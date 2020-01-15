 Зеленский в посольстве Канады почтил память погибших в результате авиакатастрофы в Иране. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский сделал запись в книге памяти, размещенной в посольстве у мемориальной таблички с именами жертв авиакатастрофы. Президент отметил, что исторически Украина и Канада имеют много общего, а сейчас две дружественные страны, к сожалению, объединяет и общее горе.

Во время общения с Чрезвычайным и Полномочным Послом Канады в Украине Ларисой Галадза глава государства выразил соболезнования канадскому народу в связи с трагедией.

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Зеленский рассказал, что в Иран было отправлено 45 украинских специалистов для участия в расследовании причин авиакатастрофы. Часть из них уже вернулась в Украину. В то же время 10 экспертов остаются в Тегеране и продолжают свою работу.

Посол Галадза поблагодарила Украину за сотрудничество в расследовании катастрофы. Собеседники согласились, что в этом вопросе должна быть установлена ​​правда.

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