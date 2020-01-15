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 Политика Украины
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Все про:отставка (2485) скандал (4319) Гончарук_Алексей (472) Дубинский (45)

 "Заехали с коллегами к гниде (зачеркнуто) Гончаруку. Он должен написать заявление", - "слуга народа" Дубинский

Премьер-министр Алексей Гончарук после оскорблений президента должен быть отправлен в отставку.

Об этом написал в telegram-канале нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский, информирует Цензор.НЕТ.

"Алексей Гончарук должен быть отправлен в отставку. Но законных оснований для этого нет - у премьера годичный иммунитет.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Депутаты "Слуги народа" обсуждают, "дать ли п#зды" премьеру Гончаруку, - нардеп Бужанский. ФОТО

Поэтому, после оскорблений в адрес президента, в обществе министров Милованова и Маркаровой, при участии главы НБУ Смолия и его зама Рожковой - должен написать заявление сам.

Люди, которые сидели рядом с ним, - тоже.

Потому что хихикали, поддерживали, и предлагали свои варианты того, как наполнить "пустоту" и представить свои экономические ошибки как "перемогу", - считает Дубинский.

Заехали с коллегами к гниде (зачеркнуто) Гончаруку. Он должен написать заявление, - слуга народа Дубинский 01

Также смотрите: У Зеленского очень примитивное понимание экономических процессов, - возможный разговор Гончарука слили в интернет. ВИДЕО

После заседания фракции "Слуги народа" Дубинский опубликовал такую запись: "Заехали с коллегами Бужанским и Куницким к гниде (зачеркнуто) Гончаруку, спросить, когда он подаст в отставку после оскорбления президента?"

Заехали с коллегами к гниде (зачеркнуто) Гончаруку. Он должен написать заявление, - слуга народа Дубинский 02

Источник: https://censor.net.ua/n3170141
 
   
 Топ комментарии
 
Кого спасать, очередного зеленого недоумка. Несет полную ответственность за все, что происходит в стран сейчас, за все это бл*тство власти -- персонально Зеля. Это его люди, это его монобольшинство и ничего в этой стране не далется без его высочайшего разрешения. Он несет абсолютную ответственность за весь провал власти. Его и надо гнать в шею, все остальные вторичны.
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Ізбраннікі 73,22%.
Да, і «А єсліб остался Порошенко, то било би в 100500 раз хуже !»
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Дубинскому самому нужно привыкать к земле. Уже тварь сепарская давно должна червей кормить.
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Как по мне, то краще Гончарук, чем эти три жидовских пи..раса.
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Тю... Кумендні жиденята... Один шабес-гой назвав чистокровного лохом і що!? Якщо його звільнити то ЗЕгенерат раптом стане не-лохом? А якщо ребе скаже що ЗЕ розумне я маю теж повірити? Суєта... "Заїхали з колегами до гниди (закреслено) Гончарука. Він має написати заяву", - "слуга народу" Дубинський - Цензор.НЕТ 6154
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Эти два ублюдочных червяка хотят затмить хайпом вокруг Гончарука то жопу дров , что наломали два великих спецпредставителя дипломатии Украины для ***** , которых выбрали дебилы Украины . Но никогда на дебилах и предателях не строилось НИЧЕГО , только разрушалось . Хотя... ни это ли их основная задача
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Гончарука снимать не будут - 20 человек на фракции СН проголосовали против него, а остальные выразили доверие этой гниде... Этот получается так что - КМУ ДОЛЖЕН ДОВЕСТИ ДО КОНЦА ВЗЯТЫЙ НА СЕБЯ ПЛАН ПО УНИЧТОЖЕНИЯ УКРАИНЫ... ********
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Новая власть становится все больше прогнозированной, и от этого нуднее и циничнее.Больше и сказать нечего...
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не дают нас скучать дебилоиды) что ни день - то праздник )
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Заберіть у нього самокат, бо це набагато гірше ніж відставка.
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) это только начало плёнок нового майора мельниченко.
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Инвесторы дорогие вкладывайте ваши денюжки в Украину. Стабильность, прозрачность правил, отсутствие коррупции и сохранность капитала преЗЕдент вам гарантирует. Сейчас вот только откиздим премьер министра и дадим люлей главе НБУ, попутно отправим в отставку министра экономики, и сразу начинайте инвестировать в Украину.
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не пришли, а их выбрали 73% ТАКИХ ЖЕ.
шо йшло, те й здибало=))
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Сами пришли что ли насильно?? Может ЗЕбильное слабоумное стадо малороссов их протянуло на выборах, не??
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Виталий Портников
5 ч. ·
Сьогоднішнє послання Володимира Путіна Федеральним зборам Росії означає, що президент сусідньої країни запрограмував конфлікт Росії та України на роки, на десятиріччя, навіть на період після своєї відмови від влади. Цей конфлікт тепер буде підкріплено не тільки військовими, економічними і політичними можливостями російського режиму, але й зафіксовано у правовому просторі Росії, у її Конституції. Ці зміни дозволять Кремлю готуватися до нових конфліктів й захоплень і не боятися більше міжнародного права чи українських позовів.
Сьогодні Путін, по суті, оголосив Україні війну - фактично відкриту війну. І якщо українці, замість того, щоб готуватися до цієї війни, будуть заспокоювати себе ілюзіями про можливість домовитися з агресором і підтримувати наївні очікування своєї некомпетентної влади, Українська держава просто може загинути.
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В природе не сущуствует мысли, которую не высказал бы Портников!
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Йозеф Кнехт‏ @jozefkneht1 7 часов назад

