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Все про:Газ (9255) черный рынок (6) Витренко Юрий (108)

 Рынок "черного" газа в Украинe может достигать $600 миллионов, - Витренко

Рынок "черного" газа в Украине может достигать от 60 до 600 млн долл. в год.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Гордон.com рассказал исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Если есть "черный" рынок других товаров - например, "черный" рынок спирта, следовательно, при производстве таких товаров должны потреблять и газ. Относительно "черного" рынка газа оценки очень разные, в среднем - примерно от 1% до 10% объема потребления на рынке. Это газ, который потребляют втемную, то есть за него платят наличные", - сказал Витренко.

Он считает, что объем "черного" рынка газа в Украине может составить примерно от 60 до 600 млн долл. в год.

"Если весь объем украинского рынка - примерно 30 млн кубометров, соответственно, 10% - это 3 млн. Одна тыс. кубометров стоит около 200 долл.", - рассказал Витренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Это не мы отказались покупать газ из РФ, а "Газпром" перекрыл поставки газа в Украину в 2014 году, - Витренко

Источник: https://censor.net.ua/n3170142
 
 
 Топ комментарии
 
Ну что господин Витренко делать Читателям Цензора , хотя только принять к Сведению и что Где то Зрада по отношению к Украине и никто ничего не делает, анархия мать порядка. Махновщина какая то.
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Будущий премьер. Гончарука слили.Теперь будет 100% коломойского ставленик.
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Будущий премьер. Гончарука слили.Теперь будет 100% коломойского ставленик.
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Для чего эта "новость" ?А пердячий газ он посчитал? Нет? А почему?
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Ну что господин Витренко делать Читателям Цензора , хотя только принять к Сведению и что Где то Зрада по отношению к Украине и никто ничего не делает, анархия мать порядка. Махновщина какая то.
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что он несет
А где полиция с сАбаковым
Налоговаяя. прокуратура.НАБУ ***** и др
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А что он несет? Он кого-то отмазывает
Все вышеперечисленные или в ... Караганде, или на потоках
В чем вопрос?
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У Герберта Уэллса в "Войне миров" чёрным газом пришельцы убивали людей, а сейчас им торгуют. Кудакатитсямир...
Рынок "черного" газа в Украинe может достигать $600 миллионов, - Витренко - Цензор.НЕТ 7737
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Вітренко, а такі об'єми "чорного" газу ти напердів?
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Вот и весь смысл рынка "черного газа" о котором говорит Ветренко - все это бла-бла-бла...

"Эксперты сходятся на том, что за срывом всех реформ в газовой отрасли стоит «Нафтогаз», которому принадлежит «Укртрансгаз». НАКу реформы не выгодны по ряду причин. Главная - корпорация потеряет возможность прятать убытки. Сейчас благодаря мутным бюрократическим схемам она показывает прибыль, загоняя при этом всю энергосистему в крупные долги, которые по факту никогда не будут погашены." (с)
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