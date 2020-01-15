 Депутаты "Слуги народа" обсуждают, "дать ли п#зды" премьеру Гончаруку, - нардеп Бужанский. ФОТО

Об этом сообщил на своем telegram-канале нардеп Максим Бужанский, передает Цензор.НЕТ.

"Сидим на фракции, ждем Премьера. Депутаты слушают записи с его откровениями и оскорблениями в адрес Президента. Есть разные мнения, дать п#зды сразу, или еще в начале августа надо было дать и забыть", - отметил он.

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Позже он сообщил, что Гончарук развернулся на подъезде к ВР.

"Товарищи, это в экономике Премьер профан, а чуйка у него огого. По состоянию на 19.12, развернулся на подъезде к Раде и удрал в неизвестном направлении. Закончим заседание, и поедем ловить, если не одумается. Хочется обсудить это сочетание слабоумия и отваги", - написал Бужанский.

Также он продублировал сообщение коллеги по фракции Александра Дубинского, где указано, что Гончарук отправился прямо в Офис президента.

Позже нардеп опубликовал фото из-под кабинета Гончарука, на котором, кроме его и Дубинского, Александр Куницкий.

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