 Информации о подлинности аудиозаписи не имеем, заявления об отставке премьер не писал, - пресс-служба Кабмина

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
"Пресс-служба Кабинета Министров не располагает информацией о подлинности ни одной аудио- или видеозаписи, которые распространяются в сети Интернет.
Информация о заявления об отставке премьер-министра не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании Кабмина, как обмануть президента Владимира Зеленского относительно экономической ситуации в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.
через гай
ішов Вова Члєнограй...
-Это всё манипуляуции.... ну кроме кокса и шлюх....
«Борец с коррупцией пока смог побороть только козявки в носу. … Наверное зарплаты депутата не хватает на другие продукты?», - посмеялась она.
На видео видно, как на рабочем месте Юрчишин увлеченно смотрит в смартфон и в это время ковыряется пальцем в носу, а затем сует его в рот.
- не годится мы сами его поставили на должность.
- хорошо скажем что он латентный...
- место занято нефедовым.
- скажем что он ругался на бубочку?
- а вот это попробуйте, нелох обидчивый должно сработать.