовать для переброски тяжелой техники - Цензор.НЕТ 9510
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Украину взяли в клещи.,
со стороны бацьки,со стороны Приднестровья и со стороны крыма,не говоря о восточной границе с кремлевскими хмырями.Час "ИКС" может наступить в любой день
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Попросим Белорусов не строить у себя хорошие дороги. Или может пора уже и нам настроить хороших дорог и переправ чтоб наши войска смогли отразить вероятное нападение и с этого направления.
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Для военных большое значение имеет качество дорог, мостов или речных переправИсточник: https://censor.net.ua/n3170148
и для кого только бубочка мост с дорогами проложил, ума не приложу... в центре Украины - жопа, к Кропивникому не подобраться, а в предлугандонье автостраду построили...
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Там под дорогами еще и туннель прокопан(глубоко).
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Молодцы.
Стройте!
На марчуков не оглядывайтесь.
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Та да...
А если они еще и урожай хороший соберут,
это вообще будет полный нам конец! Марчук: На юге Беларуси так отремонтировали дороги, что их можно использовать для переброски тяжелой техники - Цензор.НЕТ 3246
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Гитлер прошел европейскую часть дохлого СССра за 3 месяца,были захвачены Латвия,Литва,Эстония,Молдавия,Белорусь за неделю,и Украина.В плен попало 4,5 миллиона вояк джугашвили.Вояки совковые сопротивлялись до последнего патрона говорите???ну ну
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Знаменитая история-анекдот создания российского стандарта ж/д колеи:
- Ваше Величество, колею будем как в Европе делать или шире?
- На х** шире?
Вопрос это или приказ подчинённые не поняли, решили сделать шире.
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А в Німеччині які дороги! Мабуть французи на поляків нападуть. )))
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Не то хреново, что у нас везде дороги плохие,
а то хреново, что на юге Беларуси они хорошие.

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начались вбросы, чтоб отвлечь внимание
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да нам газ с нефтью перекроют и танки не нужны....
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Карту СССра сраного на 22 июня 1941 года,держат Закрытой до 2045 года.с Грифом Совершенно секретно.Хранить ВЕЧНО...паБЕДители сраные...
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