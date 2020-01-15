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 Апелляционная палата Антикоррупционного суда оставила под стражей экс-замминистра Гримчака, подозреваемого во взяточничестве

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила под стражей бывшего замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Гримчака.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

Сообщается, что 15 января апелляционная палата отклонила жалобу стороны защиты на решение о продление содержания Гримчака под стражей до 14 февраля 2020 года с альтернативой  залога 2 млн грн.

"По результатам судебного рассмотрения коллегия судьи постановили оставить апелляционную жалобу защитника без удовлетворения. Данное решение вступило законную силу с момента его провозглашения и обжалованию не подлежит", - проинформировали в Антикоррупционном суде.

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Напомним, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак и его помощник были задержаны за вымогательство взятки $1,1 млн за "содействие в решении вопросов".

Генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Фейсбук сообщил, что Гримчак и его помощники "требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".

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16 августа 2019 г. ГПУ направила в Деснянский райсуд Чернигова ходатайство об избрании заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Гримчаку и его "помощнику" Игорю Овдиенко мер в виде ареста с возможностью внесения залога - обоим в размере $510 тыс.

В итоге, Гримчака отправили под арест с правом выйти под залог в 6 млн грн. Однако оказалось суд арестовал не того Гримчака, допустив 5 ошибок в постановлении о взятии под стражу Гримчака.

Источник: https://censor.net.ua/n3170144
 
 
 Топ комментарии
 
Какой то нищий порохобот - даже 80 к баксов на залог нет (
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Пусть сидит любитель календариков и арбузов) Апелляционная палата Антикоррупционного суда оставила под стражей экс-замминистра Гримчака, подозреваемого во взяточничестве - Цензор.НЕТ 3369
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Пусть сидит любитель календариков и арбузов) Апелляционная палата Антикоррупционного суда оставила под стражей экс-замминистра Гримчака, подозреваемого во взяточничестве - Цензор.НЕТ 3369
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Какой то нищий порохобот - даже 80 к баксов на залог нет (
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а может не воровал...?
смотрел интервью с его женой.. - поверил что семья действительно не богатая...
не похожа она была на лживую шлендру...
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это когда дом его показывали...?
да как то золотых унитазов там не заметил...
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Генпрокурор Юрий Луценко уточнил, что дело касается взятки за влияние на суд и Минкультуры. По его словам, доказательства были получены в результате наружного наблюдения за политиком.
ГПУ и следователи СБУ и НАБУ задержали за мошенническое завладение свыше 1 млн долл. моего бывшего помощника и депутата Ю. Гримчака
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Ни то что у нынешних - там только официальная зарплата у некоторых выше чем у Трампа и Меркель 😀
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А разве пустое место может что то творить? Его же все на х№ю вертели.
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Значит не все петины темники знает.
Была бы на свыню компра,давно бы вытянул
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