 Движение по улице Антоновича, где был прорыв теплотрассы, планируют восстановить до полуночи 15 января , - "Киевавтодор"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает КК "Киевавтодор" в Фейсбуке.

Как сообщается, на улице Антоновича начали асфальтировать место повреждения теплосети.

"Работа по ликвидации порыва теплосети не останавливается ни на минуту. Часть поврежденного трубопровода уже заменили", - говорится в сообщении.

В "Киевавтодоре" отметили, что дорожники устилают два слоя дорожного покрытия.

"На месте повреждения теплосети работают специалисты КП ДЭУ Голосеевского района. Сразу же после замены тепломагистрали начали восстановление покрытия проезжей части: сделали песчано-щебеночную подушку и начали асфальтирование. Дорожники устилают 2 слоя покрытия, используют высококачественный полимерасфальтобетон. Восстановить движение по улице Антоновича планируют до полуночи", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ТРЦ "Ocean Plaza" почти через сутки после потопа не может восстановить свою работу

Как известно, в понедельник вечером 13 января возле станции метро "Лыбедская" в Голосеевском районе Киева возле торгово-развлекательного центра "Ocean Plaza" прорвало трубу с горячей водой, которая затопила проезжую часть и первый этаж ТРЦ.

Транспортное движение по улице Антоновича, где расположен торговый центр, перекрыт. В КГГА обещают восстановить его во второй половине среды, 15 января.

При порыве теплосети в Голосеевском районе Киева на ул.Антоновича, 174 легкие ожоги получило 9 человек, которым оказывается медицинская помощь