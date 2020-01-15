 К перевозчикам, которые соблюдают требования законодательства, плановая проверка будет приходить не чаще одного раза в пять лет, - Криклий

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Кабмина.

"Определены единые критерии, по которым оценивается степень риска от деятельности перевозчика. На основании этого будет определяться периодичность осуществления плановых проверок. Если раньше все пассажирские перевозчики автоматически попадали в лонг-лист проверок, отныне прежде всего будут проверять тех, у кого высокие риски из-за переоборудованного транспорта, большого количества нарушений ПДД, нарушения режима труда и отдыха водителей и тому подобного. К перевозчикам, которые по критериям будут отнесены к тем, кто имеет незначительную степень риска, плановая проверка будет приходить не чаще одного раза в пять лет", - отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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Постановление Кабинета Министров Украины "Об утверждении критериев, по которым оценивается степень риска от осуществления хозяйственной деятельности в сфере автомобильного транспорта и определяется периодичность проведения плановых мероприятий государственного надзора (контроля) Государственной службой по безопасности на транспорте" определяет среди прочих такие критерии, по которым оценивается степень риска:

- количество дорожно-транспортных происшествий в течение последних трех лет, предшествующих плановому периоду, которые были связаны с деятельностью предприятия;

- количество нарушений режима труда и отдыха водителей, которые были обнаружены в течение двух календарных лет, предшествующих плановому периоду;

- количество случаев использования автобусов, которые не соответствуют требованиям законодательства по безопасности, комфортности, доступности для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения, которые были обнаружены в течение двух календарных лет, предшествующих плановому периоду;

- количество случаев остановки транспортного средства не в установленном месте или на расстоянии от края проезжей части дороги, которое не позволяет зайти/выйти лицу с инвалидностью и другим маломобильным группам населения в/из транспортного средства, в частности воспользоваться откидной аппарелью транспортного средства, которые были обнаружены в течение двух календарных лет, предшествующих плановому периоду;

- количество случаев непредоставления водителем помощи при высадке/посадке лицам с инвалидностью и другим маломобильным группам населения в/из транспортного средства, которые были обнаружены в течение двух календарных лет, предшествующих плановому периоду.

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Плановые проверки будут осуществляться Укртрансбезопасностью с такой периодичностью в зависимости от степени риска деятельности предприятия:

- высокой степени риска - не чаще одного раза в два года;

- средней степени риска - не чаще одного раза в три года;

- незначительной степени риска - не чаще одного раза в пять лет.