 "Заехали с коллегами к гниде (зачеркнуто) Гончаруку. Он должен написать заявление", - "слуга народа" Дубинский

Об этом написал в telegram-канале нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский, информирует Цензор.НЕТ.
"Алексей Гончарук должен быть отправлен в отставку. Но законных оснований для этого нет - у премьера годичный иммунитет.
Поэтому, после оскорблений в адрес президента, в обществе министров Милованова и Маркаровой, при участии главы НБУ Смолия и его зама Рожковой - должен написать заявление сам.
Люди, которые сидели рядом с ним, - тоже.
Потому что хихикали, поддерживали, и предлагали свои варианты того, как наполнить "пустоту" и представить свои экономические ошибки как "перемогу", - считает Дубинский.
После заседания фракции "Слуги народа" Дубинский опубликовал такую запись: "Заехали с коллегами Бужанским и Куницким к гниде (зачеркнуто) Гончаруку, спросить, когда он подаст в отставку после оскорбления президента?"
шо йшло, те й здибало=))
5 ч. ·
Сьогоднішнє послання Володимира Путіна Федеральним зборам Росії означає, що президент сусідньої країни запрограмував конфлікт Росії та України на роки, на десятиріччя, навіть на період після своєї відмови від влади. Цей конфлікт тепер буде підкріплено не тільки військовими, економічними і політичними можливостями російського режиму, але й зафіксовано у правовому просторі Росії, у її Конституції. Ці зміни дозволять Кремлю готуватися до нових конфліктів й захоплень і не боятися більше міжнародного права чи українських позовів.
Сьогодні Путін, по суті, оголосив Україні війну - фактично відкриту війну. І якщо українці, замість того, щоб готуватися до цієї війни, будуть заспокоювати себе ілюзіями про можливість домовитися з агресором і підтримувати наївні очікування своєї некомпетентної влади, Українська держава просто може загинути.
Султан Оману був 50 років при владі. Помер після приїзду Зе.
Медведєв очолював запоребриковий уряд з травня 2012 року (8 років). Подав у відставку, коли внаслідок диверсії Зе потрапив на борту Медведчука до росії.
При цьому Зе навіть не виходив з літака.
Зе має їхати на парад.
Всі новиє ліца - не знати кому вірити😭
Євген Магда
@rozumaha
·49 мин
У Гройсмана перекладач виявився шпигуном (обміняли у вересні)
Гончарука слухали у власному кабінеті
Хто з західних партнерів після цього буде ділитися хоч якоюсь інформацією???
Вибачте, але Україна в лайні по вуха
А теперь серьезно.
Из слов Гончарука на «пленках» следует, что президента беспокоит вопрос укрепления курса на фоне растущего дефицита торгового баланса и падения в промышленности.
Причем связывает он этот процесс с пирамидой гособлигаций, спекуляциями Петра Порошенко и даже главой Минфина Оксаной Маркаровой, которая управляет госдолгом и создаёт супер-доходные условия для нерезидентов, которые заводят в Украину горячие деньги.
И ЭТО АБСОЛЮТНО ПРАВИЛЬНОЕ МНЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА.
Мы уже 3 месяца кричим об этой же проблеме, и этих же причинах.
Так что президент все прекрасно понимает в экономике. А пустота в голове, как раз, у Гончарука.
Рожкова, Смолий и Маркарова же - подельники. Которые и создали обсуждаемые проблемы в экономике, с курсом и платёжным балансом.
ніхто не заперечив...
ЗА ВИНЯТКОМ ПОРОХОБОТІВ ЦЕНЗОРА.
ДЛЯ КОТРИХ ДУБИНСЬКИЙ-БІЛЬШЕ ЗЛО
Дубинский и Бужанский - прям сладкая парочка наибольших подонков в СН.
Лично для меня именно пребывание в СН Дубинского с Бужанским в принципе делало невозможным даже рассматривать голосование за эту политсилу.
І що, ці нові обличчя краще старих облич із Верховної Ради зразка 1991 року - Чорновола, Лук'яненка, Хмару, Павличка?
Как обмануть президента. Часть 2
Як що зеля нормальна людина а не янелохмінє42 то ці двоє мають вилетити з партії та ВР. Побачим дії зелі.... можливо.
Бужанский - отбитый ватник и любитель совка.
Едут прессовать неугодного каломойскому премьера, который против передачи привата в руки оборзевшего барыги? Смешно!