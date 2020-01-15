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 НАТО начнет рассмотрение заявки Украины на участие в Программе расширенных возможностей, - вице-премьер Кулеба

Украина обратилась с просьбой начать рассмотрение заявки на получение членства в так называемой Программе расширенных возможностей НАТО (ПРВ).

Об этом в среду во время встречи с прессой по итогам визита в Брюссель заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня я официально обратился в Североатлантический совет с просьбой начать официальное рассмотрение заявки Украины на получение статуса члена партнерства (в рамках программы. - Ред.) расширенных возможностей", - сказал украинский чиновник.

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Отвечая на вопрос журналистов о возможных временных рамках такого шага, Кулеба отметил, что украинская сторона не может давить на партнеров по НАТО в этих вопросах. Вместе с тем, союзники по НАТО проинформированы и знают, что для Украины этот вопрос является абсолютным приоритетом.

"Сегодня во время одной встречи я заявил, что убежден - в 2020 году Украина и НАТО будут иметь много важных совместных историй, но самой важнейшей такой историей успеха должно стать предоставление Украине статуса участника этой программы... Есть некоторые государства-члены, которые все еще рассматривают вопрос о том, нужно ли Украине дать такой статус, но руководствуются они политическими факторами. В принципе, Украина отвечает всем критериям, необходимым для участия в этой программе", - подчеркнул вице-премьер-министр Украины.

Он пояснил, что участие в Программе расширенных возможностей приобщит Украину к учениям НАТО, к которым привлекаются только страны-союзницы и страны, которые имеют статус участника Программы. Другим положительным моментом, по его словам, является возможность быстрого и более глубокого обмена разведывательными данными.

"Я с грустью могу отметить: если бы мы уже были участниками этой программы, то в контексте со сбиванием нашего самолета в Иране мы могли бы быстрее получить качественные разведывательные данные от наших партнеров", - отметил Кулеба.

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Он сообщил, что во время встреч в штаб-квартире НАТО руководство Альянса и большинство союзников отметили взвешенную, конструктивную и одновременно - принципиальную позицию Украины в этой ситуации вокруг сбивания украинского самолета в Иране.

Кулеба отдельно подчеркнул, что участие в Программе расширенных возможностей НАТО не повредит реализации Украиной Годовой национальной программы (ГНП).

"ГНП - это программа, которую мы получили после 2008 года, когда нам не дали План действий относительно членства, но вот дали другой формат. Оценка (нашего отчета относительно) выполнения ГНП в 2019 году вообще очень позитивная, все отмечают скорость и глубину реформ, и то, что мы не боимся реформировать те сферы, которые считались невозможными и непригодными к реформированию, например, государственный оборонный заказ. То есть, ПРВ - это не инструмент интеграции, это инструмент углубления сотрудничества. Поэтому наше участие в ПРВ никоим образом не влияет на реализацию нами ГНП", - отметил украинский чиновник.

Источник: https://censor.net.ua/n3170132
 
 
 Топ комментарии
 
Украина,вперед,только НАТО может нас реально защитить от татаромордовской дичи тупой и злобной
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Кажуть що прем'єр написав заяву про звільнення. І я маю на увазі Україну.
🤔
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нельзя отпускать, такими економистами не разбрасываются НАТО начнет рассмотрение заявки Украины на участие в Программе расширенных возможностей, - вице-премьер Кулеба - Цензор.НЕТ 1668
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Кажуть що прем'єр написав заяву про звільнення. І я маю на увазі Україну.
🤔
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Скоріше за все брехня. От якби за низьку зарплату спочатку сказав і ніфатає, тоді було б схоже.
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Можливо, премії які вони собі понавиписували вже мабудь у кармані. Час тікати, а то ще приб'ють
🤔
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нельзя отпускать, такими економистами не разбрасываются
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Нато мощная организация , но Бюрократическая , от Заявки до принятия решения пройдет не один год , до 5 лет может пройти .
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конечно начнём разсматривать, но вот только начнём разсматривать а не принимать решение о ......., нет, пока ещё в клуб джентельменов вам рано, у вас много идиотов, аж около 70%
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злой ты федька, но возразить как бы и нечего.
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так правду пишу, вот и кажеться что злой, а ведь люди забывает что правда не всегда приятна.
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Разсматривать? - это как?
'Джентельмен ' федька в школу не ходил- зачем ему школа? Он и так джентельмен.
А вокруг одни 'идиоты' в НАТО хотят. Но федька сказал - Рано вам!
Значит, так тому и быть, так как федька все знает !
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net nehodil, vot docj otpravil, tak kak ona uzala cjto jestj kirilica tak iskazzaala, kak ti viucjil govoritj po ruski u nih zje dazje bukvi ne kak u ljudei. НАТО почне розгляд заявки України на участь у Програмі розширених можливостей, - віцепрем'єр Кулеба - Цензор.НЕТ 4355
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Федя, брешишь, всего 8% идиотов, остальные ближе к адекватности!
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в серёз НАТО почне розгляд заявки України на участь у Програмі розширених можливостей, - віцепрем'єр Кулеба - Цензор.НЕТ 1666 , а когда вылечились то ? Не ну тогда у вас медицина на высоком уровне, если честно, думал начнёте выздаравливать так лет через 20, кстати об этом писал ещё почти год назад, но если уже есть результат, ок, a чем докажешь?
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Украина,вперед,только НАТО может нас реально защитить от татаромордовской дичи тупой и злобной
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