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 Зеленский в посольстве Канады почтил память погибших в результате авиакатастрофы в Иране. ФОТО

Президент Владимир Зеленский посетил посольство Канады в Украине и почтил память канадских граждан, погибших в результате крушения самолета рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" в Иране.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский в посольстве Канады почтил память погибших в результате авиакатастрофы в Иране 01

Зеленский сделал запись в книге памяти, размещенной в посольстве у мемориальной таблички с именами жертв авиакатастрофы. Президент отметил, что исторически Украина и Канада имеют много общего, а сейчас две дружественные страны, к сожалению, объединяет и общее горе.

Зеленский в посольстве Канады почтил память погибших в результате авиакатастрофы в Иране 02

Во время общения с Чрезвычайным и Полномочным Послом Канады в Украине Ларисой Галадза глава государства выразил соболезнования канадскому народу в связи с трагедией.

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Зеленский рассказал, что в Иран было отправлено 45 украинских специалистов для участия в расследовании причин авиакатастрофы. Часть из них уже вернулась в Украину. В то же время 10 экспертов остаются в Тегеране и продолжают свою работу.

Зеленский в посольстве Канады почтил память погибших в результате авиакатастрофы в Иране 03

Посол Галадза поблагодарила Украину за сотрудничество в расследовании катастрофы. Собеседники согласились, что в этом вопросе должна быть установлена ​​правда.

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Источник: https://censor.net.ua/n3170146
 
 
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Сыграл бы им на рояле там , похоронный марш ))))
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Дипломатический ЗЕлизон своих прои(б)обов. То с Меркель нехорошо как-то ЗЕлькнул Трампу, то просрал с помощь Трюдо , который хотел дать подсрачник в виде ускорения для онемевшего на пляже Омана ЛИДЕРА ? пострадавшей страны.
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Когда там уже Зебил Свинарчуков посадит ??? Сколько еще времени ему надо ???
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Зэлэнськый - мы повэрнэмо своїх громадян ( это о телах погибших, которых собрать не могут) , А Приставка ему как эхо - я такый щаслывый, що їх тилькы одынадцять... А Прыставкыный подчиненный в Омане ( а на само деле сидящий в москве) - та то ваще ашибка пилота була - ну слова есть у кого-нибудь как их назвать ...
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Запитайте, як він боронив Україну - у цирку чи у підвалі....
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