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Все про:импичмент (462) Конгресс США (537) Трамп (2752)

 Палата представителей США начала передачу в Сенат дела об импичменте Трампа

Палата представителей США большинство голосов в среду одобрила резолюцию с именами "менеджеров импичмента" для дальнейших слушаний в отношении президента страны Дональда Трампа в Сенате.

"За" проголосовали 228 конгрессменов, а 193 выступили "против"., передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфас-Украина.

Назначение "менеджеров импичмента" наделяет их полномочиями передать статьи обвинения против Трампа в верхнюю палату конгресса США, где начнется уже судебный процесс, в котором сенаторы становятся присяжными, а члены Палаты представителей выступают в качестве стороны обвинения.

Теперь "Менеджеры импичмента" сразу после голосования должны отправиться в сенат и передать туда материалы по курируемому ими делу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Статьи импичмента Трампа могут передать на рассмотрение Сената на следующей неделе, - спикер палаты представителей Пелоси

Ранее спикер палаты представителей Нэнси Пелоси назвала имена семерых конгрессменов, которые выступят в качестве "менеджеров импичмента" в сенатских слушаниях. В их число попали, в частности, председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф и председатель юридического комитета Джерри Надлер. Они оба принимали активное участие в процедуре импичмента в нижней палате Конгресса США.

Также "менеджерами импичмента" станут члены палаты представителей демократы Хаким Джефрис, Джейсон Кроу, Вал Демингс, Зои Лофгрен и Сильвия Гарсия.

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Демократы инициировали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины.

В итоге в декабре прошлого года Палата представителей США объявила импичмент президенту страны Дональду Трампу по обоим пунктам обвинения. Речь идёт о злоупотреблении властью и о препятствовании расследованию, которое проводил Конгресс.

Теперь в Сенате решат, действительно ли следует отстранять Трампа от должности.

Большинство в Сенате (53 места) сейчас принадлежит партии Трампа - республиканцам. Поэтому, как считают наблюдатели, вероятнее всего, на этом этапе процедура отстранения президента от власти будет заблокирована.

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Источник: https://censor.net.ua/n3170137
 
   
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Український Харків
14 січня 2019 р. ·
На Афоні виявили старовинний рукопис - пом'янник української козацької старшини XVII ст.,яка щедро жертвувала на афонські монастирі.

В рукопису записані роди козацьких ктиторів, зокрема гетьмани Іван Самойлович, Іван Мазепа, Павло Полуботок, Данило Апостол, відомі козацькі полковники Семен Палій, Яків Лизогуб, Василь Кочубей і багато багато інших.

Найцікавіше, що на ім'я кожного представника козацької старшини записані повні переліки їхніх родів, завдяки чому цей рукопис стає цінним джерелом ще й з генеалогії української козацької старшини.

Цей пом'янник плануємо перевидати, щоб це цінне джерело було доступним для вітчизняних дослідників.

P.S. На фото пом'янник розкрито на сторінках, де записані роди гетьманів Івана Самойловича та Івана Мазепи.Палата представителей США начала передачу в Сенат дела об импичменте Трампа - Цензор.НЕТ 7850
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Пора Байдена на место этого клоуна. И ********* капец будет.
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Зеленський дуже обурений підвищенням зарплат чиновниками. Їште порохоботи
https://youtu.be/jfSdAD4CYfE

😄
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А от вам правда про те де був Зеленський під час збиття українського літака над Іраном
https://youtu.be/o_TTsTKRWmI

😄
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"начала передачу в Сенат дела об импичменте Трампа"
тока начала - може до ноября и успеют передать, а може и не.
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Там демократия больше200 лет .Разберутся Сами Лапшу не вешают и Сами не носят, а кто Вешает и Носит на то есть Управа в виде Закона , который не меняется и не подстраивается под каждого правителя, сколько бы он не менялся. А то уже унас Конституция как записная книжка , каждый норовит туда что то Записать в том числе и другие государства.
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«Ну что, брат Путин?» - «Да так, брат, так как-то все…». Большой оригинал.

Палата представителей США начала передачу в Сенат дела об импичменте Трампа - Цензор.НЕТ 6474

23 января в Израиль прилетят президенты, премьер-министры и монаршие особы со всего мира на World Holocaust Forum, который организуется в связи с 75-летием освобождения лагеря Аушвиц-Биркенау. В списках гостей есть и президент Владимир Зеленский. Вернее пока еще есть. Почему пока еще? Все просто. Зеленский послушав Мендель и Ермака и таки возомнил себя то ли величайшим, то ли могущественным лидером современности. Надули они ему в уши.
И Зеленский потребовал предоставить ему право выступить на форуме.
Сказал, что раз выступают Макрон, Штайнмайер, Путин, Пейнс и Нетаньяху, то и он хочет. Он же великий и могущественный. А если не дадут слово, то он не приедет.
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Шедеврально! Зірки Голлівуду знялися у роліку на підтримку Українських Воїнів!!!
Особливо потужно виглядає Морґан Фрімен!
Шедеврально! Дякую!
Thank You very much!https://twitter.com/i/status/1217404190277939201

(C)
@nazareye

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