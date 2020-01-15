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 Политика Украины
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Все про:Слуга народа (602) Гончарук_Алексей (472) Дубинский (45) Бужанский (17)

 Депутаты "Слуги народа" обсуждают, "дать ли п#зды" премьеру Гончаруку, - нардеп Бужанский. ФОТО

На заседании фракции политпартии "Слуга народа" в ожидании приезда Алексея Гончарука обсуждались слова премьер-министра с обнародованной ранее аудиозаписи.

Об этом сообщил на своем telegram-канале нардеп Максим Бужанский, передает Цензор.НЕТ.

"Сидим на фракции, ждем Премьера. Депутаты слушают записи с его откровениями и оскорблениями в адрес Президента. Есть разные мнения, дать п#зды сразу, или еще в начале августа надо было дать и забыть", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гончарук отстаивает заоблачные зарплаты топ-чиновников, но не повышает зарплаты учителям, врачам и военным, - Фриз

Позже он сообщил, что Гончарук развернулся на подъезде к ВР.

"Товарищи, это в экономике Премьер профан, а чуйка у него огого. По состоянию на 19.12, развернулся на подъезде к Раде и удрал в неизвестном направлении. Закончим заседание, и поедем ловить, если не одумается. Хочется обсудить это сочетание слабоумия и отваги", - написал Бужанский.

Также он продублировал сообщение коллеги по фракции Александра Дубинского, где указано, что Гончарук отправился прямо в Офис президента.

Позже нардеп опубликовал фото из-под кабинета Гончарука, на котором, кроме его и Дубинского, Александр Куницкий.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": У Зеленского очень примитивное понимание экономических процессов, - в интернет слили аудиозапись возможного разговора Гончарука. ВИДЕО

Депутаты Слуги народа обсуждают, дать ли п#зды премьеру Гончаруку, - нардеп Бужанский 01
Депутаты Слуги народа обсуждают, дать ли п#зды премьеру Гончаруку, - нардеп Бужанский 02

Источник: https://censor.net.ua/n3170138
 
   
 Топ комментарии
 
Кого обрали....
Оці піари представляють мільйони українців ???
Я в шоці.
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Я тихо млею ( нет смайлика)
Это НАСТОЯЩЕЕ продолжение сериала "слуги урода"
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Третій Куницький. Він, взагалі громадянин Ізраїлю
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Нет,партизанами. А мы бы посмотрели,выдадут военную тайну или нет.
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"Депутаты "Слуги народа" обсуждают, "дать ли п#зды" премьеру Гончаруку" - нечего обсуждать, дать однозначно.
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ЗЕидиоты, вот он ваш выбор, на этой фото. Три пейсатых ушлепка выехали на вашем горбе и будут делать свой гешефт и хуцпу не только за ваш счет, (вас ЗЕднеприводные клавиши от пианино не жалко) а и за счет адекватных украинцев.
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Кто бы этих двоих хоть разок конкретно отоварил? Кучкуются, твари, по одному не ходят, а другим угрожают! А чего за правду так жопу рвать, не понимаю! Кто-то ж должен когда-то сказать профану, что он ошибся санями.
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Пропоную штраф 100000 тис для депутатів, що використовують мат...
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Прям бальзам на душу! Пауки в банке. Зелёная мразь. Как вам 73% приятно на это всё смотреть?
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А где-то не спит Порошенко и хохочет изо всех сил. Зеленскому, мне кажется, пора переходить к репрессиям. Увы, но иначе весь этот цирк будет кататься по Зеленскому как захочет. Нужно проявить волю и жестокость. Иначе скоро каждая дворняга будет плевать в Президента.
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Вот при Порохе такого не було. Какой-то дятел порвал портрет Президента и тут же сел.
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Тож "ми усі президенти" Депутати "Слуги народу" обговорюють, "чи дати п#зди" прем'єру Гончаруку, - нардеп Бужанський - Цензор.НЕТ 9158 Ніхто його за язика не тягнув
Доречі, дуже цікаве відео з цього питання
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Это он для глистов и черни президент,я за это не голосовал.
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По глазам видно - имбецилы. Раньше они бы махали кулаками и лизали жопу Овощу, теперь Сопле. Ничего не меняется.
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одному пэпе никто весь соецензор не лижет.
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Маланські розборки... Народ - ти це терпиш? Так тобі і треба...
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І не плакати про зарплати і пенсії - ви бачите, ні, кому усе віддали?
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о шо такого? всего лишь рассуждения профана в экономике и гоп-компании на тему
"как хоть что-то объяснить полному идиоту-бубочке за экономику, за гривну и все такое...и как развеять в бубочкиной голове синий туман."))
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Гончарука судить будут наверное за разглашение государственной тайны. Депутати "Слуги народу" обговорюють, "чи дати п#зди" прем'єру Гончаруку, - нардеп Бужанський - Цензор.НЕТ 3312
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дубинский скоро будет ******** отгребать на каждом шагу вместе с мамкой
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****** дубинский первый под суд пойдёт когда зелёную гидру раздавят.
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Бойтесь маланцев ,дары приносящих! Депутати "Слуги народу" обговорюють, "чи дати п#зди" прем'єру Гончаруку, - нардеп Бужанський - Цензор.НЕТ 5161
Слуги Бени еще не всё сказали и сделали.
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