Султан Оману був 50 років при владі. Помер після приїзду Зе.
Медведєв очолював запоребриковий уряд з травня 2012 року (8 років). Подав у відставку, коли внаслідок диверсії Зе потрапив на борту Медведчука до росії.
При цьому Зе навіть не виходив з літака.
Зе має їхати на парад.
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Вот посмотришь на эту харю дубинского и вроде гончарук ничего себе
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з них всіх мене бісить не так гончарук, як ці три гниди. Їм би пздюлів роздати, вони ж вже не недоторкані.)))
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Так случайно и потупости не на совсем месте или оно предатель- то , за кого дерут свои жопы эти два червяка ? Защищают случайного тупенького попутчика или прокладывают ему дорожку к новым изменам?
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Ще одні "моральні авторитети" - Дубинський і Бужанський...
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Соплежуй Гончарук не ошибся с характеристикой клоуна....Изложил чересчур мягко по-женски, но в целом верно .( Правда сам он далеко не ушел в той же теме. )После того ,как зеленые холуи раззвонили про фронду,его должность вскоре освободиться. Жаль ,что главное чмо продолжит каденцию....
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Я не вірю фарисеям ні при владі, ні в опозиції, які на людях тіпа розмовляюь українською, а всі особисті розмови ведуть російською - це неукраїнці, а якісь, як таких називав Т.Г.Шевченко - москалі!
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Бо треба було б зробити як Литва в 1991 і тоді ці Дубінський з Бужанським не те що депутатами не були б, але й навіть голосувати не змогли б!
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Дубинский ты такая же гнида как и твой Зенелох, когда вы суки уберетесь с украины
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Зебіли, допоможіть розібратись, хто тут молодець? Віслюк Оманський, Водій самоката чи Говоряща дупа Коломойши?!
Всі новиє ліца - не знати кому вірити😭
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резюме записи с Гочаруком- рассуждения профана в экономике и гоп-компании на тему "как хоть что-то объяснить полному идиоту-бубочке за экономику, гривну и все такое...и как развеять в бубочкиной голове синий туман."))
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Євген Магда

@rozumaha

·49 мин

У Гройсмана перекладач виявився шпигуном (обміняли у вересні)

Гончарука слухали у власному кабінеті

Хто з західних партнерів після цього буде ділитися хоч якоюсь інформацією???

