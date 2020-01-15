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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11502) увольнение (1798) Гончарук_Алексей (472)

 Информации о подлинности аудиозаписи не имеем, заявления об отставке премьер не писал, - пресс-служба Кабмина

Пресс-служба Кабинета министров Украины сделала публикацию о ситуации вокруг премьера Алексея Гончарука.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Пресс-служба Кабинета Министров не располагает информацией о подлинности ни одной аудио- или видеозаписи, которые распространяются в сети Интернет.

Информация о заявления об отставке премьер-министра не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Заехали с коллегами к гниде (зачеркнуто) Гончаруку. Он должен написать заявление", - "слуга народа" Дубинский

Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании Кабмина, как обмануть президента Владимира Зеленского относительно экономической ситуации в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.

Источник: https://censor.net.ua/n3170147
 
 
 Топ комментарии
 
ЗЕбилы лупят ЗЕбилов. ЗЕкоманда працюЭ.
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канеш, не напишет. Может и мудак. но на тупого идиота Гончарук не смахивает.
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Он на другого идиота намекает. Почти дословно: -- Криворожское Чмо ничего не знает, кроме страха перед Порошенко.
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жаль... леша! ты не только профан в экономике, но и просто дурак!
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леша дурак в квадрате - 1 раз, что молол языком, 2 раз, нашел место ГДЕ молоть!
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аномалия - порохоботы кинулись спасать премьера)))))))))))))
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как раздражитель для наиболее упоротых зебилов гончарук вполне сойдет.
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ЗЕбилы лупят ЗЕбилов. ЗЕкоманда працюЭ.
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Когда не хотят лупить порохоботов, выбора другого уже не остается...
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Не "н хотят", а не могут. Им еще рости и рости до порохоботов.
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через поле
через гай
ішов Вова Члєнограй...
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-У нас есть видео где вы под наркотой трахаете проституток!
-Это всё манипуляуции.... ну кроме кокса и шлюх....
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Пленки подлинные. Но уходить нельзя. В эти минуты в МВФ идет заседание по будущему кредиту(если будет). И тут такое. Проделки Коломойского.
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Бене нужен свой ручной премьер Рюкзаков, и дефолт тоже очень нужен. Так что момент выбран преднамеренно.
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Кредита не будет. Главное условие -- Или деньги или Коломойский -- Моникой не выполнено. Все остальное вторично.
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Пока есть маленький шанс. Заседание предварительное. Но Вы правы. Все к этому идет.
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Телеканал Прямий,тот шо тролит клована пропал из инета и из прог онлайн ТВ. Совпадение... не думаю!
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если это подстава, то вопрос, кто хотел выставить Гончарука умной людиной!
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сказал мужик чистую правду,о какой отставке речь?!
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ну он же тогда не Украинскии политик - в отставку и всё
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Даже оппозиции никакой не нужно, ЗЕбилы из приСлуги УРода приехали лупасить ЗЕбила премьер министра и хотят заставить написать на отставку. Даст БОже так вот друг друга и перебьют, чума ЗЕбильная... Хотя толку((( 73% малороссов опять выберут кацапское ярмо, а если ещё мышебратья пообещеют газ дешовый, то и сапоги вылижут до блеска.
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посылать эти все вбросы чернухи и вбрасывателей на три буквы и никаких заяв не писать.
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Кожний хоче Бути Гетьманом Ну і уже багато Років проминуло, а ген дає про себе Знати. Шевченко Пророк.
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Народного депутата, заместителя главы партии «Голос» Ярослава Юрчишина поймали на заседании Верховной Рады за нелицеприятным занятием - парламентарий ковырялся в носу. Соответствующее видео опубликовала в соцсети блогер Зоряна Олексив.

«Борец с коррупцией пока смог побороть только козявки в носу. … Наверное зарплаты депутата не хватает на другие продукты?», - посмеялась она.

На видео видно, как на рабочем месте Юрчишин увлеченно смотрит в смартфон и в это время ковыряется пальцем в носу, а затем сует его в рот.
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- а давайте объявим его порохоботом...
- не годится мы сами его поставили на должность.
- хорошо скажем что он латентный...
- место занято нефедовым.
- скажем что он ругался на бубочку?
- а вот это попробуйте, нелох обидчивый должно сработать.
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