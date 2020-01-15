 Рынок "черного" газа в Украинe может достигать $600 миллионов, - Витренко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Гордон.com рассказал исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Если есть "черный" рынок других товаров - например, "черный" рынок спирта, следовательно, при производстве таких товаров должны потреблять и газ. Относительно "черного" рынка газа оценки очень разные, в среднем - примерно от 1% до 10% объема потребления на рынке. Это газ, который потребляют втемную, то есть за него платят наличные", - сказал Витренко.

Он считает, что объем "черного" рынка газа в Украине может составить примерно от 60 до 600 млн долл. в год.

"Если весь объем украинского рынка - примерно 30 млн кубометров, соответственно, 10% - это 3 млн. Одна тыс. кубометров стоит около 200 долл.", - рассказал Витренко.

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