Вибачте, але Україна в лайні по вуха
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Что Гончарук, что Рябошапка должны уйти в отставку- видно,что не тянут + инородное тело в "политике партии" так сказать...(в "предвыборную" симпатизировали Порошенко)
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Это тебе твой кумир Портнов нашептал, да винторогий сепарок козломордый.
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Меня щас возможно забанят, но когда вижу харю дубинского, так уже думается, что Алоизович был не так и плох.
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а тем временем Лексей прихватив собой большую банку вазелина отправился "на разговор" в ОП...кто знает, может ему еще и понравится, учитывая недавние заявления мосийчука
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Я не согласен ни с одним вашим словом,которое вы говорите,но готов(а) умереть за ваше право это говорить.Эти слова приписывают Вольтеру,но на самом деле это сказала английская писательница Эвелин Голл.
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Dubinsky.pro, [15.01.20 22:25]
А теперь серьезно.
Из слов Гончарука на «пленках» следует, что президента беспокоит вопрос укрепления курса на фоне растущего дефицита торгового баланса и падения в промышленности.
Причем связывает он этот процесс с пирамидой гособлигаций, спекуляциями Петра Порошенко и даже главой Минфина Оксаной Маркаровой, которая управляет госдолгом и создаёт супер-доходные условия для нерезидентов, которые заводят в Украину горячие деньги.
И ЭТО АБСОЛЮТНО ПРАВИЛЬНОЕ МНЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА.
Мы уже 3 месяца кричим об этой же проблеме, и этих же причинах.
Так что президент все прекрасно понимает в экономике. А пустота в голове, как раз, у Гончарука.
Рожкова, Смолий и Маркарова же - подельники. Которые и создали обсуждаемые проблемы в экономике, с курсом и платёжным балансом.
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Гончарук сам сказав що він профан в економіці.
ніхто не заперечив...
ЗА ВИНЯТКОМ ПОРОХОБОТІВ ЦЕНЗОРА. "Заїхали з колегами до гниди (закреслено) Гончарука. Він має написати заяву", - "слуга народу" Дубинський - Цензор.НЕТ 8172

ДЛЯ КОТРИХ ДУБИНСЬКИЙ-БІЛЬШЕ ЗЛО "Заїхали з колегами до гниди (закреслено) Гончарука. Він має написати заяву", - "слуга народу" Дубинський - Цензор.НЕТ 9372
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"Заехали с коллегами Бужанским"

Дубинский и Бужанский - прям сладкая парочка наибольших подонков в СН.
Лично для меня именно пребывание в СН Дубинского с Бужанским в принципе делало невозможным даже рассматривать голосование за эту политсилу.
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Баба КАЛ , натравил свою опричнину , на команду Сороса , что бы олигархат сам питался с Украины .и не лез со своей демократией и глобализмом.
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Как зелючки взвыли. Приоткрыли правду про их божка и окружающую шоблу. Ай ай яй. Только для не очень развитых это хоть немного новость.
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Поки ця ж....ка шобла буде тут - добра не жди...
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Культура зелених депутатів аж зашкалює... Нові обличчя, блін!

І що, ці нові обличчя краще старих облич із Верховної Ради зразка 1991 року - Чорновола, Лук'яненка, Хмару, Павличка?
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Так я не понял, мотоциклист будет ездить под куполом Рады или нет ?
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Гопнікі х#йлінський та ху#ланській приїхали на розборки, "брігадіра абіділі" ... у гопніків таки "мєтади работи" .... гопнікі є гопнікі.
Як що зеля нормальна людина а не янелохмінє42 то ці двоє мають вилетити з партії та ВР. Побачим дії зелі.... можливо.
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SANEK !!!! Лучше быть хорошим блогером-активистом , чем хоревым и конченным депутатом ....
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О, у зебилов сегодня однополый секс без удовольствия.
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Моносекс в турборежиме, возможно будет анал.
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Дубинский - слуга каломойского.
Бужанский - отбитый ватник и любитель совка.
Едут прессовать неугодного каломойскому премьера, который против передачи привата в руки оборзевшего барыги? Смешно!
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Це все єврейські манси. Бєня смикає за мотузки своїх ляльок, щось новеньке затєваєт. Якийсь черговий армагеддець.
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